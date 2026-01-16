autós hírrobotautóönvezető autó

Nézze meg, mit művelnek az utakon a vezető nélküli kínai robotteherautók!

Még nem túl kiforrott az önvezető technológiájuk, átmennek friss betonon, motoron, kátyún egyaránt.

2026. 01. 16.
Az Észszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület honlapja, a Traffix.hu vette észre, hogy vidám videóválogatások kerültek fel a netre, amelyeket nézve az öntudatos futárrobotok ámokfutásán kacaghatjuk magunkat könnyesre. Szerencsétlen négykerekű járgányok az égvilágon mindenen átgázolva igyekeznek céljuk felé.

Áthajtanak friss betonon, menet közben magukkal cibálják a feldöntött és alájuk akadt motort, mérhetetlen lendülettel próbálnak felugratni öles járdákra, gázolnak át az út mellett szárított terményen, illetve blokkolják a forgalmat. Abba ne gondoljunk bele, hogy eközben mi történik a bendőjükben szállított csípős-savanyú levessel, vagy az eBayen leütött Ming korabeli padlóvázával. 

 

A fenti videókban szereplő Neolix X3 4-es szintű önvezetésre képes, amelyet úgy terveztek, hogy emberi beavatkozás nélkül legyen képes elszállítani a rakományt városi és vidéki környezetben is. Bár a tervezők valószínűleg nem számoltak a kínai vidéki utak minőségével. Jelenleg a Neolix tízezernél is több ilyen robotot szabadított a közlekedésre világszerte, több mint háromszáz városban. 

