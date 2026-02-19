Több utcát is teljesen kiürítenek és lezárnak holnap Budán + térkép

Lakosságvédelmi intézkedés keretében az alább felsorolt utcákban található ingatlanokat február 20-án 10 óráig mindenkinek el kell hagynia. Az érintett területet a rendőrség február 20-án tíz órától várhatóan délután egy óráig lezárja. A zárással érintett területen tartózkodni, illetve oda behajtani nem lehet.