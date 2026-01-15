Sokkoló számok Grazból: ugrásszerűen nőtt a nemi erőszakok és a szexuális bűncselekmények száma

Ez 498 esetes növekedést jelent, ami közel 38 százalékos emelkedésnek felel meg. Még súlyosabb a helyzet a súlyos testi sértések esetében: ezek száma négy év alatt 195-ről 282-re nőtt, ami csaknem 45 százalékos ugrás.

A szexuális bűncselekmények terén is aggasztó trend rajzolódik ki. A bejelentett nemi erőszakok száma 2020-ban még 42 volt, 2024-re azonban 71-re emelkedett. Ez mintegy 69 százalékos növekedést jelent mindössze négy év leforgása alatt.

Szintén jelentősen nőtt a szexuális zaklatás és a nemi kényszerítés eseteinek száma a közterületeken: míg 2020-ban 98 ilyen bűncselekményt rögzítettek, addig 2024-ben már 130-at, ami több mint 30 százalékos emelkedés.