Felrobbant az internet, Billie Eilish hatalmas pofont kapott

Vasárnap este a Grammy-díjátadó sajnos ezúttal sem csak a művészetről szólt. Tombolt a liberális mainstream. Billie Eilish egy „ICE OUT” kitűzőt viselt.
További Poszt-trauma híreink
A népszerű énekesnő Donald Trump illegális bevándorlás elleni lépéseit kritizálva a következőket mondta:
„Nincs illegális ember ellopott földön.”
Eilish ezzel a bírálattal arra utalt, hogy Amerika területe az őslakos indiánok földjén épült fel.
Azonban a liberális kirohanás balul sül el.
Az Index szúrta ki, hogy a gabrielino-tongva indián törzs a Fox News szerint kedden közleményt adott ki, mert az énekesnő többmilliós Los Angeles-i háza az őslakos indiánok földjén áll:
„Nagyra értékeljük a lehetőséget, hogy tisztázhassuk Billie Eilish nemrégiben tett megjegyzéseit. A Los Angeles-medence első népeként tudjuk, hogy az otthona a mi ősi földünkön helyezkedik el. Eilish közvetlenül nem lépett kapcsolatba törzsünkkel az ingatlanával kapcsolatban, ugyanakkor értékeljük, amikor közéleti személyiségek láthatóvá teszik ennek az országnak az igazi történelmét.”
További Poszt-trauma híreink
Billie Eilish gonoszkodása bumerángként csapott vissza. Jobban járt volna, ha nem szólal meg.
Ilyen, amikor szembejön a valóság.
Borítókép: Billie Eilish (Forrás: Képernyőkép/YouTube)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Onnan kapott pofont Magyar Péter, ahonnan a kétharmadot remélte – elég volt egy bejegyzés a Facebookon
Az internet nem felejt, még a Tisza Pártban sem!
Magyar Péter kampányát a haverjai törhetik derékba
Ezek mindenhol ugyanazt csinálják!
Még egyszer – utoljára – a Lázár elleni hisztériáról
Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: saját fajtátok ocsmány árulói vagytok.
Klára, Péter és az átváltozás
A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Nemzeti petíció: üzenet Brüsszelnek
Csurka István igazsága
Csalárd hízelgés a fideszeseknek
Athéni demokraták és davosi idióták
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Dobrev Klára durván kitálalt Magyar Péterrel kapcsolatban
Ebből balhé lesz.
Magyar Péter sistergős sallert kapott, de Anita és Kapitány Pista sem úszta meg
Újból lecsapott, akitől a legjobban rettegnek a baloldalon.
Fodor Gábor kemény ütést mért Magyar Péterre
A tények magukért beszélnek.
Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb aranyköpése
Ha hallgatott volna, bölcs maradt volna.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Onnan kapott pofont Magyar Péter, ahonnan a kétharmadot remélte – elég volt egy bejegyzés a Facebookon
Az internet nem felejt, még a Tisza Pártban sem!
Magyar Péter kampányát a haverjai törhetik derékba
Ezek mindenhol ugyanazt csinálják!
Még egyszer – utoljára – a Lázár elleni hisztériáról
Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: saját fajtátok ocsmány árulói vagytok.
Klára, Péter és az átváltozás
A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!