Drónt is bevetve csaptak le a rendőrök az M7-es autópályán

Szinte minden személyautó vezetője bosszankodik, amikor előtte a belső sávban 90 km/h-val előzi kezdi a kamionos a külső sávban 88-cal poroszkáló másik pótkocsis teherautót – hiába, ekkora tempót enged csak a tachográffal összekapcsolt sebességhatároló (amúgy sztrádán 80 km/h a megengedett). Ez a manőver azonban nem csak bosszantó, hanem tilos is, legalábbis Magyarország kétsávos autópályaszakaszain napközben, 6 és 22 óra között. Sajnos a gyakorlatban ezt a szabályt, illetve az előírt egy járműszerelvénynyi követési távolságot sok kamionsofőr nem tartja be, amire a legutóbbi, február 17-én az M7-es sztráda Somogy vármegyei szakaszán végzett összehangolt rendőri ellenőrzés is rávilágított: pár óra alatt 15 szabálytalan sofőr akadt horogra.