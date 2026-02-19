Itt vannak az új adatok, egész szívderítő az NNGYK legújabb közlése

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza „A” vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban csökkent. A 7. naptári héten nyolc ellátási területen – Egerben, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán és Veszprémben – volt kimutatási határ felett a mennyisége.

A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok emelkedése várhatóan megáll a következő időszakban.