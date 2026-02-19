Azt hitte a nő, hogy egy erőszakos árus vette el a nyugdíját, aztán jött a hideg zuhany + fotó

A rendőrök azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, átnézték a környéket, majd az üzlet kamerafelvételeit is megvizsgálták. A felvételek alapján kiderült: a pénztárca a fizetéskor véletlenül esett be a pénztár alá.

Fotó: Police

A tárcát és a benne lévő készpénzt hiánytalanul megtalálták a rendőrök, amit személyesen adtak vissza a nőnek, aki meghatottan, őszinte örömmel köszönte meg a gyors segítséget, hiszen a megtalált nyugdíjösszeg az egész hónapos megélhetését biztosítja.