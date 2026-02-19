Rendkívüli

Hamarosan kezdődik a Béketanács első ülése Orbán Viktor részvételével – mutatjuk miről dönthetnek

rendőrnyugdíj

Azt hitte a nő, hogy egy erőszakos árus vette el a nyugdíját, aztán jött a hideg zuhany + fotó

Nagyon gyorsak voltak a rendőrök.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 02. 19. 13:36
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Egy nő tett bejelentést február 12-én, hogy aznap délelőtt, miután Encsen felvette a nyugdíját, elment bevásárolni, majd hazautazott, ahol észrevette, hogy eltűnt a pénztárcája, benne a nyugdíjjal – írja a rendőrségi portál. 

Emlékezett azonban arra, hogy az üzlet előtt egy erőszakosan árusító, ismeretlen emberrel került szóváltásba, ezért attól tartott, hogy ő vehette ki a pénzt a táskájából.

A rendőrök azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, átnézték a környéket, majd az üzlet kamerafelvételeit is megvizsgálták. A felvételek alapján kiderült: a pénztárca a fizetéskor véletlenül esett be a pénztár alá. 

Fotó: Police

A tárcát és a benne lévő készpénzt hiánytalanul megtalálták a rendőrök, amit személyesen adtak vissza a nőnek, aki meghatottan, őszinte örömmel köszönte meg a gyors segítséget, hiszen a megtalált nyugdíjösszeg az egész hónapos megélhetését biztosítja.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

