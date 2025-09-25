Rendkívüli

Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl + videó

AfDNémetországSPDnépszerűségfelmérés

Messze ez a legerősebb német párt

Egy évvel a mecklenburg–elő-pomerániai tartományi választások előtt az AfD a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint messze a legerősebb párttá vált, 38 százalékkal maga mögé utasítva az SPD-t és az összes többi politikai erőt. A hagyományosan baloldali tartományban így komoly átrendeződés várható, miközben a koalíciós lehetőségek bonyolultak maradnak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 12:03
Az AfD rendezvényén Düsseldorfban Fotó: YING TANG Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A politikai erőviszonyok megfordulása látszik a német tartományban. Az AfD messze maga mögött hagyja az összes többi pártot: a legfrissebb felmérések szerint 38 százalékos támogatottságával több mint kétszeresére növelné a 2021-es állami választásokon elért eredményét, és az első helyet átvenné az SPD-től.

német
Thomas Ladzinski (AfD) a német parlament költségvetési hete alatt tartott általános vitában szólal fel Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Manuela Schwesig szociáldemokratái, akik 27 éve irányítják a tartományt, 19 százalékra csúsznának vissza a jelenlegi eredmények szerint, így előző eredményük nagyjából a felére csökkenne.

A CDU sem profitál ebből: 13 százalékos támogatottsága továbbra is a 2021-es, történelmileg gyenge eredmény közelében marad, a korábbi javuló közvélemény-kutatási trend eltűnt – írja a Tagesschau.

A baloldal felzárkózik

Az AfD mellett csak a baloldal mutat növekedést. A kormányzópárt 12 százalékkal ismét kétszámjegyű támogatottságot ért el a közvélemény-kutatások szerint. A Zöldek kemény küzdelemmel néznek szembe a közelgő választásokon, mivel öt százalékuk alig haladja meg a küszöböt. A BSW növekedése egyelőre megállt – hét százalékon.

A számok megerősítenek egy trendet: 2023 szeptembere óta az AfD minden állami közvélemény-kutatásban az első helyen áll. A párt 2024 júniusában megnyerte a helyhatósági választásokat is. A februári szövetségi választásokon szintén az első helyen végzett az államban 35 százalékkal.

Borítókép: Az AfD rendezvényén Düsseldorfban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz Csaba

Nincs vége, most kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek – influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők” – bukniuk és takarodniuk kell.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu