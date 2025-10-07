Sokkoló fordulat: a német kancellár már csökkenő fizetésekről beszél

Merz korábbi ígéretei

Merz korábban azt ígérte, hogy ősszel a szociális rendszerek stabilizálására és a lakossági terhek csökkentésére fókuszál. Ehelyett most a járulékok növelése vált elkerülhetetlenné. Jens Spahn, a CDU/CSU frakcióvezetője már szeptember végén lefújta a „reformok őszét”, mondván, a kifejezés „hamis elvárásokat” keltene a választókban.

A szociális kiadások folyamatosan nőnek: az év első felében a betegbiztosítási költségek 7,8 százalékkal emelkedtek, miközben a járulékbevételek mindössze 5,5 százalékkal emelkedtek.

A hiány pótlására ismét járulékemelésre lesz szükség.