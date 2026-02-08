Dömötör Csaba a Tisza programbemutatójáról: Kár ezért a színjátékért!

– Micsoda hamiskártyás színjáték ez is. Miután kiszivárgott a valódi programjuk, és miután ennek eredetiségét egy kiugrott szakértő is megerősítette, a Tisza most rendezett egy Patyomkin-programbemutatót. Az ugyanonnan támogatott baloldali médiahadtestek sehol sem mulasztották el megemlíteni az anyag terjedelmes oldalszámát – értékelte a hétvégi eseményeket Dömötör Csaba. A fideszes EP-képviselő szerint,
bármennyire aprólékosan rendezték is meg ezt a darabot, kár ezért a színjátékért. Mindenki ismeri a valódi programjukat, legalábbis egyre többen.
- A valódi program ott van a Tisza-szigeteken előadó szakértőik elkottyintott mondataiban (az adókedvezmények elvételétől a 13. havi nyugdíj beszántásáig).
- Ott van az Európai Bizottság „országajánlásaiban” (a progresszív adózástól a vagyonadóig).
- Ott van Weber úr egyértelművé tett belépési feltételeiben.
- Ott van a kijevi kormány fenyegetésekkel vegyes vágyakozásaiban.
- Ott van az 1500 milliárd dolláros háború- és Ukrajna-finanszírozási tervben, aminek már csak a magyar kormány áll az útjában (a Tisza új külügyese már el is mondta, hogy nem akarnak majd annyit vétózni).
- Ott van Tarr Zoltán zárt ajtók mögötti őszinteségében (most nem beszélnek ezekről, de utána mindent lehet).
Dömötör Csaba szerint leginkább az ősszel kiszivárgott anyagból derül ki, mire készül a párt valójában, amelyet a Tiszának dolgozó szakértők aláírásukkal is elláttak, ezért hiába tagad Magyar Péter, az anyagot megírók nem tudják, és nem is akarják azt letagadni.
– Az a valódi program nem más, mint a 2010 előtti sanyargató csomag, és a jelenlegi brüsszeli elváráslista szerelemgyereke. A letagadott és titkolt fajtából. S még egy kóbor kérdés a végére. Ha tényleg nincs semmi titkolnivalójuk, akkor miért tiltottak le minden tiszás képviselőjelöltet a nyilatkozatokról? – zárta bejegyzését Dömötör Csaba.
Szóljon hozzá!
