Kezdetben még rosszabbra is fordulhatnak a dolgok, ha a Tisza nyer – figyelmeztetett egy Tisza-közeli közgazdász

Immár minden eszközzel és módon agitálnak Magyar Péter mellett a balliberális nyilvánosságban – jó példa erre az az interjú, amelyet a minap adott a Klikk TV-nek Felcsuti Péter. Az egykori bankár személye a mai politika viszonyok között sem mellékes, de kezdjük azzal, mi hangzott el a mostani interjúban.

Felcsuti Péter (Forrás: Képernyőkép)

Önmagában ellenszenves

A beszélgetés – mondhatni – a szokott mederben zajlott. A Bajnai Gordon régi szövetségesének nevezhető Felcsuti kritizálta az Orbán-kormányt, de ez előtt Magyar Péter mellett agitált. Pontosan így fogalmazott: „Azt gondolom, hogy az egyetlen racionális választás a Tisza Párt, illetve Magyar Péter támogatása.” A bankár nem sokkal később azt is kifejtette: még úgy is a Tiszát favorizálja, hogy sem a pártelnök, sem pedig a pártbeli elképzelések nem tetszenek neki. Előbb azt mondta, hogy „legfőképpen Magyar Péternek a személye, amelyik hát mindennek nevezhető, csak különösebben – már ami engem illet –, különösebben rokonszenvesnek nem.” Ezután tett egy kitérőt és azt fejtegette, racionális döntés volt, hogy Magyar nem működött együtt a baloldal régi pártjaival. Ám visszakanyarodott és ezzel folytatta: „tehát sok minden van, ami nekem nem tetszik a programjában, az ő megnyilvánulásai, Európához való viszony, Ukrajnához való viszony.” Majd a Tisza adóprogramját megemlítve így fogalmazott: „amit effektíve a Tisza Párt, illetve Magyar Péter mondott, az nekem épp elég ellenszenves önmagában is”.

A többkulcsos adó feltétlen híve

Az adónál érdemes nekünk is kitérőt tennünk. Egyrészt Felcsuti egy november végi interjúban lényegében megerősítette, hogy valódi volt az a tiszás adóemelési elképzelés, amelyről korábban a sajtó írt. A bankár akkor a nyár végén kiszivárgott információkra utalt, amely szerint egy belső tiszás dokumentum brutális adóemelést és háromkulcsos személyi jövedelemadót indítványozott. De Felcsuti Péter neve előkerült a Tiszának írt hatszáz oldalas megszorítócsomag kapcsán is: az Index korábbi információja szerint a dokumentumon szereplő aláírások egyike kísértetiesen hasonlít a bankár szignójára. Felcsuti akkor tagadta, hogy részt vett volna a csomag kidolgozásában, az ugyanakkor tény: a többkulcsos személyi jövedelemadó feltétlen híve. Olyannyira az, hogy szerinte Magyarország „buta”, ahol „az emberek nem túl okosak”, pusztán amiatt, mert nem támogatják a progresszív adózást.