Azt hitte a nő, hogy egy erőszakos árus vette el a nyugdíját, aztán jött a hideg zuhany + fotó

Egy nő tett bejelentést február 12-én, hogy aznap délelőtt, miután Encsen felvette a nyugdíját, elment bevásárolni, majd hazautazott, ahol észrevette, hogy eltűnt a pénztárcája, benne a nyugdíjjal – írja a rendőrségi portál.
Emlékezett azonban arra, hogy az üzlet előtt egy erőszakosan árusító, ismeretlen emberrel került szóváltásba, ezért attól tartott, hogy ő vehette ki a pénzt a táskájából.
A rendőrök azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, átnézték a környéket, majd az üzlet kamerafelvételeit is megvizsgálták. A felvételek alapján kiderült: a pénztárca a fizetéskor véletlenül esett be a pénztár alá.
A tárcát és a benne lévő készpénzt hiánytalanul megtalálták a rendőrök, amit személyesen adtak vissza a nőnek, aki meghatottan, őszinte örömmel köszönte meg a gyors segítséget, hiszen a megtalált nyugdíjösszeg az egész hónapos megélhetését biztosítja.
