Szoboszlai DominikEsterházy MátyásReal MadridLiverpool FC

Szoboszlai ügynöke nem kertelt a Real Madridról, Liverpoolban csüngenek a szavain

Egyre forróbb téma, hogy Szoboszlai Dominik a Real Madrid futballistája lehet-e. Az elmúlt napokban Marco Rossi, Vinícius Júnior és a spanyol sportlap, a Marca is felpörgette a híreket a királyi gárda érdeklődéséről. A kialakult helyzet nem szerencsés a Liverpoollal az új szerződésről tárgyaló Szoboszlainak. Most Liverpoolban azon csüngenek, amit a menedzsere, Esterházy Mátyás mondott a Real Madrid kapcsán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 18:58
Szoboszlai Dominik menedzsere is megszólalt a Real Madrid érdeklődéséről Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szoboszlai Dominik gyerekkori álomklubja a Real Madrid volt. Aki eddig nem tudta, az elmúlt napokban biztos értesülhetett róla, miután Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya erről beszélt egy nyilatkozatában. Szavait azonnal felkapta a spanyol és az angol sajtó, azóta pedig a csapból is a Szoboszlai, Liverpool, Real Madrid „szerelmi háromszög” folyik.

Szoboszlai Dominik: Liverpool vagy Real Madrid? Esterházy Mátyás irányt mutat
Szoboszlai Dominik: Liverpool vagy Real Madrid? Esterházy Mátyás irányt mutat. Fotó: NurPhoto

Minderre rátett egy lapáttal, hogy a királyi gárda brazil sztárja, Vinícius Júnior épp most látta jónak, hogy a magyar középpályással régóta ápolt barátságáról beszéljen. A spanyol média pedig olyannyira komolyan kezeli Szoboszlai és a Real Madrid ügyét, hogy a Marca tekintélyes elemzést tett közzé a Liverpool középpályásának kivételes rúgótechnikájáról.

Szoboszlai szerződése eközben még 2028-ig érvényes a Liverpoollal, amely persze nem ül ölbe tett kézzel: az angol klub már tárgyalásokat folytat az új megállapodásról, ami jelentős fizetésnövekedéssel járhat. A Liverpool tehát maradásra bírná Szoboszlait, de megállapodás még nem történt. Így kísérthet a Real Madrid.

 

Esterházy Mátyás a Real Madrid érdeklődéséről

Hogy mi az igazság, azt csak nagyon kevesen tudhatják. Egyikük bizonyosan Esterházy Mátyás, aki Szoboszlai Dominik menedzsere. A játékosügynök építi a középpályás karrierjét már a salzburgi időszaka óta. Ha valaki, akkor ő pontosan tudja, mi zajlik a háttérben. Kérdezték is az NB I.hu YouTube-csatornáján még február elején, de a szavai alapján a liverpooli Anfield Watch oldal most írt cikket, hogy azóta felpörögtek az események.

– Teljesen normális, hogy amikor Dominik így teljesít, a közvélemény arról beszél, hova tovább, van-e még feljebb – mondta Esterházy. – Számunkra ez nem téma. A szezon közepén járunk, rengeteg feladata van, a Premier League-ben, az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában. Nagyon sokszor elmondta már, hogy mennyire fontos számára ez a sorozat, a BL.

 

Liverpoolban így fordították: Szoboszlai maradni akar

Esterházy hozzátette az interjúban:

Úgyhogy arról beszélni, mi lesz a nyáron, szerintem nem helyes. Arról nem is beszélve, hogy a Liverpool a világ egyik legnagyobb klubja, Dominik pedig olyan pozícióban van a klubon és a csapaton belül, amiben azért nagyon sok tartalék van még. Szóval nem tekintünk kifelé, nem tekintünk máshová.

Az Anfield Watch Esterházy utolsó mondatába kapaszkodott bele, amiről a következőt írták: „Az utolsó sor az, amit minden Liverpool-szurkoló hallani akar. Ha hinni lehet Esterházynak, akkor Szoboszlainak egyelőre legalábbis eltökélt szándéka, hogy az Anfielden maradjon.”

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekliberálisok

Mit lehet ehhez hozzátenni?

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk keddi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.