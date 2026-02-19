meteorológiaihavazáseső

Figyelmeztet a katasztrófavédelem: két vármegyében is 20 centiméter hó hullhat

És egyes helyeken mínuszokra is számíthatunk.

Magyar Nemzet
Forrás: BM OKF2026. 02. 19. 12:13
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtökön az Északi-középhegységben 2–15 centiméternyi hó eshet. Budapesten délig lehet havazásra számítani, a havat havas eső, eső váltja fel, a fővárostól délre kevés, északra 5 centimétert meghaladó hóréteg várható – írja a Magyar Nemzetnek küldött közleményében a katasztrófavédelem.

Péntektől nyugaton és északon havazásra, délkeleten esőre lehet számítani. Péntek estig az Észak-Dunántúlon, elsősorban Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében 15-20 centiméter hó eshet. A Dunántúl déli részén és a középső országrészben 5 centimétert meghaladó hóvastagság alakulhat ki.

Pénteken a havazás mellett erős szél is várható, emiatt a Dunántúl nyugati részén hófúvásra lehet számítani. Nem zárható ki, hogy a HungaroMet hófúvás miatt harmadfokú, piros riasztást rendel el. A szél szombat hajnalra fog enyhülni, ekkor egyes helyeken –10, –15 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. Vasárnap enyhülés kezdődik.

Arra kérnek, indulás előtt tájékozódjanak az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a http://met.hu/ címen, az aktuális útviszonyokról pedig az http://utinform.hu/ oldalon. Használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZt. Ahol meteorológiai riasztás van érvényben, ott fokozott körültekintéssel célszerű eljárni.

Ha valaki sérült közművet, bajba került embert vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu