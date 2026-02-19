rendőrségcsaláskuruzslás

A kuruzslók otthon kotyvasztották a „rákellenes” injekciókat – milliókat kerestek vele + videó

Otthonukban állítottak elő engedély nélküli injekciókat, amelyeket daganatos betegeknek adtak be – a gyanú szerint jelentős összegekért. A hatóságok szerint két év alatt legalább 93 millió forint bevételre tettek szert.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 12:18
Emberen végezhető kutatás szabályainak megsértése és kuruzslás gyanúja miatt nyomoz tavaly nyár óta a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda az Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján. A gyanú szerint egy férfi családtagjai és üzlettársa rokonai bevonásával engedély nélkül állított elő gyógyszerként nem bejegyzett injekciókat, orrspray-ket és tablettákat – írja a Police.hu.

Az injekciókat többnyire a rendelőben adta be (Forrás: Police.hu/képernyőfotó)

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítette a teljes bűnhálózatot.

A gyanú szerint a csoportot a 72 éves érdi M. György irányította, aki fiával együtt családi házuk garázsában gyártotta az engedély nélküli készítményeket.

A daganatos betegségek ellen ajánlott, egy néhai professzor által korábban kikísérletezett immunerősítő, a Tolerin utánzatát állították elő szaktudás és engedély nélkül, ráadásul az ampullákba nem is az eredeti hatóanyag került.

A 72 éves férfi 2022-ben egy 64 éves bolgár nőismerősével kezdte meg a készítmények terjesztését. Egy budapesti lakóház alagsorában kialakított „rendelőben” fogadták a betegeket, akiknek ő, családtagjai és bolgár üzlettársa, valamint annak rokonai adták be az injekciókat. 

Az infúziót egy szakápolói végzettségű társuk kötötte be 5000 forintért, miközben a páciensek alkalmanként 30 ezer forintot fizettek a szerekért.

Kórházban fekvő betegnek is beadta a tiltott készítményt

M. György azt a benyomást keltette, mintha ő lenne az eredeti Tolerin kizárólagos, jogszerű tulajdonosa, és a készítmény rendelkezne engedéllyel. A szert daganatos és ízületi betegségekre is ajánlotta, emellett tablettákat és orrspray-ket is gyártottak.

A betegeket egy rövid, biorezonanciás „vizsgálat” után kezelte, majd az egészségügyi papírok alapján állított össze terápiát. 

Az injekciókat többnyire a rendelőben adta be, de előfordult, hogy házhoz ment, sőt egy alkalommal kórházban fekvő páciensnek is beadta a készítményt.

Az idős férfi bolgár nőismerősével egy bolgár cégen keresztül próbálta megszerezni a készítmény engedélyeit, közben pedig Szlovákiában is népszerűsítette a Tolerint. A szlovák betegeknek alkalmanként 100 euróért adta be az injekciót. 

A kezelések után jelentkező fájdalmakat és elváltozásokat azzal magyarázta, hogy a szer lassan szívódik fel, illetve a tünetek nem a készítmény következményei.

Nagy mennyiségű ampullát foglaltak le

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Védelmi Szolgálat nyomozói a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársaival február 10-én akcióban fogták el a hét gyanúsítottat. Érden, Budapesten és Fóton tartottak kutatásokat, ahol a készítmények gyártásához és értékesítéséhez kapcsolódó eszközöket és dokumentumokat foglaltak le.

Több mint 100 millió forint értékben foglaltak le készpénzt (Forrás: Police.hu/képernyőfotó)

Az érdi lakásban és a budapesti „rendelőben” nagy mennyiségű ampullát is találtak. A kutatások során a nyomozók megállapították, hogy M. György és társai sem a gyártásra, sem a betegek ellátására vonatkozó szakmai és jogszabályi előírásokat nem tartották be. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala 

több mint 100 millió forint értékben foglalt le készpénzt, járművet, valamint bankszámlákat és ingatlanokat vett zár alá.

A hét gyanúsítottat emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése és kuruzslás miatt hallgatták ki, szabadlábon védekeznek.

Borítókép: Kuruzslók ellen folyik eljárás (Forrás: Police.hu/képernyőfotó)

