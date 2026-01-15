Migráns rendezett vérfürdőt Németországban

Az incidens január 14-én, a kora délutáni órákban történt Ulm egyik peremkerületében, egy Media Markt üzletben.

A sajtó beszámolói szerint a migráns férfi előzmény nélkül elveszítette önuralmát a boltban, majd hirtelen kést vett elő, és két alkalmazottat megszúrt: egyiküket hátba, a másikat mellkason érte a támadás. Az egyik sérült egy 25 éves férfi, aki életveszélyes állapotban került kórházba, ahol azonnali operációt hajtottak végre rajta. A másik érintett, egy 22 éves munkavállaló, enyhébb sérüléseket szenvedett, őt szintén ellátták az orvosok. A támadást követően az elkövető elmenekült az üzletből, de rövid időn belül elfogták.

Der SWR berichtet über eine Messerattacke im Media Markt in Ulm. Obwohl der Täter mittlerweile festgesetzt wurde und seine Identität klar ist, verschweigt der SWR, dass es sich um einen Eritreer handelt, der kürzlich aus der Haft entlassen wurde: pic.twitter.com/D7bjOYqglw — Critical Cat | (@Critical__Cat) January 14, 2026

A kiérkező rendőrök egy közeli csomópontnál érték utol, és felszólították, hogy tegye le a kést és működjön együtt. Mivel ennek nem tett eleget, a rendőrség lőfegyvert alkalmazott. A férfit több lövés találta el, súlyos sérülésekkel őt is kórházba szállították.

A hatóságok eddigi megállapításai szerint a gyanúsított egy 29 éves, Eritreából érkezett migráns férfi, akit korábban már nyilvántartottak Németországban. A médiában megjelent információk alapján korábban erőszakos bűncselekmények miatt szabadságvesztését töltötte, és nem sokkal az eset előtt szabadult.