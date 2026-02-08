dömötörmagyar pétertarr zoltándömötör csabaeurópai bizottság

Dömötör Csaba a Tisza programbemutatójáról: Kár ezért a színjátékért!

Mindenki ismeri Magyar Péterék valódi programját, legalábbis egyre többen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 8:42
Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője Forrás: Facebook/Dömötör Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Micsoda hamiskártyás színjáték ez is. Miután kiszivárgott a valódi programjuk, és miután ennek eredetiségét egy kiugrott szakértő is megerősítette, a Tisza most rendezett egy Patyomkin-programbemutatót. Az ugyanonnan támogatott baloldali médiahadtestek sehol sem mulasztották el megemlíteni az anyag terjedelmes oldalszámát – értékelte a hétvégi eseményeket Dömötör Csaba. A fideszes EP-képviselő szerint,

bármennyire aprólékosan rendezték is meg ezt a darabot, kár ezért a színjátékért. Mindenki ismeri a valódi programjukat, legalábbis egyre többen.

  • A valódi program ott van a Tisza-szigeteken előadó szakértőik elkottyintott mondataiban (az adókedvezmények elvételétől a 13. havi nyugdíj beszántásáig). 
  • Ott van az Európai Bizottság „országajánlásaiban” (a progresszív adózástól a vagyonadóig). 
  • Ott van Weber úr egyértelművé tett belépési feltételeiben. 
  • Ott van a kijevi kormány fenyegetésekkel vegyes vágyakozásaiban. 
  • Ott van az 1500 milliárd dolláros háború- és Ukrajna-finanszírozási tervben, aminek már csak a magyar kormány áll az útjában (a Tisza új külügyese már el is mondta, hogy nem akarnak majd annyit vétózni). 
  • Ott van Tarr Zoltán zárt ajtók mögötti őszinteségében (most nem beszélnek ezekről, de utána mindent lehet). 

Dömötör Csaba szerint leginkább az ősszel kiszivárgott anyagból derül ki, mire készül a párt valójában, amelyet a Tiszának dolgozó szakértők aláírásukkal is elláttak, ezért hiába tagad Magyar Péter, az anyagot megírók nem tudják, és nem is akarják azt letagadni. 

– Az a valódi program nem más, mint a 2010 előtti sanyargató csomag, és a jelenlegi brüsszeli elváráslista szerelemgyereke. A letagadott és titkolt fajtából. S még egy kóbor kérdés a végére. Ha tényleg nincs semmi titkolnivalójuk, akkor miért tiltottak le minden tiszás képviselőjelöltet a nyilatkozatokról? – zárta bejegyzését Dömötör Csaba. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy

Kapitány István ütheti be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Rossz lóra tett a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.