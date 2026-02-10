Schuster Lóránt nagyon keményen odapörkölt Koncz Zsuzsának, de Magyar Péter is kapott rendesen

A legendás P. Mobil együttes vezetője az izgalmas interjúban beszélt gyerekkoráról, a zenéről, a sikereiről, Trianonról, a kommunista diktatúráról, Erdős Péterről és a múltját átfesteni próbáló Koncz Zsuzsa vagy Bródy János hazugságairól.

„Én annak idején leadtam egy dumát a közvéleménynek, amin nagyon felháborodtak. Koncz Zsuzsa jobban tenné, ha mostantól kezdve befogná a száját. Festik át a múltat. Festik át hatalmas pemzlikkel. […]”