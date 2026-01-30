Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

A kormánypártisággal aligha vádolható Nagy Attila Tibor is megszólalt a témában a Fővárosi Közgyűlést hozva fel példának:

„Magyarországon a fideszes Orbán Viktor olyan diktatúrát hozott létre, amelyben az ülésvezető nem fideszes Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén is többször megvonta, elvonta a szót a fideszes közgyűlési képviselőktől.”