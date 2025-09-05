NémetországFriedrich Merzközvélemény-kutatás

Merz egyre nagyobb bajban

Komoly vita van a német kormánykoalíción belül, miközben a német kancellárt saját pártján belülről is támadják. Friedrich Merz munkásságával ráadásul a választók sem elégedettek. A jobboldali AfD eközben folyamatosan erősödik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 5:05
Friedrich Merz Fotó: EMMANUELE CONTINI Forrás: NurPhoto
A német kormánykoalíció pártjai, a CDU/CSU és az SPD egyre több kérdésben szólalkoznak össze, a legsúlyosabb azonban, hogy hogyan lehetne a következő néhány évben áthidalni a 172 milliárd eurós költségvetési hiányt. Lars Klingbeil pénzügyminiszter és az SPD társelnöke adóemelést, magasabb örökösödési adót és esetleg egy új vagyonadót akar a gazdagok számára. Merz azonban ragaszkodik ahhoz, hogy nem lesznek új adók, hivatkozva a kormányalakításkor aláírt koalíciós megállapodásra – hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

„Van egy koalíciós megállapodásunk, és megállapodtunk abban, hogy az adókat nem emelik. És ez a megállapodás érvényben van” – mondta a ZDF műsorszolgáltatónak.

Ugyanakkor sokan nem hisznek neki. Amióta szűk győzelmet aratott a kancellári posztért, Merz arról híresült el, hogy visszakozik, és nem tartja be ígéreteit 

– hívja fel rá a figyelmet a The European Conservative hírportál.

Egyszer szigorúbb menekültügyi politikát ígért, de gyorsan enyhített álláspontján. Megígérte, hogy nem vállal hatalmas új adósságot, kormánya mégis közel egybillió eurót hagyott jóvá katonai kiadásokra. Azt is megígérte, hogy kivizsgálja a nem kormányzati szervezetek állami finanszírozását, de ez a terv is csendben eltűnt.

Most a szkeptikusok azon tűnődnek, hogy az adómentességi ígérete nem csupán egy újabb ígéret-e, amelyet hamarosan megszegnek.

A koalíción belül a hangulat nem a legjobb. Bärbel Bas, a munkaügyi miniszter és az SPD társelnöke egy pártkonferencián tartott beszédében „baromságnak” nevezte Merz szociális kiadások csökkentésére irányuló törekvését. Azt állította, hogy a jóléti államot védeni kell, nem pedig csökkenteni. A szociáldemokraták ugyanakkor továbbra is arra törekszenek, hogy a gazdagok többet járuljanak hozzá a közös kiadásokhoz, és néhány CDU-tag, például Andreas Mattfeldt képviselő is azt javasolta, hogy a gazdagok fizessenek magasabb adókat a társadalmi reformokért cserébe.

A koalíció nézeteltéréseit napestig lehetne sorolni annak ellenére is, hogy szerdán, közösen tartott sajtótájékoztatójukon egységet ígértek a jóléti reformok és a költségvetési nyomás miatt napok óta tartó viták után. Merz és az SPD magas rangú miniszterei hangsúlyozták, hogy egységesek a jóléti állam megőrzése iránti elkötelezettségükben , bár elismerték, hogy reformokra van szükség.

„Nem akarjuk eltörölni, nem akarjuk megszüntetni” – mondta Merz. „De meg akarjuk őrizni a legfontosabb aspektusait, és ez azt jelenti, hogy meg kell reformálnunk.”

Ez azonban nem sok jót jelenthet, tekintve, hogy maga Merz ismerte el, hogy akár egy évig is tarthat a tárgyalás. Egészen pontosan úgy fogalmazott:

A koalíció valószínűleg „egy éven belül” megállapodik a reformjavaslatok alapján.

Így sok szavazónak csak azt bizonyítja, hogy Merz meg akar felelni a baloldalnak, és valójában baloldali kormánya van Németországnak, annak ellenére is, hogy a németek többsége a jobboldalra szavazott.

 

Friedrich Merz nincs könnyű helyzetben

A nyilvános vita Merz számára veszélyes időpontban érkezet. Szülőállamában, Észak-Rajna-Vesztfáliában fontos helyhatósági választásokat tartanak szeptember 14-én, miközben a jobboldali AfD támogatottsága megnőtt, a CDU-n belül pedig egyre nagyobb a félelem, hogy a választók megbüntethetik őket, ha láthatóan támogatják az adóemeléseket.

Ahogy a konzervatív Tichys Einblick rámutat:

Merzet, amióta kancellárrá választották, az egész ország úgy ismeri, mint egy köpenyforgatót, aki A-t ígér, majd B-t tesz. Nem véletlen, hogy a második fordulóban aratott szűk győzelme óta Merzt a be nem tartott választási ígéretek és a megtört CDU-szívek kancellárjának tekintik.

Az egyik legfrissebb közvélemény-kutatás a Bild napilap számára készült INSA felmérés is azt mutatja, hogy

a német választók 57 százaléka elégedetlen Merz kancellár munkásságával.

Ráadásul Észak-Rajna-Vesztfáliában közelednek a választások, ami szintén komoly nyomást helyez a kancellárra, hiszen ugyanezen felmérés szerint az AfD már ugyanazon a szinten jár, mint a CDU/CSU.

Borítókép: Frierich Merz német kancellár (Fotó: AFP)
 

