nngykinfluenzakoronavírus

Itt vannak az új adatok, egész szívderítő az NNGYK legújabb közlése

Az év 7. hetében országos szinten enyhén csökkent a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 19. 16:38
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az év 7. hetében 14 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Budapest agglomerációjába tartozó településeken, valamint Békéscsabán, Kaposváron, Kecskeméten, Pécsen, Szegeden, Székesfehérváron és Zalaegerszegen, míg emelkedést sehol nem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Békéscsabán és Pécsen az emelkedett,

míg Budapest északi, déli és központi mintájában, a budapesti agglomeráció mintájában, Zalaegerszegen, Szombathelyen, Székesfehérváron, Győrben, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, míg Tatabányán, Veszprémben, Kecskeméten és Miskolcon az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza „A” vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban csökkent. A 7. naptári héten nyolc ellátási területen – Egerben, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán és Veszprémben – volt kimutatási határ felett a mennyisége.

A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok emelkedése várhatóan megáll a következő időszakban.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu