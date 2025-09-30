Ő lehet Németország új kancellárja

Gabor Steingart, a német főváros egyik legismertebb politikai újságírója és a „The Pioneer” alapítója szerint Alice Weidel 2029-ben Németország kancellárja lehet, amennyiben a tűzfalpolitika változatlan marad. A Steingart által szerkesztett hírlevélben az újságíró azt elemzi, hogy a jobboldal elleni képmutató harc nem gyengíti az AfD-t, hanem éppen ellenkezőleg, erősíti azt – írja a NiUS.

Alice Weidel, az AfD (Alternatíva Németországért) jobboldali párt társelnöke. Fotó: AFP/Tobias Schwarz

A hagyományos pártok – SPD, CDU/CSU és mások – továbbra is távol tartják az AfD-t a politikai testületektől és a médiától: nincs bizottsági elnökség, koalíciók és talkshow-jelenlét a párt számára.

Steingart szerint ez a kizárás „mártír státuszt” ad az AfD-nek, amely különösen a fiatalok, a 18 és 24 év közöttiek körében vált a legerősebb politikai erővé.