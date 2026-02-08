Dömötör Csaba a Tisza programbemutatójáról: Kár ezért a színjátékért!

– Micsoda hamiskártyás színjáték ez is. Miután kiszivárgott a valódi programjuk, és miután ennek eredetiségét egy kiugrott szakértő is megerősítette, a Tisza most rendezett egy Patyomkin-programbemutatót. Az ugyanonnan támogatott baloldali médiahadtestek sehol sem mulasztották el megemlíteni az anyag terjedelmes oldalszámát – értékelte a hétvégi eseményeket Dömötör Csaba. A fideszes EP-képviselő szerint,

bármennyire aprólékosan rendezték is meg ezt a darabot, kár ezért a színjátékért. Mindenki ismeri a valódi programjukat, legalábbis egyre többen.

A valódi program ott van a Tisza-szigeteken előadó szakértőik elkottyintott mondataiban (az adókedvezmények elvételétől a 13. havi nyugdíj beszántásáig).

Ott van az Európai Bizottság „országajánlásaiban” (a progresszív adózástól a vagyonadóig).

Ott van Weber úr egyértelművé tett belépési feltételeiben.

Ott van a kijevi kormány fenyegetésekkel vegyes vágyakozásaiban.

Ott van az 1500 milliárd dolláros háború- és Ukrajna-finanszírozási tervben, aminek már csak a magyar kormány áll az útjában (a Tisza új külügyese már el is mondta, hogy nem akarnak majd annyit vétózni).

Ott van Tarr Zoltán zárt ajtók mögötti őszinteségében (most nem beszélnek ezekről, de utána mindent lehet).

Dömötör Csaba szerint leginkább az ősszel kiszivárgott anyagból derül ki, mire készül a párt valójában, amelyet a Tiszának dolgozó szakértők aláírásukkal is elláttak, ezért hiába tagad Magyar Péter, az anyagot megírók nem tudják, és nem is akarják azt letagadni.

– Az a valódi program nem más, mint a 2010 előtti sanyargató csomag, és a jelenlegi brüsszeli elváráslista szerelemgyereke. A letagadott és titkolt fajtából. S még egy kóbor kérdés a végére. Ha tényleg nincs semmi titkolnivalójuk, akkor miért tiltottak le minden tiszás képviselőjelöltet a nyilatkozatokról? – zárta bejegyzését Dömötör Csaba.