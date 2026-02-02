Íme a nagy főttkrumpli-titok, ettől lesz szenzációs

A főtt krumpli az egyik leggyakoribb köret, mégis sokszor okoz bosszúságot és persze a leglehetetlenebb helyzetekben. Olykor minél jobban igyekszünk, annál inkább nem sikerül a mutatvány: a krumpli szétfő, pépes lesz, vagy főzés közben egyszerűen szétmorzsálódik. A Mindmegette elárulja, hogy mi a jó főtt krumpli titka.

Néhány alapvető szabály betartásával könnyedén elérhetjük, hogy a főtt krumpli tökéletes legyen, és szépen egyben maradjanak a darabok. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, hogy bárkit le tudjunk nyűgözni a konyhai tudományunkkal.

Minden a krumplinál kezdődik

Jó tudni, hogy kétféle krumplifajta van: az egyiket főzéshez ajánlják, míg a másikat sütni jobb. A tökéletes főtt krumpli alapja mindig a megfelelő fajta kiválasztásánál kezdődik.