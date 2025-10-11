Erőszakos támadások miatt előzetesben egy szíriai tinédzser

Alig töltötte be 14. életévét, ezzel elérve a büntethetőségi korhatárt, egy fiatal szíriai fiú máris előzetes letartóztatásban van – a vád: testi sértés. A Nius információi szerint a fiatal szíriai, aki kilenc évvel ezelőtt érkezett családjával Németországba, már a büntethetőség elérése előtt is mintegy 200 szabálysértést és bűncselekményt követett el. A fiút csütörtökön tartóztatták le Bredstedtben, Schleswig-Holstein tartományban – írja az Origo.

Egy 14 éves szíriai fiút vettek őrizetbe Németországban – illusztráció (Fotó: NurPhoto/Michael Nguyen)