The PioneerNémetországAfDAlice Weidelkancellár

Ő lehet Németország új kancellárja

Gabor Steingart, a „The Pioneer” nevű online platform alapítója szerint az AfD kizárása a politikai közéletből csak erősíti a pártot, és ha a tűzfalpolitika folytatódik, 2029-ben Alice Weidel kancellárként léphet a Bundestag élére.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 8:05
Alice Weidel, az AfD (Alternatíva Németországnak) társelnöke Fotó: FABIAN SOMMER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gabor Steingart, a német főváros egyik legismertebb politikai újságírója és a „The Pioneer” alapítója szerint Alice Weidel 2029-ben Németország kancellárja lehet, amennyiben a tűzfalpolitika változatlan marad. A Steingart által szerkesztett hírlevélben az újságíró azt elemzi, hogy a jobboldal elleni képmutató harc nem gyengíti az AfD-t, hanem éppen ellenkezőleg, erősíti azt – írja a NiUS.

Németország
Alice Weidel, az AfD (Alternatíva Németországért) jobboldali párt társelnöke. Fotó: AFP/Tobias Schwarz

A hagyományos pártok – SPD, CDU/CSU és mások – továbbra is távol tartják az AfD-t a politikai testületektől és a médiától: nincs bizottsági elnökség, koalíciók és talkshow-jelenlét a párt számára.

Steingart szerint ez a kizárás „mártír státuszt” ad az AfD-nek, amely különösen a fiatalok, a 18 és 24 év közöttiek körében vált a legerősebb politikai erővé.

Az újságíró úgy véli, hogy ha a mainstream pártok továbbra is a „jobboldal elleni harc” logikáját követik, az 2029-ben ahhoz vezethet, hogy a szövetségi elnöknek Alice Weidelt kell megbíznia koalíciós kormány megalakításával.

Steingart hangsúlyozza: nem a pártok kizárása, hanem az ország valós társadalmi problémáinak kezelése lenne a fontos, a politikai kirekesztés hosszú távon a demokráciát is veszélyezteti.

Borítókép: Alice Weidel, az AfD (Alternatíva Németországért) társelnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu