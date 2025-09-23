Norvég drónészlelés: friss hírek érkeztek az oslói repülőtérről – exkluzív

Hansen hozzátette, hogy a dán és norvég hatóságok együttműködnek annak kiderítésében, hogy van-e kapcsolat a két incidens között.

A dán rendőrség korábban arról számolt be, hogy két-három nagyméretű drónt láttak a koppenhágai repülőtér környékén.

A FlightRadar járatkövető weboldal szerint körülbelül 50 járatot irányítottak át alternatív repülőterekre. A repülőtér szóvivője közölte, hogy a rendőrség folyamatosan dolgozik a drónok azonosításán, de a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva további részleteket nem kívánt megosztani.