Poszt-trauma

Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.

Csépányi Balázs
2026. 01. 30. 5:20
A baloldalon naponta hangzik el, hogy Orbán Viktor micsoda diktatúrát hozott létre. Az ellenzéknek szava sincs, félelemben él mindenki satöbbi, satöbbi. Közben fideszes politikus képét égetik el, mindennaposak a gyalázkodó tiszás kommentek, aki csak egy rossz szót mer szólni azonnal nekiugrik Magyar Péter felhergelt szektája.

Nagy Attila Tibor, Mgyar Péter
Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A kormánypártisággal aligha vádolható Nagy Attila Tibor is megszólalt a témában a Fővárosi Közgyűlést hozva fel példának:

„Magyarországon a fideszes Orbán Viktor olyan diktatúrát hozott létre, amelyben az ülésvezető nem fideszes Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén is többször megvonta, elvonta a szót a fideszes közgyűlési képviselőktől.”

Hogy milyen átkozott diktatúra van, arra a legjobb példa a véleményét kimondó politikai elemző Facebook-oldalán elolvasni a kommenteket. 

Nagy Attila Tibor sokadszorra húzta ki a gyufát Magyar Péteréknél, pedig csak rávilágított a balosok hazugságára.

Ez lenne a szép új világ, mondj igazat és betörik a fejed?

Az isten őrizzen meg ezektől!

Borítókép: Nagy Attila Tibor (Fotó: Képernyőkép)

Magyar Péter önálló mozgást imitál

Budapest nem Wilsonovo Mesto!

Miért egyedül? A teló nem barát

Utolsó kenet, siratóénekkel

A háború elől kellett menekülnie egész gyerekkorában, most BL-hős lett és mindenki rajta ámul

A 24 éves Anatolij Trubinra irigy a fél világ, pedig a gyerekkorát senki nem kívánná.

