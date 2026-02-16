Dúsgazdag a Liverpool, meg kell duplázni Szoboszlai bérét vagy elmegy – állítja a szakértő

Mekkora fizetést érdemel Szoboszlai Dominik a Liverpoolban, vajon eredményre vezetnek a tárgyalások az új szerződéséről, netán a magyar válogatott csapatkapitánya a Real Madrid felé kacsingat – ez a kérdés foglalkoztat mindenkit az elmúlt hetekben, miként kiderült, ez alól még Marco Rossi sem kivétel. Ezt a témát feszegette az Origo is a Szabados Gábor sportközgazdásszal készített interjúban.

Florian Wirtz fizetése is magasabb a Liverpoolnál, mint Szoboszlai Dominiké. A magyar játékos bérét meg lehet duplázni. Fotó: DPA/Arne Dedert

Bérekre megy el a Liverpool bevételének kétharmada

A Premier League a világ legjövedelmezőbb bajnoksága, a Liverpool pedig a legutóbbi idényben 800 millió euró feletti bevételt termelt, ami a legmagasabb volt Angliában. Szabados Gábor rámutatott: a topligás klubok működési modellje szerint a bevételek 60–70 százaléka bérekre megy el, ennek döntő része az első csapat játékosaihoz kerül.

Ez nem rendkívüli jelenség, hanem iparági sztenderd. A futball „termékét” a játékosok állítják elő: miattuk vesznek jegyet a szurkolók, fizetnek közvetítési díjat a tévétársaságok és szponzorálnak a cégek. Ebből a logikából következik, hogy a legnagyobb szelet is őket illeti.

A kérdés tehát nem az, hogy a Liverpool képes-e kigazdálkodni egy magasabb fizetést Szoboszlainak, hanem az, hogy mikor és milyen feltételekkel nyúl hozzá a klub a 2028-ig érvényes szerződéshez.

Szoboszlai Dominik topjátékos a pályán, de csak 12. a bérlistán

Szoboszlai Dominik heti bruttó 120 ezer fonttal a 12. helyen áll a liverpooli fizetési rangsorban, miközben Mohamed Szalah 400 ezret keres. A számok különösen annak fényében feltűnők, hogy a magyar középpályás a statisztikák alapján a csapat legjobbjai között van, sőt jelenlegi formája alapján akár a legjobb is.

Szabados szerint ugyanakkor a fizetés nem tőzsdei árfolyam: a szerződés a 2023-as állapotot tükrözi. Amikor Szoboszlai Lipcséből megérkezett, senki sem gondolta, hogy ilyen gyorsan alapemberré válik. A klub, a játékos és az ügynöke is reálisnak tarthatta az akkori bért.

A meglepetés nem az, hogy „csak” ennyit keres, hanem az, hogy milyen tempóban nőtte ki az eredeti kategóriáját. Egy Premier League-topcsapatban az azonnali meghatározó szerep ritka, főleg olyan játékosnál, aki korábban nem számított kontinensszintű szupersztárnak.