Az ifjúsági bűnözés Ausztriában aggasztó méreteket öltött. A kiskorúak elleni feljelentések száma mindössze kilenc év alatt több mint a duplájára emelkedett – különösen jelentős a növekedés a fiatal szíriaiak körében. A Belügyminisztérium új intézkedésekkel reagál a helyzetre – írja az Origo.
Egyre nő a szíriai származású kiskorúak által elkövetett bűncselekmények száma Ausztriában
Ausztriában drasztikusan emelkedik a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma – különösen a szíriai származású fiatalok körében, az osztrák Belügyminisztérium adatai szerint. 2024-ben már közel ezer feljelentés érkezett 10 és 14 év közötti gyanúsítottak ellen. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szigorító intézkedésekkel kívánja megfékezni a növekvő bűnözési hullámot.
Negatív rekord Ausztriában
A belügyminisztérium adatai szerint 2015-ben mintegy 5160 feljelentés érkezett Ausztriában 10–14 éves fiatalok ellen, míg 2024-ben már több mint 12 ezer ilyen esetet regisztráltak.
Különösen drámai a növekedés a szíriai származású elkövetők körében: 2015-ben még alig 25 feljelentés érkezett, idén viszont már közel ezer esetet jegyeztek fel.
Az adatok a Belügyminisztérium Ifjúsági Bűnözés Elleni Munkacsoportjától származnak, amelyet 2024 márciusában hoztak létre az ilyen jelenségek elemzésére és visszaszorítására.
Beismerés a hatóságoktól: szigorítás jön
Gerhard Karner belügyminiszter több intézkedést is bejelentett a növekvő bűnözési számok megfékezésére. Egyes lépések már életbe léptek, mások előkészítés alatt állnak.
További Külföld híreink
A tervek között szerepel:
- A családegyesítés felfüggesztése 2025 júliusától
- Integrációs barométer bevezetése a bevándorlási kvóták meghatározásához – „az első kvóta akár nulla is lehet”, közölte a minisztérium.
- Késviselési tilalom, amely nagyobb ellenőrzési jogköröket adna a rendőrségnek.
- Rendőrségi figyelmeztető oktatás kiskorú elkövetőknek: aki első bűncselekménye után szüleivel nem jelenik meg, több ezer eurós pénzbírságra számíthat.
A visszaeső fiatalkorú elkövetők esetében a jövőben kötelező lesz az úgynevezett eseti konferencia, amelyen a rendőrség, a gyermekvédelmi hatóságok, az iskola és az igazságszolgáltatás közösen dönt a további lépésekről. Emellett egy börtönszerű intézmény is létrejön a különösen problémás fiatalok számára, amelyhez az Igazságügyi Minisztérium dolgozza ki a jogi alapot. A cél: a fiatalok számára rendezett napirend és világos következmények biztosítása.
További Külföld híreink
Börtön helyett erőszakellenes táborok
A NEOS párt is reagált a riasztó adatokra. Yannick Shetty frakcióvezető kötelező, bírói döntéssel elrendelhető erőszakellenes táborokat javasol a fiatalkorú elkövetők számára, ahol szigorú, pszichológiai felügyelettel zajló tréningek váltanák fel a „kényelmes körterápiákat”.
A kormány eközben több intézkedésben is megállapodott: késviselési tilalom, rendőrségi figyelmeztető oktatás és eseti konferenciák bevezetéséről döntöttek a visszaeső fiatalkorúak ügyében.
Gerhard Karner további szigorításokat ígér, miközben a NEOS és az igazságügyi miniszter a szexuális bűncselekményekre vonatkozó törvények szigorítását is támogatja.
A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, egy tizenöt éves szíriai erőszakolt meg egy tizenkét éves német kislányt az uszodában. A rendőrség nyomoz az ügyben.
Borítókép: Osztrák rendőrautó (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Durva dolgot mondott Ukrajnáról a brit tábornagy
Ukrajna szövetségesei kudarcot vallottak.
Így reagált Elon Musk a budapesti békecsúcsra
A techmilliárdos közösségi oldalán osztotta meg, mit gondol a budapesti békecsúcsról.
Azonnali tűzszüneti megállapodás született Afganisztán és Pakisztán között
Részleteket egyelőre nem tudni.
Iszlamisták toboroznak és terjeszkednek az egyetemeken
A Furkan-mozgalom utánpótlás-szervezete, amelyet a német alkotmányvédelmi hatóság figyel, a campus előtt szólítja meg az elsőéves hallgatókat, hogy megnyerje őket egy „iszlám civilizáció” létrehozásához.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Durva dolgot mondott Ukrajnáról a brit tábornagy
Ukrajna szövetségesei kudarcot vallottak.
Így reagált Elon Musk a budapesti békecsúcsra
A techmilliárdos közösségi oldalán osztotta meg, mit gondol a budapesti békecsúcsról.
Azonnali tűzszüneti megállapodás született Afganisztán és Pakisztán között
Részleteket egyelőre nem tudni.
Iszlamisták toboroznak és terjeszkednek az egyetemeken
A Furkan-mozgalom utánpótlás-szervezete, amelyet a német alkotmányvédelmi hatóság figyel, a campus előtt szólítja meg az elsőéves hallgatókat, hogy megnyerje őket egy „iszlám civilizáció” létrehozásához.