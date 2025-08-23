Kapu TiborAxiom SpaceCserényi GyulaHUNOR Magyar Űrhajós ProgramFerencz Orsolya

Kapu Tibor elmesélte, milyennek látta az űrből a Földet + galéria

Nagyszámú hallgatóság előtt tartott élménybeszámolót Kapu Tibor és Cserényi Gyula kutató űrhajós Budapesten, a Millenáris Parkban. A felkészülésről és az űrutazásról is beszéltek a közönségnek, majd közös fotók készítésére és autogramkérésre is lehetőség nyílt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 23. 17:57
Kapu Tibor és Cserényi Gyula élménybeszámolója a budapesti a Millenáris Parkban MTI Fotószerkesztõség Illyés Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Óriási érdeklődés mellett mesélte el élményeit a kiválasztástól a visszatérésig a Millenáris Parkban felállított színpadon Kapu Tibor, Magyarország második kutató űrhajósa és Cserényi Gyula kiképzett kutató űrhajós. Kapu Tibor az Axiom–4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), ahol huszonöt tudományos kísérletet hajtott végre a HUNOR Magyar Űrhajós Programban. 

A közönség Kapu Tibor és Cserényi Gyula élménybeszámolóján (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
A közönség Kapu Tibor és Cserényi Gyula élménybeszámolóján (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A két kutató űrhajós felidézte a programra való jelentkezés folyamatát: utolsó pillanatban adták be a pályázatukat, 245 további jelentkező mellett. Több kiválasztási kört teljesítettek, 2022 márciusában 44-en maradtak, ekkor utaztak Hamburgba.

Cserényi Gyula elmondta: ezek után egyéves alapkiképzési fázis következett, amelyet négyen teljesítettek, ez alatt az időszak alatt Szakály Andrással és Schlégl Ádámmal négyen örök barátságot kötöttek.

A következő fontos dátum 2024. május 26. volt, amikor lezárták az alapkiképzést, és kiválasztották a két űrhajóst. Egyrészt letaglózó, másrészt pozitív pillanat volt, amikor a kiválasztási ceremónián a levelet elolvasták arról, hogy őket választották.

A dátum megegyezik az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan felbocsátásának 44 évvel ezelőtti dátumával

– idézték fel.

 

Karantén több mint egy hónapig

Tavaly augusztusban kezdték meg az amerikai kiképzési szakaszt, döntő részben Houstonban zajlott a felkészítés, a NASA, az Axiom Space és a SpaceX által. Kiemelték: mind a NASA, mind a SpaceX képzése gyakorlatias volt, a vészhelyzeteket szimulálták, többször végigmentek a folyamatokon.

Kapu Tibor a csapatmunkát emelte ki, mint mondta, a küldetésben összesen legalább ezren vettek részt.

A magyar űrhajós és a parancsnok, Peggy Whitson mellett, aki a legtapasztaltabb amerikai űrhajós, Shubhanshu Shukla indiai és Sławosz Uznański-Wiśniewski lengyel űrhajós vett még részt a küldetésben.

Kapu Tibor a várakozás időszakáról szólva elmondta: rekordot döntöttek, ez volt a küldetés előtti leghosszabb megszakítatlan karantén, amely 32 napra duzzadt a 14 helyett. Floridában voltak karanténban, reggelente futhattak a tengerparton, enélkül nem tudták volna végigcsinálni ezt az időszakot.

 

Életre szóló élmény

A felbocsátásról elmondta, ezeket a pillanatokat nagyon nehéz megfogalmazni: Peggy Whitson azt mondta, hogy még harminc év után sem találja a megfelelő szavakat ezeknek az élményeknek a leírásához.

– A centrifugában sokat gyakorolják, hogy milyen hatások érik majd őket, de amikor életre kel a rakéta, az ember szája mosolyra szalad, még az is gyermeki sikollyal fogadja a felbocsátás első másodperceit, akinek már van tapasztalata a repülésben – emlékezett vissza Kapu Tibor.

Kapu Tibor egy életre szóló élménynek nevezte, amikor kiért a világűrbe (Fotó: Illyés Tibor/MTI)
Kapu Tibor életre szóló élménynek nevezte, amikor kiért a világűrbe (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Elmondta: a zajszűrős fülhallgató ellenére hallható a rakéta hangja, rezeg és vibrál, de érezhető, hogy az egész rakéta egyben van, stabil, ő pedig a szerkezet része. Felidézte: azok az erőhatások, amelyek érik őket, ugyanazok, amelyekre előre felkészültek.

Száz kilométeres magasságba viszi el őket az első fokozat, két és fél perc alatt, utána leválik, a második fokozat még hat-hét percig működik, a terhelés, a zaj, a rázkódás egyre nő, majd

egy pillanat alatt megszűnik minden, és beáll a súlytalanság és a világűr csendje.

Ez a hatalmas kontraszt, amit ilyenkor átél az ember, egy akkora élmény, amire mindig emlékezni fogok – idézte fel.

 

A katartikus pillanat

Cserényi Gyula, aki a Földről segítette az űrállomáson dolgozó magyar kutató űrhajós munkáját, a Kennedy Space Centerben nézte végig a felbocsátást, ami lenyűgöző volt. A 28 órás utazás után való dokkolást Floridában együtt nézték a Kapu családdal, utána azonnal indultak Houstonba. A dokkolás után Kapu Tibor nemzetközi űrállomásra való megérkezése volt igazán katartikus pillanat, akkor érezte, hogy sikerült a küldetés.

Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós (Fotó: Illyés Tibor/MTI)
Cserényi Gyula tartalékos kutató űrhajós (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Kapu Tibor elmondta: amikor megérkeztek, volt egy órájuk addig, amíg az üdvözlő ceremónia megtörtént, ebben az egy órában csukott szemmel vezették be őket a kupolába, majd felhívhatták a szeretteiket. Ezek is olyan élmények, amelyekre mindig emlékezni fog – közölte, majd felidézte az űrállomáson töltött napokat. Szólt az ott elvégzett huszonöt kísérletről, amelyeket kollégái precízen megterveztek, hogy mindent időben elvégezhessen, ezt közös sikernek tekinti.

 

Átszáguldani a plazmán

A legjobb időtöltés számára az volt, ha a kupolában lehetett, és nézhette a Földet, az utolsó este 90 percet tölthetett ott egy huzamban. A kupolában felfelé néztek a Földre, ami gyönyörű, nagyon fényes, színes, elképesztően izgalmas, látható, hogy mennyi minden történik egyszerre.

A két űrhajós Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős kormánybiztosnak is köszönetet mondott (Fotó: Illyés Tibor/MTI )
A két űrhajós Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős kormánybiztosnak is köszönetet mondott (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Kapu Tibor kiemelte: 18 napot töltöttek az űrállomáson, a visszatérés legizgalmasabb része az a 12 perc, amíg a plazmán átszáguldanak és nincs kommunikáció.

A színpadra érkező Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős kormánybiztosnak is köszönetet mondott. Kiemelte: az ő ötlete volt, hogy legyen egy következő magyar űrhajós, és az elmúlt hat-hét évben a program legerősebb motorja volt. Mint mondta, nélküle ez a küldetés nem jöhetett volna létre.

1/28 Tömegek fogadták Kapu Tibort a Millenárison, az űrállomást is megnézhették az érdeklődök 

 

Borítókép: Kapu Tibor és Cserényi Gyula a Millenáris Parkban tartott élménybeszámolón (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Viccelődni is lehet…

Bayer Zsolt avatarja

…természetesen, azzal sincs semmi baj, nagy valószínűséggel vérmérséklet kérdése

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu