Szoboszlai ügynöke nem kertelt a Real Madridról, Liverpoolban csüngenek a szavain

Szoboszlai Dominik gyerekkori álomklubja a Real Madrid volt. Aki eddig nem tudta, az elmúlt napokban biztos értesülhetett róla, miután Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya erről beszélt egy nyilatkozatában. Szavait azonnal felkapta a spanyol és az angol sajtó, azóta pedig a csapból is a Szoboszlai, Liverpool, Real Madrid „szerelmi háromszög” folyik.

Szoboszlai Dominik: Liverpool vagy Real Madrid? Esterházy Mátyás irányt mutat. Fotó: NurPhoto

Minderre rátett egy lapáttal, hogy a királyi gárda brazil sztárja, Vinícius Júnior épp most látta jónak, hogy a magyar középpályással régóta ápolt barátságáról beszéljen. A spanyol média pedig olyannyira komolyan kezeli Szoboszlai és a Real Madrid ügyét, hogy a Marca tekintélyes elemzést tett közzé a Liverpool középpályásának kivételes rúgótechnikájáról.

Szoboszlai szerződése eközben még 2028-ig érvényes a Liverpoollal, amely persze nem ül ölbe tett kézzel: az angol klub már tárgyalásokat folytat az új megállapodásról, ami jelentős fizetésnövekedéssel járhat. A Liverpool tehát maradásra bírná Szoboszlait, de megállapodás még nem történt. Így kísérthet a Real Madrid.

Esterházy Mátyás a Real Madrid érdeklődéséről

Hogy mi az igazság, azt csak nagyon kevesen tudhatják. Egyikük bizonyosan Esterházy Mátyás, aki Szoboszlai Dominik menedzsere. A játékosügynök építi a középpályás karrierjét már a salzburgi időszaka óta. Ha valaki, akkor ő pontosan tudja, mi zajlik a háttérben. Kérdezték is az NB I.hu YouTube-csatornáján még február elején, de a szavai alapján a liverpooli Anfield Watch oldal most írt cikket, hogy azóta felpörögtek az események.

– Teljesen normális, hogy amikor Dominik így teljesít, a közvélemény arról beszél, hova tovább, van-e még feljebb – mondta Esterházy. – Számunkra ez nem téma. A szezon közepén járunk, rengeteg feladata van, a Premier League-ben, az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában. Nagyon sokszor elmondta már, hogy mennyire fontos számára ez a sorozat, a BL.

Liverpoolban így fordították: Szoboszlai maradni akar

Esterházy hozzátette az interjúban:

Úgyhogy arról beszélni, mi lesz a nyáron, szerintem nem helyes. Arról nem is beszélve, hogy a Liverpool a világ egyik legnagyobb klubja, Dominik pedig olyan pozícióban van a klubon és a csapaton belül, amiben azért nagyon sok tartalék van még. Szóval nem tekintünk kifelé, nem tekintünk máshová.

Az Anfield Watch Esterházy utolsó mondatába kapaszkodott bele, amiről a következőt írták: „Az utolsó sor az, amit minden Liverpool-szurkoló hallani akar. Ha hinni lehet Esterházynak, akkor Szoboszlainak egyelőre legalábbis eltökélt szándéka, hogy az Anfielden maradjon.”