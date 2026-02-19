Pucéran üvöltöző randalírozó csapott le a város egyik legbékésebb pontján

Gyanútlan férfira támadt rá egy meztelen ember Újpest egyik buszmegállójában. Az áldozat fejsérülést szenvedett. Az eset Káposztásmegyeren, az Erdősor utcában történt. A beszámolók szerint a támadó zavartan viselkedett, tudatta az Index.

Meztelen ámokfutót kapcsolt le a rendőrség (Fotó: Ladóczki Balázs)

Egy férfi, a későbbi áldozat éppen a kutyáját sétáltatta, amikor az agresszív, összefüggéstelenül ordibáló járókelő rátámadt.

A rendőrök gyorsan a helyszínre siettek és elfogták a támadót, aki szintén megsérült, nyak- és térdfájdalomra panaszkodott. Az elkövetőt és az áldozatot is kórházba szállították.

„A BRFK IV. Kerületi Rendőrkapitánysága súlyos testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt eljárást indított” – közölték a hatóságok a Blikknek nyilatkozva.