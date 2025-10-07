Friedrich MerzinflációNémetországCDUnyugdíjaskancelláradóemelés

Sokkoló fordulat: a német kancellár már csökkenő fizetésekről beszél

A német kancellár, Friedrich Merz (CDU) figyelmeztette a lakosságot: a következő hónapokban csökkenni fognak a nettó bérek. Az ok a nyugdíj-, egészségügyi és ápolási biztosítási járulékok újabb emelése, amely a munkáltatókat is súlyosan érinti, hiszen a járulékokat továbbra is fele-fele arányban kell fizetniük dolgozóikkal. Szakértők szerint ezzel Németország egyre kevésbé számít vonzó gazdasági környezetnek.

Sebők Barbara
2025. 10. 07. 7:35
A német kancellár, Friedrich Merz Forrás: AFP
Az ARD műsorában Merz úgy fogalmazott: „Népességünknek a jövőben többet kell majd a rendelkezésre álló jövedelméből nyugdíjra, öregségi ellátásra, egészségügyi ellátásra és ápolásra fordítania.” A kancellár ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy a korábban ígért „reformok őszéből” nem lesz semmi.

A német kancellár, Friedrich Merz
A német kancellár, Friedrich Merz. Fotó: AFP

Merz korábbi ígéretei

Merz korábban azt ígérte, hogy ősszel a szociális rendszerek stabilizálására és a lakossági terhek csökkentésére fókuszál. Ehelyett most a járulékok növelése vált elkerülhetetlenné. Jens Spahn, a CDU/CSU frakcióvezetője már szeptember végén lefújta a „reformok őszét”, mondván, a kifejezés „hamis elvárásokat” keltene a választókban.

A szociális kiadások folyamatosan nőnek: az év első felében a betegbiztosítási költségek 7,8 százalékkal emelkedtek, miközben a járulékbevételek mindössze 5,5 százalékkal emelkedtek. 

A hiány pótlására ismét járulékemelésre lesz szükség. 

A helyzetet súlyosbítja, hogy a biztosítóknak több millió migráns ellátását is finanszírozniuk kell, akik még nem járultak hozzá a rendszer fenntartásához.

Akadozik az „aktív nyugdíj” bevezetése

A kancellár által beígért „aktív nyugdíj” koncepciója, amely adómentes kereseti lehetőséget biztosítana a dolgozni vágyó nyugdíjasoknak, szintén késik. A tervek szerint a nyugdíjasok akár havi 2000 eurót (770 ezer forintot) is adómentesen kereshetnének, ezzel enyhítve a munkaerőhiányt. A Jungefreiheit információi szerint a holnapra tervezett kabinetdöntést azonban elhalasztották.

A késlekedés oka, hogy Lars Klingbeil pénzügyminiszter, az SPD vezetője jogi aggályokat fogalmazott meg: szerinte a teljes adómentesség ellentétes lenne a jelenlegi adószabályokkal. 

A mostani tervezet alapján ráadásul a pluszmunkát vállaló nyugdíjasok utólag több ezer euró adót is kénytelenek lennének befizetni. 

Borítókép: A német kancellár, Friedrich Merz (Fotó: AFP)

