Pucéran üvöltöző randalírozó csapott le a város egyik legbékésebb pontján

Kutyasétáltatás közben támadt egy idős férfira.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk, Újpestmédia2026. 02. 19. 16:19
illusztráció Fotó: Vémi Zoltán Forrás: MW
Gyanútlan férfira támadt rá egy meztelen ember Újpest egyik buszmegállójában. Az áldozat fejsérülést szenvedett. Az eset Káposztásmegyeren, az Erdősor utcában történt. A beszámolók szerint a támadó zavartan viselkedett, tudatta az Index.

Rendőrség illusztráció Ladóczki Balázs
Meztelen ámokfutót kapcsolt le a rendőrség (Fotó: Ladóczki Balázs)

Egy férfi, a későbbi áldozat éppen a kutyáját sétáltatta, amikor az agresszív, összefüggéstelenül ordibáló járókelő rátámadt.

A rendőrök gyorsan a helyszínre siettek és elfogták a támadót, aki szintén megsérült, nyak- és térdfájdalomra panaszkodott. Az elkövetőt és az áldozatot is kórházba szállították.

„A BRFK IV. Kerületi Rendőrkapitánysága súlyos testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt eljárást indított” – közölték a hatóságok a Blikknek nyilatkozva.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság)


Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

