Összeesett a színpadon a híres énekesnő + videó

Lola Young a New York-i All Things Go fesztiválon esett össze a színpadon. A koncerten a rajongóinak elmondta, hogy az elmúlt napok nehezek voltak számára egy kényes személyes ügy miatt. A Conceited című szám közben elejtette a mikrofont, majd hátraesett – derül ki a BBC videójából.
A fellépő később a közösségi médiában üzent rajongóinak, megnyugtatta őket, és köszönetet mondott a sok támogató üzenetért.
Eddig egyetlen további koncertjét sem kellett lemondani a szombati incidens után.
Borítókép: Lola Young a 2025-ös MTV Video Music Awards gálán (Fotó: AFP)