Messze ez a legerősebb német párt

A politikai erőviszonyok megfordulása látszik a német tartományban. Az AfD messze maga mögött hagyja az összes többi pártot: a legfrissebb felmérések szerint 38 százalékos támogatottságával több mint kétszeresére növelné a 2021-es állami választásokon elért eredményét, és az első helyet átvenné az SPD-től.

Thomas Ladzinski (AfD) a német parlament költségvetési hete alatt tartott általános vitában szólal fel Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Manuela Schwesig szociáldemokratái, akik 27 éve irányítják a tartományt, 19 százalékra csúsznának vissza a jelenlegi eredmények szerint, így előző eredményük nagyjából a felére csökkenne.

A CDU sem profitál ebből: 13 százalékos támogatottsága továbbra is a 2021-es, történelmileg gyenge eredmény közelében marad, a korábbi javuló közvélemény-kutatási trend eltűnt – írja a Tagesschau.