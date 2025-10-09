Szigorítanak a németek a segélyezésen

Hosszúra nyúlt tárgyalásokon van túl az SPD (Szociáldemokrata Párt) valamint a CDU (Kereszténydemokrata Unió) és a CSU (Bajor Keresztényszociális Unió) vezetése. A német kormánykoalíció döntése értelmében szigorodnak majd a szociális támogatások és segélyek szabályai – írja a Bild.

A német kormánykoalíció vezetői hosszan tárgyaltak

Fotó: KAY NIETFELD/DPA

– Jelentősen megerősítjük az együttműködési kötelezettséget, és jelentősen növeljük a szankciók lehetőségeit is – fogalmazott Friedrich Merz német kancellár az ülést követően. A gyakorlatban a szigorítás értelmében minden kedvezményezett időpontot kap a munkaügyi központban, amennyiben nem jelenik meg, azonnal kiírnak neki egy következőt. Ennek elmulasztása esetén azonban már 30 százalékkal csökkent a jogosult juttatásának a mértéke. A harmadik időpont elmulasztása esetén pedig fel is függeszthetik a kifizetést.

– Akik nem működnek együtt, azoknak nehéz dolguk lesz – mondta Bärbel Bas, az SPD szociális minisztere. – Az alkotmányosan megengedett határokig szigorítjuk a szankciókat.

A tájékoztatás szerint azonban továbbra is figyelembe veszik a nehéz körülményeket és méltányosan járnak majd el.

Visszatérünk a támogatás és a követelés rendszeréhez. Megnehezítjük azok dolgát, akik nem akarnak együttműködni. Aki tud dolgozni, de elmulasztja a határidőket, vagy ismételten megtagadja az észszerű munka elfogadását, a jövőben nem kaphat többé juttatásokat

– nyilatkozta Carsten Linnemann, a CDU parlamenti frakciójának képviselője.