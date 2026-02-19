egyetemrendőrséglezár

Több utcát is teljesen kiürítenek és lezárnak holnap Budán + térkép

Az I. és a XII. kerületben is.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 02. 19. 16:08
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Kiürítik és lezárják a főváros XII. kerületének egy részét 2026. február 20-án – adta hírül a rendőrségi portál. Kiderült az is, hogy II. világháborús bomba hatástalanítása miatt szükséges a szigor. 

Lakosságvédelmi intézkedés keretében az alább felsorolt utcákban található ingatlanokat február 20-án 10 óráig mindenkinek el kell hagynia. Az érintett területet a rendőrség február 20-án tíz órától várhatóan délután egy óráig lezárja. A zárással érintett területen tartózkodni, illetve oda behajtani nem lehet.

Akik ebben az időszakban nem tudják megoldani hol tartózkodásukat, pihenőhelyet a MOM Kulturális Központban találhatnak. Kiürítik és lezárják február 20-án tíz órától tizenhárom óráig a Budapest I. és XII. kerület:

  • Csörsz utca 1–7 számig,
  • az Avar utcát a Csörsz utcától a Hegyalja útig, 
  • a Magyar Testnevelési Egyetem és Sporttudományi Egyetem hátsó kerítése által határolt parkos területet.

