Első-és másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki hófúvás, ónos eső, havazás, erős széllökések és kemény fagyok miatt + térképek

Tizenegy megyére adtak ki figyelmeztetést havazás miatt péntekre Forrás: Met.hu

Pénteken jobbára borult idő várható, este szakadozhat északnyugaton, északon a felhőzet. Szinte országszerte várható csapadék, a halmazállapot-váltás határa egyre inkább délkelet felé tolódik, így egyre nagyobb területen havazhat, de a Viharsarokban még este is eső eshet. Késő délután, este a Tisza mentén, Tiszántúlon átmenetileg ónos eső is előfordulhat. Délutántól északnyugat, észak felől szűnni kezd a csapadék. Az északi, északkeleti szél nagy területen erős, főként a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten viharos lesz,

így hófúvásra, nyugaton magas hófúvásra is számítani kell.

Erős széllökések miatt Vas, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre adtak ki figyelmeztetést, míg hófúvás miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, és Veszprém vármegyékben, elsőfokú figyelmeztetést Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna, Somogy, Heves, és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékre adtak ki.

Ónos eső miatt Hajdú-Biharban van érvényben elsőfokú, azaz citromsárga figyelmeztetés. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 7 fok között alakul, északnyugaton és északkeleten lesz hidegebb. Ez döntően a reggeli, délelőtti órákban állhat be, napközben általában csökkenni fog a hőmérséklet.