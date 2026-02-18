idezojelek
Poszt-trauma

Nem akárki mutatott fel sárga lapot Magyar Péternek, már ő is kételkedik

Baloldali elemző osztotta ki a Tisza Párt elnökét.

Csépányi Balázs
Azt már megszokhattuk, hogy baloldalról is kap kritikákat Magyar Péter. Most azonban egy nagyon meglepő, szokatlan dolog történt. 

Magyar Péter
Főhet Magyar Péter feje Fotó: Máté Krisztián

Eddig Horn Gábor minden megmozdulását dicsérte, ajnározta a Tisza Párt elnökének, most viszont kemény kritikával illette:

„A programelemeket már sokszor hallottuk Magyar Pétertől, ezt meg lehetett volna spórolni. Kicsit termelési beszédnek érzékeltem a dolgot, nem érzem, hogy ettől egy Tisza-szavazó úgy érzi, gyerünk, csináljuk. […] Abban van hiányérzetem, hogy a lelkesítést nem éreztem. Gyakran érzem Magyar Péteren, hogy tudja magával vinni a tömeget, de most nem.”

Mindenesetre ez komoly figyelmeztetés. Ha már Horn Gábor is kételkedik, akkor valóban nagy lehet a baj a Tisza Párt környékén.

Mert ahogy mondani szokták, nem zörög a haraszt…

Borítókép: Horn Gábor (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Háborúznának, de békéről papolnak

Az ellenzék kampánya undorító

Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

Százéves terv Európa elpusztítására

