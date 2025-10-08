Több mint ötven migránst csempészett át Magyarországon három román, fegyházba küldené őket az ügyészség

Minősített embercsempészés bűntette miatt emelt vádat a hajdú-bihari főügyészség azok ellen az elkövetők ellen, akik szervezőként és sofőrként pénzért segítették illegális határátlépők magyarországi utaztatását – adta hírül az ügyészség szerdán. Közleményükben azt írták, a vádlottak rendszeresen szállítottak migránsokat Magyarország területén különböző határszakaszokhoz.

A magyar–szerb határszakaszon lévő ideiglenes biztonsági határzár Röszke közelében (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

A vádirat szerint a három román állampolgárságú elkövető ismerte egymást, a legidősebb férfi irányításával történtek a fuvarozások, amelyhez a férfi beszervezte két vádlott-társát, akik az autókat vezették. A két sofőr a fuvarozásért rendszeresen pénzt kapott, sikeres szállításkor alkalmanként ezer eurót.

Az okiratok nélküli illegális migrnásoknak a román–magyar államhatárt több ismeretlen személy segítségével jogellenes módon lépték át, majd magyar területen a szervező férfi küldte meg vádlott-társainak mobiltelefonon a koordinátákat, ahol a migránsokat fel kellett venniük, majd Magyarország déli államhatárához szállítaniuk.

Hozzátették: az egyik sofőr 32, a másik 24 migráns szállításában vett részt, amikor 2023. szeptember 19-én a délutáni órákban az egyiküket igazoltatták a rendőrök az egyik autópályán.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a jelenleg már szabadlábon védekező román állampolgárok ellen folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Törvényszéken azzal, hogy a legidősebb elkövető a bűncselekményben szervezőként vett részt. A főügyészség a vádiratban indítványozta, hogy a törvényszék mindhárom vádlottat fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre, közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélje, és határozott időre utasítsa ki őket Magyarország területéről – ismerteti az ügyészség közleménye.