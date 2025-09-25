SzlovákiagázbékeJuraj BlanárkülügyminiszterNyugat-Európa

A szlovák miniszter leleplezte a Nyugatot

Az elmúlt évben 30 százalékkal emelkedett Nyugat-Európában az orosz cseppfolyósított gáz (LNG) bevitele, tehát képmutatás azért bírálni Szlovákiát az Európai Unióban, mert energiaszükségletének egy részét Oroszországtól szerzi be – jelentette ki Juraj Blanár szlovák külügyminiszter a Reuters hírügynökségnek szerdán New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés ülésszakán adott interjúban.

2025. 09. 25. 9:11
Szlovák külügyminiszter Fotó: RASIT AYDOGAN Forrás: ANADOLU
Franciaország, Spanyolország és Hollandia is érintett az LNG-beszerzésben, „a kép színesebb, mint pusztán fekete és fehér” – fogalmazott Juraj Blanár szlovák külügyminiszter.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter Fotó: ORHAN CICEK / ANADOLU

Hangoztatta, hogy országa kész tárgyalni a behozatal csökkentéséről, de a beszerzések átállítása időbe telik, és jelenleg nincs más olyan lehetőség, amely fenntartható lenne és észszerű árat biztosítana.

A miniszter egyúttal állást foglalt az ukrajnai háború békés rendezése és az ezt célzó diplomáciai erőfeszítések fokozása mellett. Szlovákia „az elejétől azt mondja, hogy a háborúnak nincs katonai megoldása” – mondta. 

Hozzátette: ha Donald Trump amerikai elnök nem tett volna erőfeszítéseket, a béketárgyalások soha nem kezdődtek volna el.

Foglalkozott az ukrajnai helyzettel a szintén New Yorkban tartózkodó Peter Pellegrini szlovák államfő is az ENSZ-közgyűlés ülésszakának csúcsszintű vitájában felszólalva.

Hangoztatta, hogy Pozsony a béke melletti elkötelezettségre szólít fel, továbbá konkrét lépésekre az orosz és az amerikai elnök 

alaszkai csúcstalálkozóján született eredmények szellemében.

 Pellegrini azt mondta: az ukrajnai háború minden nap arra emlékezteti a nemzetközi közösséget, hogy mennyire törékeny a nemzetközi béke, ha az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot figyelmen kívül hagyják. 

Kiemelte, hogy Ukrajna szomszédjaként Szlovákia is érzékeli a háború óriási költségeit. Hozzátette: Pozsony továbbra is kész hozzájárulni a konfliktus befejezésére tett nemzetközi erőfeszítésekhez, és támogatja mindazon garanciák nyújtását, amelyek a tartós békét szolgálják.

Borítókép: Juraj Blanár szlovák külügyminiszter (Fotó: AFP)

