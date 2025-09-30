Összeesett a színpadon a híres énekesnő + videó

Lola Young a New York-i All Things Go fesztiválon esett össze a színpadon. A koncerten a rajongóinak elmondta, hogy az elmúlt napok nehezek voltak számára egy kényes személyes ügy miatt. A Conceited című szám közben elejtette a mikrofont, majd hátraesett – derül ki a BBC videójából.

A brit énekesnő-dalszerző Lola Young az MTV Video Music Awards gálán Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A fellépő később a közösségi médiában üzent rajongóinak, megnyugtatta őket, és köszönetet mondott a sok támogató üzenetért.

Eddig egyetlen további koncertjét sem kellett lemondani a szombati incidens után.

