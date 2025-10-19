Egyre nő a szíriai származású kiskorúak által elkövetett bűncselekmények száma Ausztriában

Negatív rekord Ausztriában

A belügyminisztérium adatai szerint 2015-ben mintegy 5160 feljelentés érkezett Ausztriában 10–14 éves fiatalok ellen, míg 2024-ben már több mint 12 ezer ilyen esetet regisztráltak.

Különösen drámai a növekedés a szíriai származású elkövetők körében: 2015-ben még alig 25 feljelentés érkezett, idén viszont már közel ezer esetet jegyeztek fel.

Az adatok a Belügyminisztérium Ifjúsági Bűnözés Elleni Munkacsoportjától származnak, amelyet 2024 márciusában hoztak létre az ilyen jelenségek elemzésére és visszaszorítására.

Beismerés a hatóságoktól: szigorítás jön

Gerhard Karner belügyminiszter több intézkedést is bejelentett a növekvő bűnözési számok megfékezésére. Egyes lépések már életbe léptek, mások előkészítés alatt állnak.