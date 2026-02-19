csapadékesőhétvégi időjáráshavazás

Első-és másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki hófúvás, ónos eső, havazás, erős széllökések és kemény fagyok miatt + térképek

Csapadékos, téli idő várható a hétvégén: nagy területen kell havazásra, havas esőre, esőre készülni, a szél pedig pénteken erős, olykor viharos lesz, emiatt hófúvásra is készülni kell elsősorban a nyugati országrészben – írja előrejelzésében a HungaroMet. És ez még nem minden.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, met.hu2026. 02. 19. 15:19
illusztráció Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Visszatérnek a kemény éjszakai mínuszok is. A derült, szélcsendes és vastag hóval borított dunántúli tájakon szombat hajnalban akár mínusz 15 fok alá is lehűlhet a levegő, majd vasárnap már enyhülés kezdődik és a legmelegebb órákban délen akár plusz 10 fok is lehet.

Tizenegy megyére adtak ki figyelmeztetést havazás miatt péntekre Forrás: Met.hu

Pénteken jobbára borult idő várható, este szakadozhat északnyugaton, északon a felhőzet. Szinte országszerte várható csapadék, a halmazállapot-váltás határa egyre inkább délkelet felé tolódik, így egyre nagyobb területen havazhat, de a Viharsarokban még este is eső eshet. Késő délután, este a Tisza mentén, Tiszántúlon átmenetileg ónos eső is előfordulhat. Délutántól északnyugat, észak felől szűnni kezd a csapadék. Az északi, északkeleti szél nagy területen erős, főként a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten viharos lesz, 

így hófúvásra, nyugaton magas hófúvásra is számítani kell.

Erős széllökések miatt Vas, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre adtak ki figyelmeztetést, míg hófúvás miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, és Veszprém vármegyékben, elsőfokú figyelmeztetést Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna, Somogy, Heves, és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékre adtak ki. 

Péntekre tíz megyére adtak ki figyelmeztetést hófúvás miatt Forrás: Met.hu

Ónos eső miatt Hajdú-Biharban van érvényben elsőfokú, azaz citromsárga figyelmeztetés. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 7 fok között alakul, északnyugaton és északkeleten lesz hidegebb. Ez döntően a reggeli, délelőtti órákban állhat be, napközben általában csökkenni fog a hőmérséklet.

Szombaton a vastag, összefüggő felhőtakaró csak lassan hagyja el az országot kelet, délkelet felé, közben nyugat felől újabb felhősödésre kell számítani. Az Alföldön további vegyes csapadék, majd hószállingózás, kisebb havazás valószínű, de közben nyugat, északnyugat felől is növekszik a vegyes csapadék előfordulási esélye. Az északias szelet reggelig még élénk, néhol erős lökések kísérhetik, majd mindenütt mérséklődik, illetve déliesre fordul a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 12 és mínusz 1 fok között alakulhat, de az Alföldön ennél enyhébb idő is lehet, míg a derült, szélcsendes és vastag hóval borított dunántúli tájakon ennél jóval hidegebb is lehet, akár mínusz 15 fok alá is lehűlhet a levegő. Délután mínusz 2 és plusz 5 fok közötti értékekre lehet számítani, a tartósabban felhős, havas tájakon egész nap fagyhat.

Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb átmenetileg szakadozhat, helyenként csökkenhet a felhőzet. További csapadék valószínű, eleinte kisebb havazás, vegyes halmazállapotú csapadék is, amelyet nyugat felől egyre nagyobb területen eső válthat. A déli, délnyugati, majd nyugati szél többnyire mérsékelt marad. 

Hajnalban általában mínusz 3 és plusz 3 fok közötti hőmérséklet valószínű, a hóval borított, átmenetileg kevésbé felhős tájakon ennél több fokkal alacsonyabb érték is lehetnek. Délután 0 és plusz 10 fok közötti hőmérséklet valószínű, északkeleten az alacsonyabb, délen, délnyugaton a magasabb értékekkel.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu