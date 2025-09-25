A szlovák miniszter leleplezte a Nyugatot

A miniszter egyúttal állást foglalt az ukrajnai háború békés rendezése és az ezt célzó diplomáciai erőfeszítések fokozása mellett. Szlovákia „az elejétől azt mondja, hogy a háborúnak nincs katonai megoldása” – mondta.

Hozzátette: ha Donald Trump amerikai elnök nem tett volna erőfeszítéseket, a béketárgyalások soha nem kezdődtek volna el.

Foglalkozott az ukrajnai helyzettel a szintén New Yorkban tartózkodó Peter Pellegrini szlovák államfő is az ENSZ-közgyűlés ülésszakának csúcsszintű vitájában felszólalva.

Hangoztatta, hogy Pozsony a béke melletti elkötelezettségre szólít fel, továbbá konkrét lépésekre az orosz és az amerikai elnök

alaszkai csúcstalálkozóján született eredmények szellemében.

Pellegrini azt mondta: az ukrajnai háború minden nap arra emlékezteti a nemzetközi közösséget, hogy mennyire törékeny a nemzetközi béke, ha az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot figyelmen kívül hagyják.

Kiemelte, hogy Ukrajna szomszédjaként Szlovákia is érzékeli a háború óriási költségeit. Hozzátette: Pozsony továbbra is kész hozzájárulni a konfliktus befejezésére tett nemzetközi erőfeszítésekhez, és támogatja mindazon garanciák nyújtását, amelyek a tartós békét szolgálják.

Borítókép: Juraj Blanár szlovák külügyminiszter (Fotó: AFP)