Gyanús volt az ózdi rendőrnek a családi házak környékén settenkedő férfi, gyorsan szolgálatba is helyezte magát

Egy pihenőnapos rendőr észrevette a lopást, követte, és az utca elején utolérte a tolvajt, majd szolgálatba helyezte magát, és intézkedett vele szemben. Közben értesítette járőröző kollégáit is. A helyszínre érkező rendőrök előállították a férfit, és gyanúsítottként hallgatták ki.