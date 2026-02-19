Lopás vétség miatt folytat nyomozást az ózdi rendőrkapitányság egy 28 éves helyi férfival szemben. Február 17-én délelőtt a Gál-völgye úton behatolt egy családi házba, és két propán-bután gázpalackot húzott el onnan egy ott talált szelektív kukában – írja a rendőrségi portál.
Gyanús volt az ózdi rendőrnek a családi házak környékén settenkedő férfi, gyorsan szolgálatba is helyezte magát
Éppen a szabadnapját töltötte.
Egy pihenőnapos rendőr észrevette a lopást, követte, és az utca elején utolérte a tolvajt, majd szolgálatba helyezte magát, és intézkedett vele szemben. Közben értesítette járőröző kollégáit is. A helyszínre érkező rendőrök előállították a férfit, és gyanúsítottként hallgatták ki.
A betörő beismerte a bűncselekményt, a nyomozók visszaadták a gázpalackokat és a kukát a tulajdonosnak.
