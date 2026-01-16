migrációs paktumUkrajnaCiprusVon der Leyenorosz-ukrán háború

Von der Leyen üzent: Ukrajna és a migráció az első

2026 első felében Ciprus tölti be az Európai Unió soros elnökségét, amelynek kapcsán Ursula von der Leyen már kijelölte a követendő irányt. A bizottság elnöke nem az európai gazdaság helyreállítását, vagy az uniós polgárok jólétét, hanem a migrációs paktum végrehajtását, Ukrajna háborús támogatásának fenntartását és az uniós csatlakozás felgyorsítását nevezte kulcskérdésnek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 17:38
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Január elsejétől Ciprus vette át az Európai Unió soros elnökségét. Ursula von der Leyen a szigetországban tett látogatása során világossá tette, milyen irányt szán az új elnökségnek: elvárja a migrációs paktum végrehajtását, Ukrajna háborús támogatásának folytatását és az ország EU-csatlakozásának előmozdítását.

Von der Leyen szerint a következő hat hónap mindent eldönt Európában
Von der Leyen szerint a következő hat hónap mindent eldönt Európában
Forrás: Facebook/Orbán Balázs

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy tartós és erős támogatásra van szükség annak érdekében, hogy Ukrajna ne csak a fronton, hanem a tárgyalások során is előnyösebb helyzetbe kerüljön, és megerősítette:

Az ukrán EU-tagság kérdését továbbra is prioritásként kell kezelni. Azt is elismerte, hogy Ukrajna jelenlegi igényei rendkívül nagyok.

Utalt rá, hogy Európai Unió a háború kezdete óta már 193 milliárd eurót fordított erre a célra, majd hozzátette, a ciprusi elnökség meghatározó szerepet játszik majd abban, hogy az uniós intézmények mielőbb megállapodjanak a Kijevnek szánt újabb, kilencvenmilliárd eurós hitelről. 

Von der Leyen az ukrán csatlakozás mellett a migráció kérdését is kiemelte, hangsúlyozva, hogy a migrációs paktum végrehajtásában szoros együttműködésre van szükség, és a következő hat hónap döntő jelentőségű lesz.

A következő időszak Magyarország számára is kulcsfontosságú, mivel a jelenleg nemzeti kormány áll a brüsszeli háborús és migrációs elképzelések megvalósításának útjában – emlékeztet az Origo.

Világosan látszik, hogy a brüsszeli út minden elemében szembemegy a magyar érdekkel – a Tisza és a DK mégis erre az útra terelné Magyarországot. Szó nem lehet róla! A Fidesz a biztos választás!

– fogalmazott közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.


Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

