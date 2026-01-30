Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

A baloldalon naponta hangzik el, hogy Orbán Viktor micsoda diktatúrát hozott létre. Az ellenzéknek szava sincs, félelemben él mindenki satöbbi, satöbbi. Közben fideszes politikus képét égetik el, mindennaposak a gyalázkodó tiszás kommentek, aki csak egy rossz szót mer szólni azonnal nekiugrik Magyar Péter felhergelt szektája.
A kormánypártisággal aligha vádolható Nagy Attila Tibor is megszólalt a témában a Fővárosi Közgyűlést hozva fel példának:
„Magyarországon a fideszes Orbán Viktor olyan diktatúrát hozott létre, amelyben az ülésvezető nem fideszes Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén is többször megvonta, elvonta a szót a fideszes közgyűlési képviselőktől.”
Hogy milyen átkozott diktatúra van, arra a legjobb példa a véleményét kimondó politikai elemző Facebook-oldalán elolvasni a kommenteket.
Nagy Attila Tibor sokadszorra húzta ki a gyufát Magyar Péteréknél, pedig csak rávilágított a balosok hazugságára.
Ez lenne a szép új világ, mondj igazat és betörik a fejed?
Az isten őrizzen meg ezektől!
Borítókép: Nagy Attila Tibor (Fotó: Képernyőkép)
