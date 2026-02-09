idezojelek
Vona Gábor lerántotta a leplet Magyar Péterről, kiderült a titok

Nem kegyelmezett a Tisza Párt elnökének.

Csépányi Balázs
Közeledik a választás időpontja, ezért Magyar Péternek elő kellett húznia egy olyan programot, amivel megpróbálja elfedni a korábban nyilvánosságra került népnyúzó tervezetüket. Csakhogy az emberek nem hülyék, pontosan tudják, hogy a Brüsszelből irányított párt pontról pontra végre fogja hajtani hatalomra kerülése esetén Weberék ördögi tervét.

Nem kormánypárti oldalon is visszatetszést keltett Magyar Péterék szombati performansza.

Vona Gábor az egyébként a választáson nem induló 2RK vezetője a  Facebook-oldalán rántotta le a leplet a Tisza Pártról és Magyar Péter terveiről:

„1. A Tisza bemutatta 240 oldalas programját. A választások előtt két hónappal ezt célszerű inkább csak egy kampányeseménynek tekinteni, mint igazi kormányprogramnak. 2. A hangzatos elnevezések és a »minden jobb lesz és semmi sem lesz rosszabb« hangulat tökéletesen beleillik a korábbi Tarr Zoltán által belengetett – most erről nem szabad beszélni – stratégiába. (Apropó: de hová tűnt Tarr Zoltán?) A Tisza-program minden területen pozitív fordulatot ígér, és igyekszik a Fidesz saját témáiban (migráció, rezsicsökkentés, családtámogatás, ukrán EU-csatlakozás stb.) is tartani a frontot. Az elénk táruló jövőkép lényegében egy cukorszirupba mártott nyalóka. Annyira édes, hogy már émelyítő.”

Nem sok mindenben nem értek egyet Vona Gáborral, de most teljesen igaza van. A Tisza Párt át akarja verni a magyar embereket.

Bizony, ezt a méregbe mártott cukorszirupos nyalókát akarják lenyomni a torkunkon.  

Ne hagyjuk!

Borítókép: Vona Gábor (Fotó: Teknős Miklós)

Szőcs László
Globál Zrt., Tiszának pántlikázva

Sitkei Levente
Az elfeledett iszlamista lányok

Bayer Zsolt
Kik sütögetik a háborús pecsenyét?

Deák Dániel
Nemzeti petíció: üzenet Brüsszelnek

Von Kleist szelleme Münchenben

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A legrosszabbat, a világháborút az emberiség el tudta kerülni. Kérdés, meddig?

