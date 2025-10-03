Rókabögyösön migránsok ugrálnak be a tanyákra, telefont akarnak tölteni

Jókora riadalmat keltenek az illegális határsértők, amikor hirtelen megjelennek a háznál, és vizet és telefontöltőt kérnek. A közelmúltban ismét több ilyen jellegű bejelentés érkezett Ásotthalom és környékének lakóitól a migránsok jelenlétéről – tudósít a Délmagyar. A hatóságok a polgárőrséggel és a mezőőrökkel közösen folyamatosan járőröznek a külterületeken, hogy garantálják a lakosság biztonságát.

Forrás: Facebook

Az Ásotthalom külterületén lévő Rókabögyös környékén élők például arról számoltak be, hogy idegenek vizet kértek tőlük, illetve telefonjaikat próbálták meg feltölteni a tanyákon. A rendőrség elsőként egy afgán, egy palesztin és két szír férfit állított elő, később további négy afgánt fogtak el.

Ugyanazon a napon sötétedés után ismét riasztást kaptak a hatóságok: két afgán férfi egy külterületi tanyára mászott be, hogy ott telefont töltsön. A házőrző kutya jelzése és a gyorsan kiérkező polgárőrök, valamint a mezőőr közreműködésének köszönhetően sikerült őket feltartóztatni

A határnál is folyamatosak a jogsértések, 24 afgán állampolgár vágta át a kerítést, azonban a rendőrök és a határvadászok rövid időn belül elfogták őket.

Egy nappal korábban, késő este Ásotthalom Kissor térségében 13 fő próbált erőszakkal bejutni Magyarországra, és közülük néhányan egy tanyára is

beugrottak, ahol egy édesanya és kisfia tartózkodott.

Ők a házba zárkóztak, amíg a rendőrök a helyszínre érkeztek. Három migránst sikerült a helyszínen elfogni.

Papp Renáta polgármester a lapnak elmondta, hogy az utóbbi két hétben közel negyven migránst fogtak el a helyi mezőőrség és polgárőrség közreműködésével.

Azt feltételezzük, hogy a szerb oldalon aktívak a hatóságok, embercsempészeket fogtak el, ezért a migránsok egyéni akciókban és kevésbé szervezetten érkeznek. Ezért nincs náluk víz és nincs feltöltve a telefonjuk

– vélekedett a polgármester.