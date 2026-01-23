Kiderült a súlyos titok, lelepleződött a Dobrev–Magyar-összefogás

A DK és a Tisza Párt már nagyon régóta kerülgeti egymást. Az összefogásuk Budapesten és Brüsszelben már meg is történt, rendszeresen együtt szavaznak a képviselőik. Magyar Péter és Dobrev Klára ennek ellenére igyekszik azt a látszatot kelteni, mintha nem egy oldalon állnának.
Ha felvállalnák az együttműködést, mind a két párt veszíteni a szavazóiból, ezért titkolóznak. Most azonban, hogy mind a két formációnak rosszul áll a szénája, kénytelenek körmönfont módon segíteni egymást.
Dobrev Klára, a DK elnöke a Facebook-oldalán igyekezett bizonygatni, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nem támogatja Ukrajnát. Próbálta a kormány álláspontját aláásni és megtéveszteni a szavazókat.
„A magyar jobboldal – kormányon és ellenzékben egyaránt – elárulta Ukrajnát. Nem szavazták meg az Ukrajnának szánt uniós hitelt, pedig annak nem az európai adófizetők pénze a fedezete, hanem a lefoglalt orosz vagyon. Vagyis Oroszországnak kellene fizetnie a háború rombolásáért – magyaroknak egy fillérbe sem kerül, mégis ezt akadályozták meg. És itt jön a legkellemetlenebb igazság: Sajnos ebben a Tisza Párt is Orbánt támogatta. Lehet új arcokat mutatni, lehet más hangnemben beszélni – de amikor a döntés pillanata eljön, és Ukrajnáról, Európáról, az orosz agresszió megfékezéséről kell szavazni, ugyanarra az oldalra álltak, mint Orbán.”
Dobrev posztja egyértelmű, ezzel akarta segíteni Magyar Pétert. A nyilvánvalóan Brüsszelből irányított, háborúpárti Tisza Pártról megpróbálta elhitetni, hogy nem is ukránpárti. Ne üljünk fel ezeknek a kamu, megtévesztő posztoknak, a DK és a Tisza Párt egy oldalon áll.
Összenő, ami összetartozik.
Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: Purger Tamás Forrás/MTI)
