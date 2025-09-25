Így készül Dánia a drónok semlegesítésére

Dánia már rendelkezik a drónok semlegesítésére alkalmas felszereléssel, de további eszközöket kell beszerezni – közölte Troels Lund Poulsen védelmi miniszter. „Megtesszük, amit tudunk, és többet is fogunk tenni. Nagyon komolyan vesszük (a kérdést)” – magyarázta Lund Poulsen.

A védelmi miniszter értékelése szerint ez egy hibrid támadás. Nem csak egy játék drónról van szó, amely „véletlenszerű helyen repkedik” – tette hozzá.

Szerda késő este és csütörtökre virradó éjjel drónokat figyeltek meg repülőterek közelében. Hétfőn és kedden este dróntevékenység volt megfigyelhető a koppenhágai repülőtér felett. Egyelőre nem tudni, hogy a legutóbbi incidensek összefüggésben állnak-e a koppenhágai repülőtéren hétfő este történt incidenssel.

A repülőtér légterét körülbelül négy órára lezárták, miután két-három azonosítatlan drónt figyeltek meg a térségben.