Deák Dániel az Instagramon osztotta meg bejegyzését, amely szerint Orbán Viktor és Donald Trump telefonon egyeztettek a háborúról, a világgazdaságról és a közép-európai energiaellátásról.
Folyamatos a kapcsolat Orbán Viktor és Donald Trump között
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az Instagram-oldalán tette közzé azt a fotót, amelyen Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök látható. A bejegyzés szerint a két vezető telefonon egyeztetett.
Folyamatos a kapcsolat: Orbán Viktor és Donald Trump telefonon átbeszélték a háború állását, a világgazdaság folyamatait, valamint a közép-európai energiaellátás kérdését!
– olvasható a posztban.
További Külföld híreink
Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, telefonon tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump. Szijjártó Péter ennek kapcsán New Yorkban úgy nyilatkozott, a magyar kormány az amerikai vezetéssel is folyamatos kapcsolatban van.
Az amerikai kormányzattal is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Miniszterelnök úr is beszélt Donald Trump elnök úrral nemrégiben, s több ügyet átbeszéltek, a háború állását, a béke lehetőségét, a világgazdaság folyamatait, a vámok nyomán előállt helyzetet, valamint természetesen a közép-európai energiaellátás kérdését is megkonzultálták, ez néhány órája történt.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ezért sérthetnek NATO-légteret az orosz vadászgépek
Mindez komoly kockázatokat hordoz.
Így készül Dánia a drónok semlegesítésére
A politikai és katonai vezetés hangsúlyozza, hogy a cél a lakosság és a kritikus infrastruktúra biztonságának megőrzése.
Ebből baj lesz, Von der Leyen megfenyegette Moszkvát
A cél természetesen az, hogy eldöntsük, mely ukrán területeket kell megvédeni – mondta az Európai Bizottság elnöke.
Lengyelország megnyitotta a határt
Hetekig zárva tartott.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ezért sérthetnek NATO-légteret az orosz vadászgépek
Mindez komoly kockázatokat hordoz.
Így készül Dánia a drónok semlegesítésére
A politikai és katonai vezetés hangsúlyozza, hogy a cél a lakosság és a kritikus infrastruktúra biztonságának megőrzése.
Ebből baj lesz, Von der Leyen megfenyegette Moszkvát
A cél természetesen az, hogy eldöntsük, mely ukrán területeket kell megvédeni – mondta az Európai Bizottság elnöke.
Lengyelország megnyitotta a határt
Hetekig zárva tartott.