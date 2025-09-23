Norvég drónészlelés: friss hírek érkeztek az oslói repülőtérről – exkluzív

Norvégia és Dánia repülőterein órák óta fennakadások tapasztalhatók drónészlelések miatt. Mindkét ország rendőrsége együttműködést ígért az incidensek kivizsgálásában – írta reggel a The Guardian.
A koppenhágai repülőtér kedden kora reggel újra megnyitotta kapuit, miután drónészlelés miatt közel négy órára felfüggesztették a felszállásokat és leszállásokat – közölte a repülőtér.
Jakob Hansen, a koppenhágai rendőrség főkapitány-helyettese elmondta, hogy a hatóságok intenzív nyomozást indítottak annak tisztázására, milyen típusú drónokról van szó. A repülőtér jelezte, hogy a késések és néhány járat törlése továbbra is várható, ezért az utasoknak érdemes érdeklődniük légitársaságuknál.
Az oslói repülőtér légterét éjfélkor zárták le drónészlelés miatt, minden járatot a legközelebbi repülőtérre irányítottak. A légteret néhány órával később újra megnyitották.