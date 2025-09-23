  • Magyar Nemzet
  A dán kormányfő is megszólalt, miután drónok bénították meg a koppenhágai repülőteret + videó
DániarendőrkapitánydrónMette Frederiksenincidens

A dán kormányfő is megszólalt, miután drónok bénították meg a koppenhágai repülőteret + videó

A koppenhágai repülőtér forgalmát megzavaró drónok berepülése az eddigi legsúlyosabb támadás volt Dánia létfontosságú infrastruktúrája ellen – jelentette ki kedden Mette Frederiksen dán kormányfő. Mint mondta, nem zárnak ki semmilyen lehetőséget arra vonatkozóan, hogy ki állhat az incidens mögött, amely beleillik a más európai repülőtereken a közelmúltban észlelt drónberepülések, légtérsértések és kibertámadások mintájába.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 13:09
Shahed drón (Fotó: AFP)
Ez az eset megmutatja, milyen időket élünk, illetve hogy társadalmunknak mire kell felkészülnie – mondta Frederiksen a Ritzau dán hírügynökség jelentése szerint.

drón
Mette Frederiksen dán kormányfő megszólt a drónészlelés kapcsán. Fotó: Ritzau Scanpix/Emil Nicolai Helms 

Hozzátette: nem zárnak ki semmilyen lehetőséget arra vonatkozóan, hogy ki állhat az incidens mögött, amely beleillik a más európai repülőtereken a közelmúltban észlelt drónberepülések, légtérsértések és kibertámadások mintájába.

Hétfő este két-három drónt láttak repülni a Skandinávia legnagyobb légikikötői közé tartozó koppenhágai repülőtér közelében, emiatt a fel- és leszállásokat felfüggesztették, több járatot más városokba irányítottak. A forgalom kedden kora reggel indult újra. 

Oslo repülőtérnek légterét is lezárták drónok miatt, ott hajnali 3 után indulhatott újra a forgalom.

Jens Jespersen koppenhágai rendőrkapitány azt közölte: a drónok száma és mérete, illetve az incidens időzítése alapján a dán hatóságok úgy vélik, feltehetően egy „hozzáértő aktor” lehetett a háttérben, akinek megvoltak a képességei, a motivációi és az eszközei a művelet végrehajtásához. Elmondása szerint azt még nem tudják megállapítani, hogy az oslói és a koppenhágai esetnek van-e közük egymáshoz.

Flemming Drejer, a dán hírszerzés műveleti igazgatója újságíróknak azt mondta: Dánia „súlyos szabotázs fenyegetésével” néz szembe.

Lapunknak nyilatkozott az oslói repülőtér kommunikációs vezetője.

Az oslói repülőtér feletti légteret éjfél után közvetlenül lezárták egy drónészlelés miatt. A járatokat a legközelebbi repülőtérre irányították át. Az incidens 14 járatot érintett, és az átirányítások következményeként ma néhány járat törlésre vagy késésre kényszerült. A rendőrség vezeti az intézkedéseket, további információért hozzájuk kell fordulni

 – magyarázta Monica Iren Fasting.

„Nem tudtuk száz százalékig megerősíteni, hogy drón volt a levegőben” – mondta Gisle Sveen, a Keleti Rendőrség műveleti vezetője kedden reggel a norvég VG nevű hírportálnak. A rendőrség egész éjszaka kutatta a területet, de nem tudták megállapítani, hogy volt-e drón a levegőben a tiltott zónán belül. „A rendőrség fokozott készültséggel van jelen Gardermoen környékén” – tette hozzá Sveen. 

Azzal foglalkozunk, hogy információkat gyűjtsünk, és kivizsgáljuk, történt-e repülőgép-észlelés vagy más hasonló eset

 – mondta Pal Bjelland, a Keleti Rendőrkerület műveleti vezetője az NTB hírügynökségnek. 

A drónok nagy károkat okozhatnak a repülőgépekben, ezért is olyan szigorúak a drónreptetés szabályai

 – hangsúlyozta Fasting.

Borítókép: Shahed drón, illusztráció (Fotó: AFP)


 

