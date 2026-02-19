A fiatalok taníttatása nemzeti ügy

A Kárpát-medence a tehetségek földje, nem hagyhatjuk, hogy akár egyetlen fiatal tehetség is elkallódjon – hangsúlyozta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Nemzeti tehetség program (NTP) 2026-os évadnyitó sajtóeseményén csütörtökön, Budapesten.

Varga-Bajusz Veronika (Forrás: Facebook)

Varga-Bajusz Veronika elmondta, a tehetség ajándék, hazánk legnagyobb erőforrása, a tehetséggondozás ezért nemzeti ügy.

Felidézte: a Nemzeti tehetség programot 16 évvel ezelőtt indították, hogy támogassák a tehetséges magyar fiatalokat, tanáraikat, intézményeket, szakmai műhelyeket céljaik elérésében. Mint mondta, a program eddig 22 ezer projekt megvalósulását segítette összesen 45 milliárd forinttal. Évente 300-350 ezer hazai és határon túli fiatalt érnek el közvetlenül vagy közvetett módon – tette hozzá az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika közölte, az idei évben most indítják útjára az NTP 1 százalékos kampányát: az adófelajánlásokat a 1823 technikai számon lehet megtenni – ismertette.

Kiemelte: az adófizetők tavaly hárommilliárd forint, az eltelt 16 év alatt pedig összesen már több mint 25 milliárd forint felajánlást tettek. A felajánlásokat minden évben jelentős összeggel egészítik ki költségvetési forrásból – jelezte.

Fiatal tehetségeink sikere a nemzet sikere – jelentette ki az államtitkár, hozzátéve: a most induló kampány fő szlogene a Határ a csillagos ég, amellyel a program által biztosított lehetőségekre hívják fel a figyelmet.

Varga-Bajusz Veronika megköszönte a munkát Miklósa Erikának, az NTP tavalyi nagykövetének, és bejelentette:

idén Kapu Tibor kutatóűrhajóst választották nagykövetnek,

aki űrutazása során 15 millió magyart képviselt. Az államtitkár szavai szerint Kapu Tibor élete is példa arra, hogy a Kárpát-medencéből bárhonnan érvényesülhetnek, „kilőhetnek” a tehetségek.

Kapu Tibor kutatóűrhajós köszöntőbeszédében azt mondta: Magyarországnak nincs különleges ásványkincse, ám a magyar ész, a magyar lelemény, a magyar tudomány, fifika, szorgalom és a tehetség világhírű. Nincs még egy ország, amelyik ilyen kis lélekszámmal ennyi olimpiai érmet szerzett volna – jegyezte meg. Mint mondta, az űrkutatáshoz is éppen ez kell: lelemény, szorgalom és tehetség.