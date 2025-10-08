Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Több mint ötven migránst csempészett át Magyarországon három román, fegyházba küldené őket az ügyészség
embercsempészillegális bevándorláshatárellenőrzésvádemelés

Több mint ötven migránst csempészett át Magyarországon három román, fegyházba küldené őket az ügyészség

Vádat emeltek három román állampolgár ellen, akik szervezőként és sofőrként pénzért illegális migránsokat csempésztek át Magyarországon – adta hírül a hajdú-bihari főügyészség. A vádirat szerint a törvényszék mindhárom vádlott esetében fegyházbüntetésre, közügyektől való eltiltásra és Magyarország területéről való kitiltásra tett indítványt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 10:46
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minősített embercsempészés bűntette miatt emelt vádat a hajdú-bihari főügyészség azok ellen az elkövetők ellen, akik szervezőként és sofőrként pénzért segítették illegális határátlépők magyarországi utaztatását – adta hírül az ügyészség szerdán. Közleményükben azt írták, a vádlottak rendszeresen szállítottak migránsokat Magyarország területén különböző határszakaszokhoz.

A magyar-szerb határszakaszon lévő ideiglenes biztonsági határzár Röszke közelében (Fotó: MTI/Rosta Tibor)
A magyar–szerb határszakaszon lévő ideiglenes biztonsági határzár Röszke közelében (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

A vádirat szerint a három román állampolgárságú elkövető ismerte egymást, a legidősebb férfi irányításával történtek a fuvarozások, amelyhez a férfi beszervezte két vádlott-társát, akik az autókat vezették. A két sofőr a fuvarozásért rendszeresen pénzt kapott, sikeres szállításkor alkalmanként ezer eurót.

Az okiratok nélküli illegális migrnásoknak a román–magyar államhatárt több ismeretlen személy segítségével jogellenes módon lépték át, majd magyar területen a szervező férfi küldte meg vádlott-társainak mobiltelefonon a koordinátákat, ahol a migránsokat fel kellett venniük, majd Magyarország déli államhatárához szállítaniuk.

Hozzátették: az egyik sofőr 32, a másik 24 migráns szállításában vett részt, amikor 2023. szeptember 19-én a délutáni órákban az egyiküket igazoltatták a rendőrök az egyik autópályán.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a jelenleg már szabadlábon védekező román állampolgárok ellen folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Törvényszéken azzal, hogy a legidősebb elkövető a bűncselekményben szervezőként vett részt. A főügyészség a vádiratban indítványozta, hogy a törvényszék mindhárom vádlottat fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre, közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélje, és határozott időre utasítsa ki őket Magyarország területéről – ismerteti az ügyészség közleménye.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyarország

Francesca, a tények hűséges asszonya

Bayer Zsolt avatarja

Hogy mit ugat, hörög, üvölt, pofázik a tiszás tábor, főleg ott a szósöl médiában, igazából mindegy lenne.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu