Az év 7. hetében 14 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Budapest agglomerációjába tartozó településeken, valamint Békéscsabán, Kaposváron, Kecskeméten, Pécsen, Szegeden, Székesfehérváron és Zalaegerszegen, míg emelkedést sehol nem mértek.
Itt vannak az új adatok, egész szívderítő az NNGYK legújabb közlése
Az év 7. hetében országos szinten enyhén csökkent a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.
Az örökítőanyag koncentrációja Békéscsabán és Pécsen az emelkedett,
míg Budapest északi, déli és központi mintájában, a budapesti agglomeráció mintájában, Zalaegerszegen, Szombathelyen, Székesfehérváron, Győrben, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, míg Tatabányán, Veszprémben, Kecskeméten és Miskolcon az alacsony tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza „A” vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban csökkent. A 7. naptári héten nyolc ellátási területen – Egerben, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán és Veszprémben – volt kimutatási határ felett a mennyisége.
A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok emelkedése várhatóan megáll a következő időszakban.
