Vona Gábor lerántotta a leplet Magyar Péterről, kiderült a titok

Közeledik a választás időpontja, ezért Magyar Péternek elő kellett húznia egy olyan programot, amivel megpróbálja elfedni a korábban nyilvánosságra került népnyúzó tervezetüket. Csakhogy az emberek nem hülyék, pontosan tudják, hogy a Brüsszelből irányított párt pontról pontra végre fogja hajtani hatalomra kerülése esetén Weberék ördögi tervét.
Nem kormánypárti oldalon is visszatetszést keltett Magyar Péterék szombati performansza.
Vona Gábor az egyébként a választáson nem induló 2RK vezetője a Facebook-oldalán rántotta le a leplet a Tisza Pártról és Magyar Péter terveiről:
„1. A Tisza bemutatta 240 oldalas programját. A választások előtt két hónappal ezt célszerű inkább csak egy kampányeseménynek tekinteni, mint igazi kormányprogramnak. 2. A hangzatos elnevezések és a »minden jobb lesz és semmi sem lesz rosszabb« hangulat tökéletesen beleillik a korábbi Tarr Zoltán által belengetett – most erről nem szabad beszélni – stratégiába. (Apropó: de hová tűnt Tarr Zoltán?) A Tisza-program minden területen pozitív fordulatot ígér, és igyekszik a Fidesz saját témáiban (migráció, rezsicsökkentés, családtámogatás, ukrán EU-csatlakozás stb.) is tartani a frontot. Az elénk táruló jövőkép lényegében egy cukorszirupba mártott nyalóka. Annyira édes, hogy már émelyítő.”
Nem sok mindenben nem értek egyet Vona Gáborral, de most teljesen igaza van. A Tisza Párt át akarja verni a magyar embereket.
Bizony, ezt a méregbe mártott cukorszirupos nyalókát akarják lenyomni a torkunkon.
Ne hagyjuk!
Borítókép: Vona Gábor (Fotó: Teknős Miklós)
