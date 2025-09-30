énekesnőájulásos rosszullétszínpadfellépés

Összeesett a színpadon a híres énekesnő + videó

Lola Young a New York-i All Things Go fesztiválon ájult el a színpadon, miután nehéz napokon volt túl egy „személyes ügy” miatt. A fellépő a közösségi médiában megnyugtatta rajongóit: jól van, és hálás a támogató üzenetekért.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 7:15
Lola Young a 2025-ös MTV Video Music Awards gálán Fotó: MIKE COPPOLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Lola Young a New York-i All Things Go fesztiválon esett össze a színpadon. A koncerten a rajongóinak elmondta, hogy az elmúlt napok nehezek voltak számára egy kényes személyes ügy miatt. A Conceited című szám közben elejtette a mikrofont, majd hátraesett – derül ki a BBC videójából.

A brit énekesnő-dalszerző Lola Young az MTV Video Music Awards gálán Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A fellépő később a közösségi médiában üzent rajongóinak, megnyugtatta őket, és köszönetet mondott a sok támogató üzenetért. 

Lola Young has reassured her fans she is okay after collapsing on stage in New York.

Eddig egyetlen további koncertjét sem kellett lemondani a szombati incidens után.

hope lola is ok ❤️ ❤️ this was genuinely so scary

Nemrég arról írtunk, hogy Dua Lipa koszovói származású brit popsztár megkapta a koszovói állampolgárságot.

Borítókép: Lola Young a 2025-ös MTV Video Music Awards gálán (Fotó: AFP)

