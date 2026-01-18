Hiába a kétharmados elutasítás Ukrajnával szemben, Brüsszel Magyar Péterrel gyorsítaná fel a csatlakozást

„Amikor a Weber azt mondja az Európai Parlamentben, hogy Magyar Péter a jövő és az ő győzelméért fog megtenni mindent, az nem hangzik jól, mert azt feltételezi, hogy egy lehetséges kormányváltás esetén elhárul az akadály az ukrán uniós csatlakozás előtt” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Manfred Weberre, az Európai Néppárt frakcióvezetőjére utalva.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Kijev 2022-ben szerezte meg az EU-tagjelölti státust, és Brüsszel egyre nyomatékosabban igyekszik biztosítani, hogy az ukránok mielőbb teljes jogú uniós tagokká válhassanak.

Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök azonban vétóval élt Ukrajna csatlakozása ellen. A csatlakozás jóváhagyásához az unió minden tagállamának egyhangú támogatása szükséges.

A magyar vétó miatt Brüsszel most kerülőutakat keres. A minősített többséggel történő döntéshozatal bevezetésére tett javaslatok eddig nem kaptak elegendő támogatást. Ennek nyomán az a terv született, hogy Ukrajna és Moldova a hivatalos jóváhagyásra várás nélkül kezdhesse meg a reformok következő körét, amit „előre hozásnak” neveznek.

A Politico egyik írásából kiderült: Brüsszelben azzal számolnak, hogy ha a választásokat Magyarországon a Tisza Párt nyeri, akkor elhárul az akadály Ukrajna uniós csatlakozása előtt.

„Amikor Magyarországnak már nem fog vétózni, késedelem nélkül cselekedhetünk” – fogalmazott egy tisztviselő a lapnak.

De mit szeretnének a magyarok?

Szombaton közölte a legfrissebb közös közvélemény-kutatás eredményeit a Nézőpont Intézet és az MTVA. Eszerint kétharmad áll az uniós ukrán tervvel szemben Magyarországon, a magyarok nagy többsége van rossz véleménnyel mind Ukrajna európai uniós csatlakozásáról (67 százalék), mind katonai támogatásáról (69 százalék).

A tavalyi évvel összehasonlításban lényeges változás, hogy tovább nyílt az olló a kérdésben, hiszen 2025 áprilisához képest nőtt az elutasítók (62 százalékról 67-re) és egyben jelentősen csökkent a tagságot helyeslők aránya (29 százalékról 21-re).

Még ennél is többen ellenzik Ukrajna katonai támogatását, hiszen 21 százaléknyi pozitív vélemény mellett 69 százaléknyian vélekednek negatívan róla.

„Mindez a választásokhoz közeledve azért különösen érdekes, mert a teljes magyar társadalom kétharmados többségének álláspontjával szemben a Magyar Péter által kezdeményezett tavalyi Tisza-szavazáson a párt híveinek egyértelmű többsége, 58 százaléka voksolt arra, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen” – jegyezte meg a Nézőpont Intézet.