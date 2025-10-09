Rendkívüli

Iszlamista terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt

NémetországMerzkormányzat

Szigorítanak a németek a segélyezésen

Maratoni tárgyalás után jutott egyezségre a német kormánykoalíció. A Friedrich Merz kancellár vezette kormányzat a jövőben sokkal szigorúbb szabályokat alkalmaz majd a segélyek és a támogatások kapcsán, több teret engedve a szankcionálásnak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 21:03
Fotó: KAY NIETFELD Forrás: DPA
Hosszúra nyúlt tárgyalásokon van túl az SPD (Szociáldemokrata Párt) valamint a CDU (Kereszténydemokrata Unió) és a CSU (Bajor Keresztényszociális Unió) vezetése. A német kormánykoalíció döntése értelmében szigorodnak majd a szociális támogatások és segélyek szabályai – írja a Bild.  

A német kormánykoalíció vezetői hosszan tárgyaltak
A német kormánykoalíció vezetői hosszan tárgyaltak 
Fotó: KAY NIETFELD/DPA

– Jelentősen megerősítjük az együttműködési kötelezettséget, és jelentősen növeljük a szankciók lehetőségeit is – fogalmazott Friedrich Merz német kancellár az ülést követően. A gyakorlatban a szigorítás értelmében minden kedvezményezett időpontot kap a munkaügyi központban, amennyiben nem jelenik meg, azonnal kiírnak neki egy következőt. Ennek elmulasztása esetén azonban már 30 százalékkal csökkent a jogosult juttatásának a mértéke. A harmadik időpont elmulasztása esetén pedig fel is függeszthetik a kifizetést. 

– Akik nem működnek együtt, azoknak nehéz dolguk lesz – mondta Bärbel Bas, az SPD szociális minisztere. – Az alkotmányosan megengedett határokig szigorítjuk a szankciókat. 

A tájékoztatás szerint azonban továbbra is figyelembe veszik a nehéz körülményeket és méltányosan járnak majd el. 

Visszatérünk a támogatás és a követelés rendszeréhez. Megnehezítjük azok dolgát, akik nem akarnak együttműködni. Aki tud dolgozni, de elmulasztja a határidőket, vagy ismételten megtagadja az észszerű munka elfogadását, a jövőben nem kaphat többé juttatásokat

– nyilatkozta Carsten Linnemann, a CDU parlamenti frakciójának képviselője. 

A kormánykoalíció döntött az úgynevezett aktív nyugdíjas programról is, amellyel ösztönözni szeretnék a nyugdíjaskorú lakosságot a munkavállalásra. Ennek értelmében a nyugdíjasok havi 2000 eurós bérkeretig adómentesek lesznek. A zöldátállás kérdésében továbbra sincs megállapodás, miután a koalíciós partnerek nem tudtak megállapodni a belső égésű motorok kivezetéséről. 

Ugyanakkor jóváhagytak egy elektromosautó-vásárlási programot az alacsony és közepes jövedelmű háztartások számára. Az EU Éghajlatvédelmi Alapjából mintegy 3 milliárd eurót különítettek el a támogatási programra 2029-ig. 

A migránsok hosszú idő óta visszaélnek a német rendszerrel 

A német szigorítás már régóta váratott magára, miután az országban komoly társadalmi feszültségeket okozott a bevándorlók által kihasznált gyenge követelményeket támasztó szociális rendszer. A statisztikák szerint az országban évről évre növekszik azoknak a külföldieknek a száma, akik úgy kapnak állami ellátást, hogy soha egyetlen napot sem dolgoztak az országban. A kormányzati adatok szerint mára közel 900 ezer ilyen személy él a német szociális juttatásból, amelyet az AfD találóan „migránspénznek” nevezett. 

Az AfD által megszerzett szövetségi adatok szerint 2016 óta 270 ezerrel emelkedett a külföldi állampolgárságú, munkatapasztalattal nem rendelkező, szociális juttatást igénylők száma, így 2024-re elérte a 891 ezret. Ez 43 százalékos növekedést jelent nyolc év alatt.

Eközben azonban folyamatosan csökkent azoknak a németeknek a száma, akik valamilyen formában szociális támogatásban részesültek, 2,85 millióról nagyjából 2 millióra esett a számuk az évek alatt.  

A migráció okozta problémák egyre súlyosabban érintik a német társadalmat, amit jól jelez az AfD megerősödése és a mostani szigorítási kísérlet is. 

Borítókép: A német kormánykoalíció vezetői a maratoni tárgyalás után (Fotó: AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

