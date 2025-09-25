Ebből baj lesz, Von der Leyen megfenyegette Moszkvát

Az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát a szuverenitásért folytatott küzdelmében, de a döntés arról, hogy mely területet védi, Ukrajna joga – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, írja az Origo.

Ursula von der Leyen kiállt Ukrajna mellett (Fotó: Fotó: SELAUK ACAR / ANADOLU)

Az, hogy mit tesz az Egyesült Államok, az ő döntésük, de az Európai Unió mindig is világossá tette, hogy támogatni fogjuk Ukrajnát, és mindent biztosítunk számára, amire szüksége van. Eddig 175 milliárdot fektettünk be Ukrajna védelmébe, valamint gazdasági túlélésébe. És itt nem állunk meg. Kiállunk Ukrajna mellett. És ez magában foglalja azt is, hogy biztosítsuk számukra azokat a katonai képességeket, amelyekre szükségük van országuk védelméhez

– magyarázta Von der Leyen a CNN-nek adott interjúban, hozzátette: a végső döntést az ukrán félnek kell meghoznia.

„A cél természetesen az, hogy eldöntsük, mely ukrán területeket kell megvédeni. Ez Ukrajna döntése. És mi ezt tiszteletben tartjuk. A cél az, hogy Putyin üljön le a tárgyalóasztalhoz, mert mindannyian békét akarunk” – mondta.

Az Európai Bizottság elnöke azt is kiemelte, hogy Ukrajna küzdelme az országok alapokmányának, szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartása kérdése is.

Keményen dolgozunk Ukrajna támogatásán, és azon is, hogy megmutassuk, létezik egy erős koalíció, amely biztosítja, hogy a béke megteremtése után legalább biztonsági garanciákat tudunk nyújtani Ukrajnának

– mondta. „Eltartott egy ideig, de a bizonyítékok meggyőzőek ahhoz, hogy megmutassák Trump elnöknek, hogy Putyin elnök egy ragadozó, hogy nem akar békét, és hogy világossá kell tennünk, hogy a nemzetközi szabályokat tiszteletben kell tartani. És ezt hallották tőle tegnap” – tette hozzá.

„Vasbeton módon állunk Ukrajna oldalán. Ez azt is jelenti, hogy megadjuk nekik a katonai képességeket, amelyekre szükségük van az országuk megvédéséhez” – hangsúlyozta.

Hogy mit gondol arról, hogy Trump készen áll szigorú szankciókat bevezetni Putyin ellen, amennyiben a NATO és az európai szövetségesek leállítják az orosz fosszilis energiahordozók vásárlását, így felelt: