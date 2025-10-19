Rendkívüli

bűncselekményszír migránsAusztriakiskorú

Egyre nő a szíriai származású kiskorúak által elkövetett bűncselekmények száma Ausztriában

Ausztriában drasztikusan emelkedik a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma – különösen a szíriai származású fiatalok körében, az osztrák Belügyminisztérium adatai szerint. 2024-ben már közel ezer feljelentés érkezett 10 és 14 év közötti gyanúsítottak ellen. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szigorító intézkedésekkel kívánja megfékezni a növekvő bűnözési hullámot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 7:06
Osztrák rendőrautó Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
Az ifjúsági bűnözés Ausztriában aggasztó méreteket öltött. A kiskorúak elleni feljelentések száma mindössze kilenc év alatt több mint a duplájára emelkedett – különösen jelentős a növekedés a fiatal szíriaiak körében. A Belügyminisztérium új intézkedésekkel reagál a helyzetre – írja az Origo.

Ausztriában rohamosan nő a szír kiskorúak által elkövetett bűncselekmények száma (Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON)
Ausztriában rohamosan nő a szír kiskorúak által elkövetett bűncselekmények száma (Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON)

Negatív rekord Ausztriában

A belügyminisztérium adatai szerint 2015-ben mintegy 5160 feljelentés érkezett Ausztriában 10–14 éves fiatalok ellen, míg 2024-ben már több mint 12 ezer ilyen esetet regisztráltak.

Különösen drámai a növekedés a szíriai származású elkövetők körében: 2015-ben még alig 25 feljelentés érkezett, idén viszont már közel ezer esetet jegyeztek fel.

Az adatok a Belügyminisztérium Ifjúsági Bűnözés Elleni Munkacsoportjától származnak, amelyet 2024 márciusában hoztak létre az ilyen jelenségek elemzésére és visszaszorítására.

Beismerés a hatóságoktól: szigorítás jön

Gerhard Karner belügyminiszter több intézkedést is bejelentett a növekvő bűnözési számok megfékezésére. Egyes lépések már életbe léptek, mások előkészítés alatt állnak.

A tervek között szerepel:

  • A családegyesítés felfüggesztése 2025 júliusától 
  • Integrációs barométer bevezetése a bevándorlási kvóták meghatározásához – „az első kvóta akár nulla is lehet”, közölte a minisztérium.
  • Késviselési tilalom, amely nagyobb ellenőrzési jogköröket adna a rendőrségnek.
  • Rendőrségi figyelmeztető oktatás kiskorú elkövetőknek: aki első bűncselekménye után szüleivel nem jelenik meg, több ezer eurós pénzbírságra számíthat.

A visszaeső fiatalkorú elkövetők esetében a jövőben kötelező lesz az úgynevezett eseti konferencia, amelyen a rendőrség, a gyermekvédelmi hatóságok, az iskola és az igazságszolgáltatás közösen dönt a további lépésekről. Emellett egy börtönszerű intézmény is létrejön a különösen problémás fiatalok számára, amelyhez az Igazságügyi Minisztérium dolgozza ki a jogi alapot. A cél: a fiatalok számára rendezett napirend és világos következmények biztosítása.

Börtön helyett erőszakellenes táborok

A NEOS párt is reagált a riasztó adatokra. Yannick Shetty frakcióvezető kötelező, bírói döntéssel elrendelhető erőszakellenes táborokat javasol a fiatalkorú elkövetők számára, ahol szigorú, pszichológiai felügyelettel zajló tréningek váltanák fel a „kényelmes körterápiákat”.

A kormány eközben több intézkedésben is megállapodott: késviselési tilalom, rendőrségi figyelmeztető oktatás és eseti konferenciák bevezetéséről döntöttek a visszaeső fiatalkorúak ügyében. 

Gerhard Karner további szigorításokat ígér, miközben a NEOS és az igazságügyi miniszter a szexuális bűncselekményekre vonatkozó törvények szigorítását is támogatja.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, egy tizenöt éves szíriai erőszakolt meg egy tizenkét éves német kislányt az uszodában. A rendőrség nyomoz az ügyben.

Borítókép: Osztrák rendőrautó (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekmesterséges intelligencia

Figyelmeztetésféle a „mesterségesről”

Kondor Katalin avatarja

Használva a mesterséges intelligencia minden előnyét, az volna a kívánatos, ha a természetes intelligencia szabályai diktálnák az életünket.

