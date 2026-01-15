Grazbűnözészaklatáserőszakstatisztika

Sokkoló számok Grazból: ugrásszerűen nőtt a nemi erőszakok és a szexuális bűncselekmények száma

Az osztrák belügyminisztérium legfrissebb bűnügyi statisztikái súlyos közbiztonsági romlásra utalnak Grazban. A 2020 és 2024 közötti időszakban számottevően emelkedett az erőszakos, valamint a szexuális jellegű bűncselekmények száma a stájerországi tartományi fővárosban. A parlamenti megkeresésre adott hivatalos adatok alapján egyre komolyabb biztonsági kihívásokkal kell szembenézniük a helyi hatóságoknak és a lakosságnak egyaránt.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 15. 5:22
Rendőrök intézkednek Ausztriában Fotó: Michael Nguyen Forrás: NurPhoto/AFP
Grazban a legszembetűnőbb növekedés az erőszakos bűncselekmények területén figyelhető meg. Míg 2020-ban 1323 ilyen esetet regisztráltak, addig 2024-re ez a szám 1821-re emelkedett, írja az Origo.

Graz
Egy osztrák rendőrautó (illusztráció) (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

Ez 498 esetes növekedést jelent, ami közel 38 százalékos emelkedésnek felel meg. Még súlyosabb a helyzet a súlyos testi sértések esetében: ezek száma négy év alatt 195-ről 282-re nőtt, ami csaknem 45 százalékos ugrás.

A szexuális bűncselekmények terén is aggasztó trend rajzolódik ki. A bejelentett nemi erőszakok száma 2020-ban még 42 volt, 2024-re azonban 71-re emelkedett. Ez mintegy 69 százalékos növekedést jelent mindössze négy év leforgása alatt.

Szintén jelentősen nőtt a szexuális zaklatás és a nemi kényszerítés eseteinek száma a közterületeken: míg 2020-ban 98 ilyen bűncselekményt rögzítettek, addig 2024-ben már 130-at, ami több mint 30 százalékos emelkedés.

Illusztráció (Fotó: Képernyőkép)

Graz: Kevés a pozitív kivétel

A statisztika ugyanakkor néhány területen csökkenést is mutat. Az állatkínzás eseteinek száma 31-ről 18-ra esett vissza, és mérséklődött a hatóság elleni erőszak is: 148 esetről 130-ra. Jelentős csökkenés tapasztalható a fertőző betegségek szándékos terjesztésével kapcsolatos bűncselekményeknél is, ahol 24-ről mindössze öt esetre zuhant a regisztrált ügyek száma.

Mindez azonban nem változtat az összképen: Grazban évek óta tartó, egyértelmű növekedési tendencia figyelhető meg a legsúlyosabb bűncselekményeknél. 

Borítókép: Rendőrök intézkednek Ausztriában (Fotó: AFP/Michael Nguyen)



 


 


 


 

