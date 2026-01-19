autós videóM1-es autópályamkifbaleset

Előtte borult fel a furgon az M1-esen, segítségnyújtás nélkül továbbhajtott + videó

Az egyterű sofőrje bűncselekményt követett el azzal, hogy nem állt meg segíteni a bajbajutottaknak.

2026. 01. 19. 13:23
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.
Január 13-án a reggeli órákban baleset történt az M1-es autópályán Hegyeshalom térségében. A baleset pontos oka nem látható az utat kezelő MKIF videófelvételén, de az látszik, hogy a külső korlát az ütközés erejétől megremeg, majd egy furgon az oldalán csúszva érkezik a külső sávon. A mögötte/mellette érkező kamionos nagyot mentett: csak a lélekjelenlétének volt köszönhető, hogy el tudta kerülni a komolyabb ütközést az oldalán csúszó furgonnal. 

A legmegdöbbentőbb jelenet azonban csak ezt követően jön: érkezik egy egyterű – alig 30 másodperccel a baleset után –,  jelentősen lassít, látványosan kikerüli a balesetet, majd elhajt… Látnia kellett a sofőrnek és utasainak, hogy a balesetezett autó mellett nincs még senki, és azt is, hogy még vannak a felborult járműben. A balesetben szerencsére nem sérült meg komolyabban senki, de ezt az elhajtó sofőr nem tudhatta.

Ilyen esetben a segítségnyújtás nem opció, kötelesség.

Természetesen nem kell a századik érkezőnek is megállni egy balesetnél, de ameddig nincs ott segítség, addig az elsőnek mindenképp!

Az MKIF összefoglalója arról, hogyan nyújtsunk segítséget egy balesetnél:

  • Álljunk meg úgy, hogy az autónk biztonságban legyen (ne a forgalmi sáv közepén), ne okozzunk újabb balesetveszélyes helyzetet,
    vegyünk fel láthatósági mellényt,
  • tárcsázzuk a 112-t, mondjuk el, hogy hol vagyunk (km-szelvény, irány), mit látunk, mi történt, és minden fontos információt, ami a hatóságoknak fontos lehet (sérültek száma, ki tudtak-e szállni, a sérültek állapota, folyik-e valami a sérült járműből, milyen meghajtású jármű)
  • tegyünk meg minden tőlünk telhetőt. Ha kell, tartsuk szóval a sérültet, adjunk rá kabátot, takarót, ha szükséges csillapítsuk a vérzését az egészségügyi ládában található eszközök segítségével,
  • fél szemünk mindig az autópályán legyen, egészen addig, ameddig a forgalom haladása azt indokolja. 

 

Fontos tudni, hogy 

a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekménynek minősül,

a magyar büntető törvénykönyv (Btk. 166. §) szerint akkor valósul meg, ha valaki nem nyújt tőle elvárható segítséget egy sérült vagy élete/testi épsége közvetlen veszélyben lévő személynek, ami vétséget, súlyosabb esetben bűntett (pl. halál esetén) is lehet, és a felelősség alól a segítő nem mentesülhet, kivéve, ha más, megfelelő segítséget kap a szorult helyzetben lévő, vagy ha ő maga is sérült, illetve ha a segítés nem elvárható (pl. saját életveszélye). 

 

