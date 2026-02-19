Több utcát is teljesen kiürítenek és lezárnak holnap Budán + térkép

Kiürítik és lezárják a főváros XII. kerületének egy részét 2026. február 20-án – adta hírül a rendőrségi portál. Kiderült az is, hogy II. világháborús bomba hatástalanítása miatt szükséges a szigor.
Lakosságvédelmi intézkedés keretében az alább felsorolt utcákban található ingatlanokat február 20-án 10 óráig mindenkinek el kell hagynia. Az érintett területet a rendőrség február 20-án tíz órától várhatóan délután egy óráig lezárja. A zárással érintett területen tartózkodni, illetve oda behajtani nem lehet.
További Belföld híreink
Akik ebben az időszakban nem tudják megoldani hol tartózkodásukat, pihenőhelyet a MOM Kulturális Központban találhatnak. Kiürítik és lezárják február 20-án tíz órától tizenhárom óráig a Budapest I. és XII. kerület:
- Csörsz utca 1–7 számig,
- az Avar utcát a Csörsz utcától a Hegyalja útig,
- a Magyar Testnevelési Egyetem és Sporttudományi Egyetem hátsó kerítése által határolt parkos területet.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ismét szócséplésbe kezdett a főváros a Nagykörútról
Ezúttal cselekvési tervet mutatott be a főpolgármester és a BKK a Nagykörút megújítása kapcsán.
Korábbi profi ökölvívó ütött a Symbol férfi mosdójában, mert valaki nem akarta felszívni a fehér port + videó
Be is zárták a szórakozóhelyet.
Takács Péter: Az ápolók igazi hősök
A nemzeti kormány elkötelezett az ápolók megbecsülése és biztonsága mellett.
A Fidesz–KDNP politikusai évnyitó frakcióülést tartanak
Jövő hétfőn kezdődik az Országgyűlés tavaszi ülésszaka.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ismét szócséplésbe kezdett a főváros a Nagykörútról
Ezúttal cselekvési tervet mutatott be a főpolgármester és a BKK a Nagykörút megújítása kapcsán.
Korábbi profi ökölvívó ütött a Symbol férfi mosdójában, mert valaki nem akarta felszívni a fehér port + videó
Be is zárták a szórakozóhelyet.
Takács Péter: Az ápolók igazi hősök
A nemzeti kormány elkötelezett az ápolók megbecsülése és biztonsága mellett.
A Fidesz–KDNP politikusai évnyitó frakcióülést tartanak
Jövő hétfőn kezdődik az Országgyűlés tavaszi ülésszaka.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!