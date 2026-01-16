Von der Leyen üzent: Ukrajna és a migráció az első

Január elsejétől Ciprus vette át az Európai Unió soros elnökségét. Ursula von der Leyen a szigetországban tett látogatása során világossá tette, milyen irányt szán az új elnökségnek: elvárja a migrációs paktum végrehajtását, Ukrajna háborús támogatásának folytatását és az ország EU-csatlakozásának előmozdítását.

Von der Leyen szerint a következő hat hónap mindent eldönt Európában

Forrás: Facebook/Orbán Balázs

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy tartós és erős támogatásra van szükség annak érdekében, hogy Ukrajna ne csak a fronton, hanem a tárgyalások során is előnyösebb helyzetbe kerüljön, és megerősítette:

Az ukrán EU-tagság kérdését továbbra is prioritásként kell kezelni. Azt is elismerte, hogy Ukrajna jelenlegi igényei rendkívül nagyok.

Utalt rá, hogy Európai Unió a háború kezdete óta már 193 milliárd eurót fordított erre a célra, majd hozzátette, a ciprusi elnökség meghatározó szerepet játszik majd abban, hogy az uniós intézmények mielőbb megállapodjanak a Kijevnek szánt újabb, kilencvenmilliárd eurós hitelről.