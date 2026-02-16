Szoboszlai kérését kotyogta ki Vinícius Júnior, olaj a tűzre a Real Madrid-ügyben

Miközben vitákat szül, hogy Szoboszlai Dominik mekkora fizetést kellene hogy kapjon az új szerződésében, miután ebben az idényben már egyértelműen a Liverpool egyik legjobb játékosa, egyre forróbb téma a Real Madrid érdeklődése a magyar középpályás iránt. Angliában pedig a helyi sajtó minden, témába vágó nyilatkozatra ráveti magát – így kerültek elő Vinícius Júnior szavai.

Szoboszlai és Vinícius Júnior nemrég a Bajnokok Ligájában játszottak egymás ellen a Liverpool-Real Madrid meccsen. Fotó: MI News/NurPhoto

A múlt héten a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi tett szerencsétlenül időzített nyilatkozatot arról, hogy Szoboszlainak gyerekkori álomklubja volt a Real Madrid. Ez különösen nem jött jól most, hogy zajlanak a tárgyalások a Liverpoollal a szerződéshosszabbításról, miközben a királyi gárda lesben áll.

Vinícius Júnior: Szoboszlai régóta a barátom

Most pedig Vinícius Júnior szavait kapták fel Angliában. A Real Madrid brazil sztárja egy YouTube-on adott interjúban beszélt Szoboszlairól is, amit a liverpooli rousingthekop.com szemlézett.

Arról kérdezték Vinícius Júniort, hogy vannak-e barátai a futballban a Real Madridon kívül. A 25 éves brazil klasszis pedig a vele egyidős Szoboszlait is megemlítette, mint régi barátját, ami azért meglepő, mert soha nem játszottak egy klubban, sőt még egy országban sem.

– Sokat beszélgetek Szoboszlaival, fiatalabb korunkban találkoztunk – árulta el Vinícius, aki felsorolta a többi barátját is a sportágon belül. – Paquetá a legjobb barátom a futballban. Ott van még Raphinha Barcelonából, Savinho, Reinier Brazíliából. A brazilokkal szinte mindig együtt vagyunk a pályán kívül. Más csapatokból, akik nem brazilok, Reece Jamesszel is nagyon jóban vagyunk. Rafael Leaóval is, szóval van jó pár barátom más klubokban.

Ezt kérte Szoboszlai a Real Madrid sztárjától

A beszélgetés egy pontján szóba került, hogy Vinícius épp egy új Nike-cipőkollekciót készül piacra dobni, és itt újra előkerült Szoboszlai neve, aki máris kért tőle a futballcipőből.

– Sok játékos írt nekem, hogy játszhasson majd benne – kotyogta ki Vinícius Júnior. – Paquetá a Flamengóból, és a liverpooli Szoboszlai is kért tőlem.