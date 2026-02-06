Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor a Kossuth rádiónak – Kövesse nálunk élőben!

idezojelek
Poszt-trauma

Felrobbant az internet, Billie Eilish hatalmas pofont kapott

Ilyen, amikor szembejön a valóság.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
donald trumpbillie eilishgrammy - díjlos angeles 2026. 02. 06. 5:35
0

Vasárnap este a Grammy-díjátadó sajnos ezúttal sem csak a művészetről szólt. Tombolt a liberális mainstream. Billie Eilish egy „ICE OUT” kitűzőt viselt. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Grammy-díj
Illusztráció (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

A népszerű énekesnő Donald Trump illegális bevándorlás elleni lépéseit kritizálva a következőket mondta:

 „Nincs illegális ember ellopott földön.”

Eilish ezzel a bírálattal arra utalt, hogy Amerika területe az őslakos indiánok földjén épült fel.

Azonban a liberális kirohanás balul sül el. 

Az Index szúrta ki, hogy a gabrielino-tongva indián törzs a Fox News szerint kedden közleményt adott ki, mert az énekesnő többmilliós Los Angeles-i háza az őslakos indiánok földjén áll:

„Nagyra értékeljük a lehetőséget, hogy tisztázhassuk Billie Eilish nemrégiben tett megjegyzéseit. A Los Angeles-medence első népeként tudjuk, hogy az otthona a mi ősi földünkön helyezkedik el. Eilish közvetlenül nem lépett kapcsolatba törzsünkkel az ingatlanával kapcsolatban, ugyanakkor értékeljük, amikor közéleti személyiségek láthatóvá teszik ennek az országnak az igazi történelmét.”

Billie Eilish gonoszkodása bumerángként csapott vissza. Jobban járt volna, ha nem szólal meg.

Ilyen, amikor szembejön a valóság.

Borítókép: Billie Eilish (Forrás: Képernyőkép/YouTube)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekukrajna

Nemzeti petíció: üzenet Brüsszelnek

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekEU-tagság

Csurka István igazsága

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkormány

Csalárd hízelgés a fideszeseknek

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekAthén

Athéni demokraták és davosi idióták

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu