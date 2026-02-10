idezojelek
Poszt-trauma

Schuster Lóránt nagyon keményen odapörkölt Koncz Zsuzsának, de Magyar Péter is kapott rendesen

Lóri nem finomkodott.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
koncz zsuzsamagyar péterbródy jánosschuster lóránt 2026. 02. 10. 5:19
0

Schuster Lóránt volt Andor Éva vendége a Négyszemközt című műsorban. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Schuster Lóránt, Koncz Zsuzsa, Magyar Péter
Schuster Lóránt (Forrás: Képernyőkép)

A legendás P. Mobil együttes vezetője az izgalmas interjúban beszélt gyerekkoráról, a zenéről, a sikereiről, Trianonról, a kommunista diktatúráról, Erdős Péterről és a múltját átfesteni próbáló Koncz Zsuzsa vagy Bródy János hazugságairól.

„Én annak idején leadtam egy dumát a közvéleménynek, amin nagyon felháborodtak. Koncz Zsuzsa jobban tenné, ha mostantól kezdve befogná a száját. Festik át a múltat. Festik át hatalmas pemzlikkel. […]”

De Schuster  itt nem állt meg, kemény véleményt mondott a Tisza Párt elnőkéről, Magyar Péterről is.

„Magyar Péter egy diszkós. Ez az én számból egy nagyon erős kritika. Olyan felületes, mint a diszkóba járó közönség. Nagyon veszélyesek, mert olyan frekvencián üzemelnek amire ez a sok szerencsétlen hívő vagy nem hívő, teljesen mindegy, rezonál. […]”

Nagyon kemény szavak a legendától.

Fontos beszélgetés, ajánlom megtisztelő figyelmükbe.

Borítókép: Koncz Zsuzsa (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUkrajna

Olijnyikova lebuktatta önmagát

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkommunista

Globál Zrt., Tiszának pántlikázva

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekbegum

Az elfeledett iszlamista lányok

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Kik sütögetik a háborús pecsenyét?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekidőközi választás

Hiába sunyiskodtak Magyar Péterék, itt a tiszás dajkamese vége

Megyeri Dávid avatarja

Így mutatta meg a balmazújvárosi időközi választás a valóságos erősorrendet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu