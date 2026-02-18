Nem akárki mutatott fel sárga lapot Magyar Péternek, már ő is kételkedik

Azt már megszokhattuk, hogy baloldalról is kap kritikákat Magyar Péter. Most azonban egy nagyon meglepő, szokatlan dolog történt.
Eddig Horn Gábor minden megmozdulását dicsérte, ajnározta a Tisza Párt elnökének, most viszont kemény kritikával illette:
„A programelemeket már sokszor hallottuk Magyar Pétertől, ezt meg lehetett volna spórolni. Kicsit termelési beszédnek érzékeltem a dolgot, nem érzem, hogy ettől egy Tisza-szavazó úgy érzi, gyerünk, csináljuk. […] Abban van hiányérzetem, hogy a lelkesítést nem éreztem. Gyakran érzem Magyar Péteren, hogy tudja magával vinni a tömeget, de most nem.”
Mindenesetre ez komoly figyelmeztetés. Ha már Horn Gábor is kételkedik, akkor valóban nagy lehet a baj a Tisza Párt környékén.
Mert ahogy mondani szokták, nem zörög a haraszt…
Borítókép: Horn Gábor (Fotó: MTI/Kovács Attila)
Óriási lehetőségek kapujában állunk
Most dünnyögi a Nyugat teljes elszántsággal József Attila rémálmát, a fasiszta kommunizmust.
A világ és az ő problémája
Az olimpia idejétmúlt és fenntarthatatlan, arról nem is beszélve, mennyire káros, ugyanis „a nacionalizmust erősíti".
Magyar Péter–Nagy Lebowski-párhuzamok
Időzzünk még el itt egy kicsit, ennél a rejtélyes szobánál és a belőle kinőtt magyarázatoknál.
Nem akárki intette csendre Magyar Péter durva provokátorait
Ismert baloldali politológusnak lett elege.
Háborúznának, de békéről papolnak
Az ellenzék kampánya undorító
Veiszer Alinda szelektív érzékenysége
Százéves terv Európa elpusztítására
Meglepő értelmezést nyert Magyar Péter rejtélyes hálószobatitka
Wellor nem hagyta ki a ziccert.
Fekete-Győr Tóth Gabi után Orbán Viktornak is nekiesett, most is ő húzta a rövidebbet
Csúnya vége lett a piszkoskodásának.
Orbán egyik legnagyobb ellenfele küldte meg a selyemzsinórt Magyar Péternek
Kezdődik a tánc.
Az öt legjobb Angelina Jolie-film – Kifutó a semmibe + videó
Egy ikon felemelkedése és bukása.
