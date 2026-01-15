Grazban a legszembetűnőbb növekedés az erőszakos bűncselekmények területén figyelhető meg. Míg 2020-ban 1323 ilyen esetet regisztráltak, addig 2024-re ez a szám 1821-re emelkedett, írja az Origo.
Sokkoló számok Grazból: ugrásszerűen nőtt a nemi erőszakok és a szexuális bűncselekmények száma
Az osztrák belügyminisztérium legfrissebb bűnügyi statisztikái súlyos közbiztonsági romlásra utalnak Grazban. A 2020 és 2024 közötti időszakban számottevően emelkedett az erőszakos, valamint a szexuális jellegű bűncselekmények száma a stájerországi tartományi fővárosban. A parlamenti megkeresésre adott hivatalos adatok alapján egyre komolyabb biztonsági kihívásokkal kell szembenézniük a helyi hatóságoknak és a lakosságnak egyaránt.
Ez 498 esetes növekedést jelent, ami közel 38 százalékos emelkedésnek felel meg. Még súlyosabb a helyzet a súlyos testi sértések esetében: ezek száma négy év alatt 195-ről 282-re nőtt, ami csaknem 45 százalékos ugrás.
A szexuális bűncselekmények terén is aggasztó trend rajzolódik ki. A bejelentett nemi erőszakok száma 2020-ban még 42 volt, 2024-re azonban 71-re emelkedett. Ez mintegy 69 százalékos növekedést jelent mindössze négy év leforgása alatt.
Szintén jelentősen nőtt a szexuális zaklatás és a nemi kényszerítés eseteinek száma a közterületeken: míg 2020-ban 98 ilyen bűncselekményt rögzítettek, addig 2024-ben már 130-at, ami több mint 30 százalékos emelkedés.
További Külföld híreink
Graz: Kevés a pozitív kivétel
A statisztika ugyanakkor néhány területen csökkenést is mutat. Az állatkínzás eseteinek száma 31-ről 18-ra esett vissza, és mérséklődött a hatóság elleni erőszak is: 148 esetről 130-ra. Jelentős csökkenés tapasztalható a fertőző betegségek szándékos terjesztésével kapcsolatos bűncselekményeknél is, ahol 24-ről mindössze öt esetre zuhant a regisztrált ügyek száma.
Mindez azonban nem változtat az összképen: Grazban évek óta tartó, egyértelmű növekedési tendencia figyelhető meg a legsúlyosabb bűncselekményeknél.
További Külföld híreink
Borítókép: Rendőrök intézkednek Ausztriában (Fotó: AFP/Michael Nguyen)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nawrocki visszahozza a lengyel jobboldali külpolitika alapjait – Ukrajna ügyében viszont törés látszik
Az elnök tartózkodóbb álláspontját nemcsak a háborús fáradtság magyarázza.
Medvegyev szerint a „gall kakas” úgy sem tenne semmit
Macronon élcelődött a biztonsági tanács elnökhelyettese.
Ukrajna sötét valósága, ez történik, ha az utcára merészkedik valaki
A kényszersorozás megállíthatatlanul zajlik tovább.
Orbán Viktor szerint ideje lenne a józan észre hallgatni, Brüsszelnek továbbra is Ukrajna a legfontosabb
Iránban forró a helyzet, Washingtonban Grönlandról tárgyaltak a külügyminiszterek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nawrocki visszahozza a lengyel jobboldali külpolitika alapjait – Ukrajna ügyében viszont törés látszik
Az elnök tartózkodóbb álláspontját nemcsak a háborús fáradtság magyarázza.
Medvegyev szerint a „gall kakas” úgy sem tenne semmit
Macronon élcelődött a biztonsági tanács elnökhelyettese.
Ukrajna sötét valósága, ez történik, ha az utcára merészkedik valaki
A kényszersorozás megállíthatatlanul zajlik tovább.
Orbán Viktor szerint ideje lenne a józan észre hallgatni, Brüsszelnek továbbra is Ukrajna a legfontosabb
Iránban forró a helyzet, Washingtonban Grönlandról tárgyaltak a külügyminiszterek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!