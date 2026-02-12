Megszeretgették Magyar Pétert, kiderült a titok, lebukott a cimborája

Az egyik ilyen alak Raskó György, aki ezúttal a Facebook-oldalán ömlengett, dicsőítette Magyar Pétert:

„De nagy szerencsénkre Magyar Péter több mint üstökös, egy született politikus, aki ma már nemcsak tehetséges jelzővel illethető, hanem profinak is nevezhető. Hallatlan érzéke van a modern kommunikációs világban való eligazodáshoz, kiváló riposztozó, és látszik rajta a folyamatos fejlődés.”

Ezt a gyomorforgatóan gejl behízelgést Magyar Péter tanácsadója, az a Raskó György írta, aki korábban több százezer ember halálát kívánta, mert szerinte Európában szükséges a „tisztulás”.