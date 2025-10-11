Rendkívüli

Iskolai lövöldözés történt Mississippiben, négy ember meghalt, rengeteg a sebesült

Erőszakos támadások miatt előzetesben egy szíriai tinédzser

Egy tizennégy éves szíriai fiút vettek őrizetbe Németországban, miután elérte a büntethetőségi korhatárt. A hatóságok szerint a fiatal több mint kétszáz bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható.

2025. 10. 11. 17:17
Rendőrautó – Németország Fotó: MATTHIAS BALK Forrás: DPA
Alig töltötte be 14. életévét, ezzel elérve a büntethetőségi korhatárt, egy fiatal szíriai fiú máris előzetes letartóztatásban van – a vád: testi sértés. A Nius információi szerint a fiatal szíriai, aki kilenc évvel ezelőtt érkezett családjával Németországba, már a büntethetőség elérése előtt is mintegy 200 szabálysértést és bűncselekményt követett el. A fiút csütörtökön tartóztatták le Bredstedtben, Schleswig-Holstein tartományban – írja az Origo.

Egy 14 éves szíriai fiút vettek őrizetbe Németországban – illusztráció (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)
A büntethetőségi korhatár elérése óta, vagyis az idei év közepe óta számos bűncselekménnyel vádolják – áll a flensburgi rendőrség közleményében. A hatóság szerint ezek között szerepel egy késes támadás is, amely 2025. augusztus 28-án történt a bredstedti pályaudvar aluljárójában.

Emellett a 14 éves szíriai fiatalt több testi sértéssel, részben késsel elkövetett támadásokkal, rendőrök elleni fizikai erőszakkal, valamint különböző lopásokkal is vádolják, amelyeket Husum, Bredstedt, Kiel és Sylt térségében követett el.

A Bild információi szerint a szíriai fiatal állítólag a „Heide-Gang” nevű banda tagja, amelyről már egész Németországban beszámoltak. 

Első bűncselekményeit kilencéves korában követte el.

Korábban pedig egy 14 éves lövöldöző hat embert sebesített meg a svédországi Gävle városában. Az áldozatok mindegyike fiatal volt, köztük olyan is, aki még a 18. életévét sem töltötte be. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. Orbán Viktor részvétét fejezte ki Svédországnak.

Borítókép: Rendőrautó, Németország (Fotó: AFP)

