Amíg a Fidesz kormányoz, Magyarország nem válik migránsországgá + videó

Nagy a felháborodás Olaszországban, ahol egy bangladesi férfit mindössze öt év börtönbüntetésre ítéltek egy tízéves kislány megerőszakolásáért. A gyermek a bűncselekmény következtében teherbe esett – az esetre közösségi oldalán reagált Szentkirályi Alexandra.

Illusztráció Fotó: AFP

A szexuális erőszak egy befogadóközpontban zajlott, ahol a kislány édesanyjával élt.

A bíróság az eredeti vádat enyhébb jogi minősítésre változtatta, az ügyet pedig gyorsított eljárásban tárgyalta.

Szentkirályi Alexandra felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, ami történt.

A Fidesz fővárosi elnöke úgy fogalmazott: anyaként lehetetlen szó nélkül elmenni egy ilyen tragédia mellett.

Gyomorforgatónak nevezte a történteket, és nem érti, hogyan találhatott a bíróság enyhítő körülményeket az ügyben.

A Fidesz fővárosi elnöke szerint nem ez az első eset, hogy illegális bevándorlók súlyos bűncselekményeket követnek el Nyugat-Európában. Hozzátette: szerinte ezek az esetek a tömeges migráció következményei.

Úgy fogalmazott,

amíg a Fidesz kormányoz, Magyarország nem válik migránsországgá, és továbbra is következetesen védik a határokat. Hangsúlyozta, ezért a Fidesz jelenti a „biztos választást”.

