Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl – kövesse nálunk élőben! + videó

Így készül Dánia a drónok semlegesítésére

Dánia már rendelkezik a drónok felderítésére és semlegesítésére alkalmas eszközökkel, de a legutóbbi incidensek után a minisztériumok további felszerelés beszerzését tartják szükségesnek. A politikai és katonai vezetés hangsúlyozza, hogy a cél a lakosság és a kritikus infrastruktúra biztonságának megőrzése.

2025. 09. 25. 10:40
Shahed drón (Fotó: AFP)
„Új képességeket kell szerezni a drónok felderítésére és semlegesítésére” – ezt Peter Hummelgaard, Dánia igazságügyminisztere jelentette ki egy sajtótájékoztatón, amelyre a legutóbbi dróntevékenységek után került sor, írja a Berlingske dán portál.

Dánia
Peter Hummelgaard, Dánia igazságügyminisztere Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix

Az ilyen hibrid támadás célja a félelemkeltés, a megosztottság és a rettegés. Minden eddiginél fontosabb, hogy összetartsunk

 – mondta Hummelgaard.

Dánia már rendelkezik a drónok semlegesítésére alkalmas felszereléssel, de további eszközöket kell beszerezni – közölte Troels Lund Poulsen védelmi miniszter. „Megtesszük, amit tudunk, és többet is fogunk tenni. Nagyon komolyan vesszük (a kérdést)” – magyarázta Lund Poulsen.

A védelmi miniszter értékelése szerint ez egy hibrid támadás. Nem csak egy játék drónról van szó, amely „véletlenszerű helyen repkedik” – tette hozzá.

Szerda késő este és csütörtökre virradó éjjel drónokat figyeltek meg repülőterek közelében. Hétfőn és kedden este dróntevékenység volt megfigyelhető a koppenhágai repülőtér felett. Egyelőre nem tudni, hogy a legutóbbi incidensek összefüggésben állnak-e a koppenhágai repülőtéren hétfő este történt incidenssel. 

A repülőtér légterét körülbelül négy órára lezárták, miután két-három azonosítatlan drónt figyeltek meg a térségben. 

A Védelmi Minisztérium csütörtök reggeli sajtótájékoztatóján részt vett Michael Hyldgaard vezérkari főnök és Thorkild Fogde országos rendőrfőkapitány is.

Több katonai terület található dán repülőterek közelében, ahol szerda este és csütörtök este drónokat észleltek. Az Aalborg repülőtér közelében található az Aalborg légibázis, amely a dán fegyveres erők szállító repülőgépeinek és a Jagerkorpsnak ad otthont. A Skrydstrup légibázis egy katonai terület, ahol a dán F-16-os és F-35-ös vadászrepülőgépek állomásoznak. 

Hyldgaard szerint felmerült a katonai területek felett átrepülő drónok lelövésének lehetősége. Továbbra sem tudni, ki áll a heti dániai drónos incidensek mögött.

Nem zárunk ki semmit azzal kapcsolatban, hogy ki állhat mögötte

 – fogalmazott Hummelgaard. 

„Ennek ellenére vannak olyan országok, amelyeknek érdekük fűződik Ukrajna támogatottságának aláásásához. Kulcsfontosságú, hogy ne hagyjuk, hogy Oroszország megfélemlítsen minket” – hangsúlyozta Troels Lund Poulsen. 

Borítókép: Drón (Fotó: AFP)

