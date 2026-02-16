szoboszlai dominikliverpoolpremier leaguefizetés

Dúsgazdag a Liverpool, meg kell duplázni Szoboszlai bérét vagy elmegy – állítja a szakértő

Ellentmondások feszítik a Liverpoolt pénzügyi téren. Miközben a csapat a Bajnokok Ligája-indulásért harcol a Premier League-ben, Szoboszlai Dominik pályán nyújtott teljesítménye alapján már a csapat elitjéhez tartozik – a fizetési listán viszont csak a középmezőnyben találjuk. Szabados Gábor sportközgazdász az Origónak adott interjújában arról beszélt: gazdaságilag is indokolt lenne a magyar válogatott középpályás bérének megduplázása.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 7:56
Szoboszlai Dominik nem fog térden állva könyörögni a Liverpoolnak
Szoboszlai Dominik nem fog térden állva könyörögni a Liverpoolnak Fotó: Peter Byrne Forrás: PA Wire
Mekkora fizetést érdemel Szoboszlai Dominik a Liverpoolban, vajon eredményre vezetnek a tárgyalások az új szerződéséről, netán a magyar válogatott csapatkapitánya a Real Madrid felé kacsingat – ez a kérdés foglalkoztat mindenkit az elmúlt hetekben, miként kiderült, ez alól még Marco Rossi sem kivétel. Ezt a témát feszegette az Origo is a Szabados Gábor sportközgazdásszal készített interjúban.

Florian Wirtz fizetése is magasabb a Liverpoolnál, mint Szoboszlai Dominik. A magyar játékos bérét meg lehet duplázni
Florian Wirtz fizetése is magasabb a Liverpoolnál, mint Szoboszlai Dominiké. A magyar játékos bérét meg lehet duplázni. Fotó: DPA/Arne Dedert

Bérekre megy el a Liverpool bevételének kétharmada

A Premier League a világ legjövedelmezőbb bajnoksága, a Liverpool pedig a legutóbbi idényben 800 millió euró feletti bevételt termelt, ami a legmagasabb volt Angliában. Szabados Gábor rámutatott: a topligás klubok működési modellje szerint a bevételek 60–70 százaléka bérekre megy el, ennek döntő része az első csapat játékosaihoz kerül.

Ez nem rendkívüli jelenség, hanem iparági sztenderd. A futball „termékét” a játékosok állítják elő: miattuk vesznek jegyet a szurkolók, fizetnek közvetítési díjat a tévétársaságok és szponzorálnak a cégek. Ebből a logikából következik, hogy a legnagyobb szelet is őket illeti.

A kérdés tehát nem az, hogy a Liverpool képes-e kigazdálkodni egy magasabb fizetést Szoboszlainak, hanem az, hogy mikor és milyen feltételekkel nyúl hozzá a klub a 2028-ig érvényes szerződéshez.

Szoboszlai Dominik topjátékos a pályán, de csak 12. a bérlistán

Szoboszlai Dominik heti bruttó 120 ezer fonttal a 12. helyen áll a liverpooli fizetési rangsorban, miközben Mohamed Szalah 400 ezret keres. A számok különösen annak fényében feltűnők, hogy a magyar középpályás a statisztikák alapján a csapat legjobbjai között van, sőt jelenlegi formája alapján akár a legjobb is.

Szabados szerint ugyanakkor a fizetés nem tőzsdei árfolyam: a szerződés a 2023-as állapotot tükrözi. Amikor Szoboszlai Lipcséből megérkezett, senki sem gondolta, hogy ilyen gyorsan alapemberré válik. A klub, a játékos és az ügynöke is reálisnak tarthatta az akkori bért.

A meglepetés nem az, hogy „csak” ennyit keres, hanem az, hogy milyen tempóban nőtte ki az eredeti kategóriáját. Egy Premier League-topcsapatban az azonnali meghatározó szerep ritka, főleg olyan játékosnál, aki korábban nem számított kontinensszintű szupersztárnak.

Duplázás a pakliban – kemény alkupozíció

Az új szerződés éppen arról szólna, hogy a jelenlegi piaci értéket rögzítse. Szabados szerint teljesen reális forgatókönyv, hogy Szoboszlai fizetése akár megduplázódjon, és felzárkózzon a 200 ezer fontos heti szintre, amelyen az újonnan érkezett Ekitiké vagy Wirtz áll, sőt Alexander Isak még ennél is többet, 280 ezret keres.

Az infláció és a folyamatos bérnövekedés miatt a régebbi szerződések természetes módon maradnak el az aktuális piactól. Ráadásul Wirtz vagy Isak már bizonyított topligás sztárként érkezett, ami eleve magasabb induló pozíciót jelentett számukra.

A szakértő egy másik, kényes tényezőre is rámutatott: az országimázs szerepére. Egy német, francia vagy akár svéd játékos alkupozíciója erősebb lehet a piacon, mint egy magyaré. Szoboszlai ugyanakkor éppen azzal írja át ezt a képletet, hogy teljesítményével feljebb tornázta a magyar futballisták presztízsét – közvetve megkönnyítve más honfitársai Premier League-szerződését is.

A következő lépés most az ügynökökön és a klubvezetésen múlik. A szakértő szerint a duplázás nem túlzás, hanem a realitás talaján álló forgatókönyv. A Liverpool gazdag, Szoboszlai pedig már nem ígéret, hanem kész érték – és ezt előbb-utóbb a fizetési papíron is rendezni kell.


 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

