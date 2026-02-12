idezojelek
Poszt-trauma

Megszeretgették Magyar Pétert, kiderült a titok, lebukott a cimborája

Szánalmas történet.

A baloldalon nagy a tülekedés, próbálnak Magyar Péter kedvében járni azok a pozícióvadászok, akik még bíznak a Tisza Párt sikerében és abban, hogy kaphatnak egy remek megbízást majd a reményeik szerint alakuló új kormányban. 

Magyar Péter, Raskó György
Magyar Péter és Raskó György (Forrás: Facebook)

Az egyik ilyen alak Raskó György, aki ezúttal a Facebook-oldalán ömlengett, dicsőítette Magyar Pétert:

„De nagy szerencsénkre Magyar Péter több mint üstökös, egy született politikus, aki ma már nemcsak tehetséges jelzővel illethető, hanem profinak is nevezhető. Hallatlan érzéke van a modern kommunikációs világban való eligazodáshoz, kiváló riposztozó, és látszik rajta a folyamatos fejlődés.”

Ezt a gyomorforgatóan gejl behízelgést Magyar Péter tanácsadója, az a Raskó György írta, aki korábban több százezer ember halálát kívánta, mert szerinte Európában szükséges a „tisztulás”.

Az egykori politikus még tavaly októberben csatlakozott a Tisza Párthoz, de már egy hónapra rá botrányt kavart, amikor az idősek halálát kívánta, azt állítva, az kedvezően hatna Magyar Péter pártjának választási eredményeire. 

Amint arról már korábban beszámoltunk, Raskó György 1989-ben lépett be az MDF-be. 1990. július 15-től a Földművelésügyi Minisztérium privatizációs és vállalkozásfejlesztési főosztályának vezetőjeként dolgozott, 1991 márciusától a minisztérium helyettes államtitkára, majd júniustól közigazgatási államtitkára volt. 1991 júniusától az ÁVÜ igazgatótanácsának tagja volt. Pikáns életrajzi adalék, ha azt is tudjuk, hogy Raskó szabad szemmel is jól látható vagyonát a privatizáció során alapozta meg.

Az agrárszakember a rendszerváltást követő viharos évek után a magánszektorban kamatoztatta megszerzett tudását – és feltehetően információit is –, és a 2000-es évek elején már az amerikai farmerszövetség égisze alatt működő Marketing Strategies Ltd. nevű cégnél dolgozott. A 2010-es években több ellenzéki formáció körül is feltűnt, legutóbb a Momentum környékén, amelyet anyagilag is támogatott.

Ez ám az ajánlólevél.

Ezek után csak annyit tudunk üzenni Magyar Péternek,  hogy dicsérjen meg téged jó sokszor a Raskó György!

A halálos csók megérkezett.

Ennyi!

Borítókép: Magyar Péter és Raskó György (Forrás: Facebook)

