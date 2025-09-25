Rendkívüli

Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl – kövesse nálunk élőben! + videó

Orbán ViktortelefonDonald TrumpDeák Dániel

Folyamatos a kapcsolat Orbán Viktor és Donald Trump között

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az Instagram-oldalán tette közzé azt a fotót, amelyen Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök látható. A bejegyzés szerint a két vezető telefonon egyeztetett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 9:27
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: ZOLTAN FISCHER Forrás: X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN
Deák Dániel az Instagramon osztotta meg bejegyzését, amely szerint Orbán Viktor és Donald Trump telefonon egyeztettek a háborúról, a világgazdaságról és a közép-európai energiaellátásról.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: HANDOUT / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN)
Folyamatos a kapcsolat: Orbán Viktor és Donald Trump telefonon átbeszélték a háború állását, a világgazdaság folyamatait, valamint a közép-európai energiaellátás kérdését!

– olvasható a posztban.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, telefonon tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump. Szijjártó Péter ennek kapcsán New Yorkban úgy nyilatkozott, a magyar kormány az amerikai vezetéssel is folyamatos kapcsolatban van.

Az amerikai kormányzattal is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Miniszterelnök úr is beszélt Donald Trump elnök úrral nemrégiben, s több ügyet átbeszéltek, a háború állását, a béke lehetőségét, a világgazdaság folyamatait, a vámok nyomán előállt helyzetet, valamint természetesen a közép-európai energiaellátás kérdését is megkonzultálták, ez néhány órája történt.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz Csaba

Nincs vége, most kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek -influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők”- bukniuk és takarodniuk kell.

