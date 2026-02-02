Rendkívüli

Íme a nagy főttkrumpli-titok, ettől lesz szenzációs

A főtt krumpli az egyik leggyakoribb köret, mégis sokszor okoz bosszúságot.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 02. 02. 11:21
A főtt krumpli az egyik leggyakoribb köret, mégis sokszor okoz bosszúságot és persze a leglehetetlenebb helyzetekben. Olykor minél jobban igyekszünk, annál inkább nem sikerül a mutatvány: a krumpli szétfő, pépes lesz, vagy főzés közben egyszerűen szétmorzsálódik. A Mindmegette elárulja, hogy mi a jó főtt krumpli titka.

Néhány alapvető szabály betartásával könnyedén elérhetjük, hogy a főtt krumpli tökéletes legyen, és szépen egyben maradjanak a darabok. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, hogy bárkit le tudjunk nyűgözni a konyhai tudományunkkal.

Minden a krumplinál kezdődik

Jó tudni, hogy kétféle krumplifajta van: az egyiket főzéshez ajánlják, míg a másikat sütni jobb. A tökéletes főtt krumpli alapja mindig a megfelelő fajta kiválasztásánál kezdődik. 

A magas keményítőtartalmú, lisztes krumplik ugyanis hajlamosabbak a szétesésre, míg a keményebb húsú, alacsonyabb keményítőtartalmú fajták jobban tartják a formájukat. Ha főtt krumplit köretnek vagy salátának szánjuk, érdemes az utóbbiak közül választani.

A darabolásnál is el lehet rontani a főtt krumplit

Rossz hír, hogy már az előkészítésnél is mellélőhetünk, mert ha nem figyelünk az egyenletes darabolásra, akkor az eltérő nagyságú darabok eltérő idő alatt főnek meg, vagyis a kisebbek már szétmállanak, míg a nagyobbak még jócskán kemények. Darabolásnál figyeljünk arra, hogy nagyjából egyformákra vágjuk a zöldséget. 

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

 

