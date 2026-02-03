Fodor Gábor kemény ütést mért Magyar Péterre

A Tisza Párt elnökének furcsa viselkedése már sok embernek szúrt szemet a baloldalon is. Például Nagy Attila Tibor politikai elemző többször is kritikával illette.

Most éppen Fodor Gábor az Indexnek írt véleménycikkében fogalmazott meg komoly bírálatot Magyar Péterrel kapcsolatban:

„Csercsa és a többi kiugrott ex-Tisza-aktivista – Vogel Evelin, Farkas Dezső stb. – esete egyrészt azért is érdekes, mert azzal a Magyar Péterrel dolgoztak együtt az ellenzéki tömörülésben, aki másfél éve a Fideszből lépett ki, és sajtószereplései kapcsán megkapta a jobboldalról, hogy sértett ember, a baloldal és Brüsszel diktálja a szavait és egyébként is áruló. Most ő mond kísértetiesen hasonló vádakat egykori társaira. Másrészt feltűnő az egybeesés: a távozók szinte mind ugyanazokra panaszkodnak – Magyar személyiségére, a belső demokrácia hiányára, valamint arra, hogy mást kommunikálnak kifelé és mást befelé.”