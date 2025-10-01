  • Magyar Nemzet
  • Az AfD három százalékponttal a CDU/CSU előtt – mélyponton a német kancellár népszerűsége
Az AfD három százalékponttal a CDU/CSU előtt – mélyponton a német kancellár népszerűsége

Újabb figyelmeztetést kaptak a német kormánypártok: a Forsa legfrissebb felmérése szerint az Alternatíva Németországért (AfD) minden eddiginél nagyobb, három százalékpontos előnyre tett szert a CDU/CSU-val szemben.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 01. 20:31
Az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökei, Tino Chrupalla (R) és Alice Weidel sajtótájékoztatót tartanak Fotó: John Macdougall Forrás: AFP
Az AfD 27 százalékon áll, míg a kereszténydemokraták 24 százalékra estek vissza. A szociáldemokraták (SPD) változatlanul 13 százalékon stagnálnak, így a kormányzó pártok össztámogatottsága mindössze 37 százalék – ez súlyos bizalomvesztés alig öt hónappal Friedrich Merz kancellári hivatalba lépése után.

AfD
A koalíciós partner Lars Klingbeil, szövetségi pénzügyminiszter és Friedrich Merz (CDU), német szövetségi kancellár (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Florian Gaertner)

A kisebb pártok közül a Zöldek 12 százalékon állnak, a Baloldal 11, a BSW 4, a liberális FDP 3 százalékot ér el, az egyéb pártok támogatottsága pedig hat százalékon maradt, írja az Origo.

Történelmi mélyponton a kancellár népszerűsége

A felmérés lesújtó képet mutat a kancellár személyes megítéléséről is. Friedrich Merz munkájával mindössze 26 százalék elégedett, míg hetven százalék kifejezetten elégedetlen – ez újabb negatív rekord. Júniusban még több mint negyven százalék támogatta a kancellár tevékenységét, mostanra azonban látványos bizalmi válság alakult ki körülötte.

Az AfD szárnyal, a hagyományos pártok hitelessége csökken

A felmérés szerint a németek egyre kevésbé bíznak abban, hogy a hagyományos pártok képesek kezelni az ország problémáit. A CDU/CSU kompetenciáját már csak 18 százalék tartja elegendőnek, az SPD-nél ez az arány mindössze hét százalék. 

Az AfD viszont javítani tudott: immár 15 százalék gondolja úgy, hogy alkalmas lehet az ország irányítására. 

A Zöldek (6 százalék) és a Baloldal (4 százalék) gyengébb mutatókkal rendelkeznek. Különösen aggasztó, hogy a megkérdezettek közel fele, 47 százalék egyetlen pártot sem tart alkalmasnak Németország válságának megoldására.

A számok világosan jelzik: a német belpolitikában fordulóponthoz érkeztünk. A kormányzó pártok gyors ütemben vesztik el támogatottságukat, miközben az AfD folyamatosan erősödik, és egyre többen látják benne a kiutat az ország válságából.

Borítókép: Az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökei, Tino Chrupalla (jobbra) és Alice Weidel sajtótájékoztatót tartanak (Fotó: AFP/John Macdougall)

