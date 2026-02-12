Megszeretgették Magyar Pétert, kiderült a titok, lebukott a cimborája

A baloldalon nagy a tülekedés, próbálnak Magyar Péter kedvében járni azok a pozícióvadászok, akik még bíznak a Tisza Párt sikerében és abban, hogy kaphatnak egy remek megbízást majd a reményeik szerint alakuló új kormányban.
További Poszt-trauma híreink
Az egyik ilyen alak Raskó György, aki ezúttal a Facebook-oldalán ömlengett, dicsőítette Magyar Pétert:
„De nagy szerencsénkre Magyar Péter több mint üstökös, egy született politikus, aki ma már nemcsak tehetséges jelzővel illethető, hanem profinak is nevezhető. Hallatlan érzéke van a modern kommunikációs világban való eligazodáshoz, kiváló riposztozó, és látszik rajta a folyamatos fejlődés.”
Ezt a gyomorforgatóan gejl behízelgést Magyar Péter tanácsadója, az a Raskó György írta, aki korábban több százezer ember halálát kívánta, mert szerinte Európában szükséges a „tisztulás”.
További Poszt-trauma híreink
Az egykori politikus még tavaly októberben csatlakozott a Tisza Párthoz, de már egy hónapra rá botrányt kavart, amikor az idősek halálát kívánta, azt állítva, az kedvezően hatna Magyar Péter pártjának választási eredményeire.
Amint arról már korábban beszámoltunk, Raskó György 1989-ben lépett be az MDF-be. 1990. július 15-től a Földművelésügyi Minisztérium privatizációs és vállalkozásfejlesztési főosztályának vezetőjeként dolgozott, 1991 márciusától a minisztérium helyettes államtitkára, majd júniustól közigazgatási államtitkára volt. 1991 júniusától az ÁVÜ igazgatótanácsának tagja volt. Pikáns életrajzi adalék, ha azt is tudjuk, hogy Raskó szabad szemmel is jól látható vagyonát a privatizáció során alapozta meg.
További Poszt-trauma híreink
Az agrárszakember a rendszerváltást követő viharos évek után a magánszektorban kamatoztatta megszerzett tudását – és feltehetően információit is –, és a 2000-es évek elején már az amerikai farmerszövetség égisze alatt működő Marketing Strategies Ltd. nevű cégnél dolgozott. A 2010-es években több ellenzéki formáció körül is feltűnt, legutóbb a Momentum környékén, amelyet anyagilag is támogatott.
Ez ám az ajánlólevél.
Ezek után csak annyit tudunk üzenni Magyar Péternek, hogy dicsérjen meg téged jó sokszor a Raskó György!
A halálos csók megérkezett.
Ennyi!
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Magyar Péter és Raskó György (Forrás: Facebook)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bódis Kriszta egyetlen mondattal beárazta a Tisza Párt programját – Magyar Péter őrjöngeni fog
A tiszás Kaja Kallas vagy a tiszás Annalena Baerbock?
Onnan kapott pofont Magyar Péter, ahonnan a kétharmadot remélte – elég volt egy bejegyzés a Facebookon
Az internet nem felejt, még a Tisza Pártban sem!
Magyar Péter kampányát a haverjai törhetik derékba
Ezek mindenhol ugyanazt csinálják!
Még egyszer – utoljára – a Lázár elleni hisztériáról
Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: saját fajtátok ocsmány árulói vagytok.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Önsorsrontás Székelyföldön
A polgári öntudat diadala
Olijnyikova lebuktatta önmagát
Globál Zrt., Tiszának pántlikázva
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Vadai Ágnes nagyon durván rontott rá Tóth Gabira
Szégyen ez a nő!
Schuster Lóránt nagyon keményen odapörkölt Koncz Zsuzsának, de Magyar Péter is kapott rendesen
Lóri nem finomkodott.
Vona Gábor lerántotta a leplet Magyar Péterről, kiderült a titok
Nem kegyelmezett a Tisza Párt elnökének.
Tompos Márton tátott szájjal rohant be abba a bizonyos erdőbe
Mindig van lejjebb.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bódis Kriszta egyetlen mondattal beárazta a Tisza Párt programját – Magyar Péter őrjöngeni fog
A tiszás Kaja Kallas vagy a tiszás Annalena Baerbock?
Onnan kapott pofont Magyar Péter, ahonnan a kétharmadot remélte – elég volt egy bejegyzés a Facebookon
Az internet nem felejt, még a Tisza Pártban sem!
Magyar Péter kampányát a haverjai törhetik derékba
Ezek mindenhol ugyanazt csinálják!
Még egyszer – utoljára – a Lázár elleni hisztériáról
Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: saját fajtátok ocsmány árulói vagytok.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!