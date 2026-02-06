Felrobbant az internet, Billie Eilish hatalmas pofont kapott

A népszerű énekesnő Donald Trump illegális bevándorlás elleni lépéseit kritizálva a következőket mondta:

„Nincs illegális ember ellopott földön.”

Eilish ezzel a bírálattal arra utalt, hogy Amerika területe az őslakos indiánok földjén épült fel.

Azonban a liberális kirohanás balul sül el.

Az Index szúrta ki, hogy a gabrielino-tongva indián törzs a Fox News szerint kedden közleményt adott ki, mert az énekesnő többmilliós Los Angeles-i háza az őslakos indiánok földjén áll:

„Nagyra értékeljük a lehetőséget, hogy tisztázhassuk Billie Eilish nemrégiben tett megjegyzéseit. A Los Angeles-medence első népeként tudjuk, hogy az otthona a mi ősi földünkön helyezkedik el. Eilish közvetlenül nem lépett kapcsolatba törzsünkkel az ingatlanával kapcsolatban, ugyanakkor értékeljük, amikor közéleti személyiségek láthatóvá teszik ennek az országnak az igazi történelmét.”