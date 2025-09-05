Merz egyre nagyobb bajban

A német kormánykoalíció pártjai, a CDU/CSU és az SPD egyre több kérdésben szólalkoznak össze, a legsúlyosabb azonban, hogy hogyan lehetne a következő néhány évben áthidalni a 172 milliárd eurós költségvetési hiányt. Lars Klingbeil pénzügyminiszter és az SPD társelnöke adóemelést, magasabb örökösödési adót és esetleg egy új vagyonadót akar a gazdagok számára. Merz azonban ragaszkodik ahhoz, hogy nem lesznek új adók, hivatkozva a kormányalakításkor aláírt koalíciós megállapodásra – hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.

„Van egy koalíciós megállapodásunk, és megállapodtunk abban, hogy az adókat nem emelik. És ez a megállapodás érvényben van” – mondta a ZDF műsorszolgáltatónak.

Ugyanakkor sokan nem hisznek neki. Amióta szűk győzelmet aratott a kancellári posztért, Merz arról híresült el, hogy visszakozik, és nem tartja be ígéreteit

– hívja fel rá a figyelmet a The European Conservative hírportál.

Egyszer szigorúbb menekültügyi politikát ígért, de gyorsan enyhített álláspontján. Megígérte, hogy nem vállal hatalmas új adósságot, kormánya mégis közel egybillió eurót hagyott jóvá katonai kiadásokra. Azt is megígérte, hogy kivizsgálja a nem kormányzati szervezetek állami finanszírozását, de ez a terv is csendben eltűnt.

Most a szkeptikusok azon tűnődnek, hogy az adómentességi ígérete nem csupán egy újabb ígéret-e, amelyet hamarosan megszegnek.

A koalíción belül a hangulat nem a legjobb. Bärbel Bas, a munkaügyi miniszter és az SPD társelnöke egy pártkonferencián tartott beszédében „baromságnak” nevezte Merz szociális kiadások csökkentésére irányuló törekvését. Azt állította, hogy a jóléti államot védeni kell, nem pedig csökkenteni. A szociáldemokraták ugyanakkor továbbra is arra törekszenek, hogy a gazdagok többet járuljanak hozzá a közös kiadásokhoz, és néhány CDU-tag, például Andreas Mattfeldt képviselő is azt javasolta, hogy a gazdagok fizessenek magasabb adókat a társadalmi reformokért cserébe.

A koalíció nézeteltéréseit napestig lehetne sorolni annak ellenére is, hogy szerdán, közösen tartott sajtótájékoztatójukon egységet ígértek a jóléti reformok és a költségvetési nyomás miatt napok óta tartó viták után. Merz és az SPD magas rangú miniszterei hangsúlyozták, hogy egységesek a jóléti állam megőrzése iránti elkötelezettségükben , bár elismerték, hogy reformokra van szükség.