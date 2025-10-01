Az AfD 27 százalékon áll, míg a kereszténydemokraták 24 százalékra estek vissza. A szociáldemokraták (SPD) változatlanul 13 százalékon stagnálnak, így a kormányzó pártok össztámogatottsága mindössze 37 százalék – ez súlyos bizalomvesztés alig öt hónappal Friedrich Merz kancellári hivatalba lépése után.
Az AfD három százalékponttal a CDU/CSU előtt – mélyponton a német kancellár népszerűsége
Újabb figyelmeztetést kaptak a német kormánypártok: a Forsa legfrissebb felmérése szerint az Alternatíva Németországért (AfD) minden eddiginél nagyobb, három százalékpontos előnyre tett szert a CDU/CSU-val szemben.
A kisebb pártok közül a Zöldek 12 százalékon állnak, a Baloldal 11, a BSW 4, a liberális FDP 3 százalékot ér el, az egyéb pártok támogatottsága pedig hat százalékon maradt, írja az Origo.
Történelmi mélyponton a kancellár népszerűsége
A felmérés lesújtó képet mutat a kancellár személyes megítéléséről is. Friedrich Merz munkájával mindössze 26 százalék elégedett, míg hetven százalék kifejezetten elégedetlen – ez újabb negatív rekord. Júniusban még több mint negyven százalék támogatta a kancellár tevékenységét, mostanra azonban látványos bizalmi válság alakult ki körülötte.
Az AfD szárnyal, a hagyományos pártok hitelessége csökken
A felmérés szerint a németek egyre kevésbé bíznak abban, hogy a hagyományos pártok képesek kezelni az ország problémáit. A CDU/CSU kompetenciáját már csak 18 százalék tartja elegendőnek, az SPD-nél ez az arány mindössze hét százalék.
Az AfD viszont javítani tudott: immár 15 százalék gondolja úgy, hogy alkalmas lehet az ország irányítására.
A Zöldek (6 százalék) és a Baloldal (4 százalék) gyengébb mutatókkal rendelkeznek. Különösen aggasztó, hogy a megkérdezettek közel fele, 47 százalék egyetlen pártot sem tart alkalmasnak Németország válságának megoldására.
A számok világosan jelzik: a német belpolitikában fordulóponthoz érkeztünk. A kormányzó pártok gyors ütemben vesztik el támogatottságukat, miközben az AfD folyamatosan erősödik, és egyre többen látják benne a kiutat az ország válságából.
További Külföld híreink
Borítókép: Az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökei, Tino Chrupalla (jobbra) és Alice Weidel sajtótájékoztatót tartanak (Fotó: AFP/John Macdougall)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lázadnak Németországban az új muszlim jogok miatt
Nagy a megosztottság.
Már nevetséges, amit az ukrán külügyminiszter művel
Szijjártó Péter reagált ukrán kollégája szavaira.
A dán királyi pár látja vendégül az európai vezetőket
Mária királyné személyesen felügyelte az előkészületeket.
Szorosabb együttműködés Kína és Oroszország között
Putyin a példátlanul magas szintű orosz–kínai kapcsolatokra hívta fel a figyelmet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lázadnak Németországban az új muszlim jogok miatt
Nagy a megosztottság.
Már nevetséges, amit az ukrán külügyminiszter művel
Szijjártó Péter reagált ukrán kollégája szavaira.
A dán királyi pár látja vendégül az európai vezetőket
Mária királyné személyesen felügyelte az előkészületeket.
Szorosabb együttműködés Kína és Oroszország között
Putyin a példátlanul magas szintű orosz–kínai kapcsolatokra hívta fel a figyelmet.