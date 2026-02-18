Nem akárki mutatott fel sárga lapot Magyar Péternek, már ő is kételkedik

Mindenesetre ez komoly figyelmeztetés. Ha már Horn Gábor is kételkedik, akkor valóban nagy lehet a baj a Tisza Párt környékén.

Mert ahogy mondani szokták, nem zörög a haraszt…

Borítókép: Horn Gábor (Fotó: MTI/Kovács Attila)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!