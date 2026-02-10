Schuster Lóránt nagyon keményen odapörkölt Koncz Zsuzsának, de Magyar Péter is kapott rendesen

Schuster Lóránt volt Andor Éva vendége a Négyszemközt című műsorban.
A legendás P. Mobil együttes vezetője az izgalmas interjúban beszélt gyerekkoráról, a zenéről, a sikereiről, Trianonról, a kommunista diktatúráról, Erdős Péterről és a múltját átfesteni próbáló Koncz Zsuzsa vagy Bródy János hazugságairól.
„Én annak idején leadtam egy dumát a közvéleménynek, amin nagyon felháborodtak. Koncz Zsuzsa jobban tenné, ha mostantól kezdve befogná a száját. Festik át a múltat. Festik át hatalmas pemzlikkel. […]”
De Schuster itt nem állt meg, kemény véleményt mondott a Tisza Párt elnőkéről, Magyar Péterről is.
„Magyar Péter egy diszkós. Ez az én számból egy nagyon erős kritika. Olyan felületes, mint a diszkóba járó közönség. Nagyon veszélyesek, mert olyan frekvencián üzemelnek amire ez a sok szerencsétlen hívő vagy nem hívő, teljesen mindegy, rezonál. […]”
Nagyon kemény szavak a legendától.
Fontos beszélgetés, ajánlom megtisztelő figyelmükbe.
Borítókép: Koncz Zsuzsa (Fotó: Képernyőkép)
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
