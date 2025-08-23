Kapu Tibor elmesélte, milyennek látta az űrből a Földet + galéria

Óriási érdeklődés mellett mesélte el élményeit a kiválasztástól a visszatérésig a Millenáris Parkban felállított színpadon Kapu Tibor, Magyarország második kutató űrhajósa és Cserényi Gyula kiképzett kutató űrhajós. Kapu Tibor az Axiom–4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), ahol huszonöt tudományos kísérletet hajtott végre a HUNOR Magyar Űrhajós Programban.

A közönség Kapu Tibor és Cserényi Gyula élménybeszámolóján (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A két kutató űrhajós felidézte a programra való jelentkezés folyamatát: utolsó pillanatban adták be a pályázatukat, 245 további jelentkező mellett. Több kiválasztási kört teljesítettek, 2022 márciusában 44-en maradtak, ekkor utaztak Hamburgba.

Cserényi Gyula elmondta: ezek után egyéves alapkiképzési fázis következett, amelyet négyen teljesítettek, ez alatt az időszak alatt Szakály Andrással és Schlégl Ádámmal négyen örök barátságot kötöttek.

A következő fontos dátum 2024. május 26. volt, amikor lezárták az alapkiképzést, és kiválasztották a két űrhajóst. Egyrészt letaglózó, másrészt pozitív pillanat volt, amikor a kiválasztási ceremónián a levelet elolvasták arról, hogy őket választották.

A dátum megegyezik az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan felbocsátásának 44 évvel ezelőtti dátumával

– idézték fel.

Karantén több mint egy hónapig

Tavaly augusztusban kezdték meg az amerikai kiképzési szakaszt, döntő részben Houstonban zajlott a felkészítés, a NASA, az Axiom Space és a SpaceX által. Kiemelték: mind a NASA, mind a SpaceX képzése gyakorlatias volt, a vészhelyzeteket szimulálták, többször végigmentek a folyamatokon.

Kapu Tibor a csapatmunkát emelte ki, mint mondta, a küldetésben összesen legalább ezren vettek részt.

A magyar űrhajós és a parancsnok, Peggy Whitson mellett, aki a legtapasztaltabb amerikai űrhajós, Shubhanshu Shukla indiai és Sławosz Uznański-Wiśniewski lengyel űrhajós vett még részt a küldetésben.

Kapu Tibor a várakozás időszakáról szólva elmondta: rekordot döntöttek, ez volt a küldetés előtti leghosszabb megszakítatlan karantén, amely 32 napra duzzadt a 14 helyett. Floridában voltak karanténban, reggelente futhattak a tengerparton, enélkül nem tudták volna végigcsinálni ezt az időszakot.