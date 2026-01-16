bűncselekménykislányszentkirályi alexandraolaszországban

Amíg a Fidesz kormányoz, Magyarország nem válik migránsországgá + videó

Felháborodást váltott ki Olaszországban az ítélet, amely mindössze öt év börtönt szabott ki egy tízéves kislány megerőszakolásáért elítélt férfira. Az esetre közösségi oldalán reagált Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 13:54
A migránserőszak eddig elkerülte Magyarországot – április 12-én eldől, ez így marad-e Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy a felháborodás Olaszországban, ahol egy bangladesi férfit mindössze öt év börtönbüntetésre ítéltek egy tízéves kislány megerőszakolásáért. A gyermek a bűncselekmény következtében teherbe esett – az esetre közösségi oldalán reagált Szentkirályi Alexandra.

In Turin, Italy, on December 18, 2025, a police operation begins at dawn at the Askatasuna social center in response to the riots that erupt during recent protests in the city. Police in riot gear surround the building, block all access, and halt activities at the nearby schools. They also disrupt traffic on the street in front of the center, which is one of the city's main thoroughfares. Around a hundred protesters take to the streets to show solidarity with the occupants of the center. (Photo by Mauro Ujetto/NurPhoto) (Photo by Mauro Ujetto / NurPhoto via AFP)
Illusztráció Fotó: AFP

A szexuális erőszak egy befogadóközpontban zajlott, ahol a kislány édesanyjával élt. 

A bíróság az eredeti vádat enyhébb jogi minősítésre változtatta, az ügyet pedig gyorsított eljárásban tárgyalta.

Szentkirályi Alexandra  felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, ami történt.

A Fidesz fővárosi elnöke úgy fogalmazott: anyaként lehetetlen szó nélkül elmenni egy ilyen tragédia mellett. 

Gyomorforgatónak nevezte a történteket, és nem érti, hogyan találhatott a bíróság enyhítő körülményeket az ügyben.

A Fidesz fővárosi elnöke szerint nem ez az első eset, hogy illegális bevándorlók súlyos bűncselekményeket követnek el Nyugat-Európában. Hozzátette: szerinte ezek az esetek a tömeges migráció következményei.

Úgy fogalmazott, 

amíg a Fidesz kormányoz, Magyarország nem válik migránsországgá, és továbbra is következetesen védik a határokat. Hangsúlyozta, ezért a Fidesz jelenti a „biztos választást”.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.