Figyelmeztet a katasztrófavédelem: két vármegyében is 20 centiméter hó hullhat

Péntektől nyugaton és északon havazásra, délkeleten esőre lehet számítani. Péntek estig az Észak-Dunántúlon, elsősorban Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében 15-20 centiméter hó eshet. A Dunántúl déli részén és a középső országrészben 5 centimétert meghaladó hóvastagság alakulhat ki.

Pénteken a havazás mellett erős szél is várható, emiatt a Dunántúl nyugati részén hófúvásra lehet számítani. Nem zárható ki, hogy a HungaroMet hófúvás miatt harmadfokú, piros riasztást rendel el. A szél szombat hajnalra fog enyhülni, ekkor egyes helyeken –10, –15 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. Vasárnap enyhülés kezdődik.