Fodor Gábor kemény ütést mért Magyar Péterre

Magyar Péter kommunikációjának visszatérő eleme a hazudozás mellet az is, hogy azzal vádolja az ellenfelét, amit pont ő követ el. A gyermekek és a nők védelmezőjeként lép fel, és vádolja a Fideszt, miközben Varga Judittól tudjuk, miként viselkedett a saját családjával. Vidékpártinak mondja magát, miközben lenézi a vidéki embereket.
A Tisza Párt elnökének furcsa viselkedése már sok embernek szúrt szemet a baloldalon is. Például Nagy Attila Tibor politikai elemző többször is kritikával illette.
Most éppen Fodor Gábor az Indexnek írt véleménycikkében fogalmazott meg komoly bírálatot Magyar Péterrel kapcsolatban:
„Csercsa és a többi kiugrott ex-Tisza-aktivista – Vogel Evelin, Farkas Dezső stb. – esete egyrészt azért is érdekes, mert azzal a Magyar Péterrel dolgoztak együtt az ellenzéki tömörülésben, aki másfél éve a Fideszből lépett ki, és sajtószereplései kapcsán megkapta a jobboldalról, hogy sértett ember, a baloldal és Brüsszel diktálja a szavait és egyébként is áruló. Most ő mond kísértetiesen hasonló vádakat egykori társaira. Másrészt feltűnő az egybeesés: a távozók szinte mind ugyanazokra panaszkodnak – Magyar személyiségére, a belső demokrácia hiányára, valamint arra, hogy mást kommunikálnak kifelé és mást befelé.”
Bizony, bizony, a tények makacs dolgok. Nem véletlen, hogy hasonló dolgokra panaszkodnak a kiugrott tiszások Magyar Péterrel kapcsolatban.
Ahogy a szólás tartja nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél...
Borítókép: Fodor Gábor (Fotó: Kurucz Árpád)
