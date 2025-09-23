  • Magyar Nemzet
Norvég drónészlelés: friss hírek érkeztek az oslói repülőtérről – exkluzív

Ahogy arról korábban beszámoltuk, drónészlelések miatt többórás fennakadások és járatkésések voltak Dánia és Norvégia legforgalmasabb repülőterein. Koppenhágában a forgalom majdnem négy órára teljesen leállt, az oslói légteret pedig éjfélkor zárták le, minden járatot átirányítva. A két ország rendőrsége együtt vizsgálja az eseteket, hogy kiderüljön, van-e kapcsolat az incidensek között. A koppenhágai rendőrség szerint két-három nagyméretű drónt láttak a reptér közelében, mintegy 50 járatot kellett más repülőterekre irányítani. A hatóságok nyomozást indítottak a drónok azonosítására, de részleteket egyelőre nem közöltek. A Magyar Nemzet megkereste az oslói repülőteret, mutatjuk, mit nyilatkoztak.

Hagyánek Andrea
2025. 09. 23. 10:37
Az oslói repülőtéren Fotó: STEFFEN TRUMPF Forrás: DPA
Norvégia és Dánia repülőterein órák óta fennakadások tapasztalhatók drónészlelések miatt. Mindkét ország rendőrsége együttműködést ígért az incidensek kivizsgálásában – írta reggel a The Guardian.

drón
Fotó: NurPhoto/AFP/Morteza Nikoubazl 

A koppenhágai repülőtér kedden kora reggel újra megnyitotta kapuit, miután drónészlelés miatt közel négy órára felfüggesztették a felszállásokat és leszállásokat – közölte a repülőtér.

Jakob Hansen, a koppenhágai rendőrség főkapitány-helyettese elmondta, hogy a hatóságok intenzív nyomozást indítottak annak tisztázására, milyen típusú drónokról van szó. A repülőtér jelezte, hogy a késések és néhány járat törlése továbbra is várható, ezért az utasoknak érdemes érdeklődniük légitársaságuknál.

Az oslói repülőtér légterét éjfélkor zárták le drónészlelés miatt, minden járatot a legközelebbi repülőtérre irányítottak. A légteret néhány órával később újra megnyitották.

Hansen hozzátette, hogy a dán és norvég hatóságok együttműködnek annak kiderítésében, hogy van-e kapcsolat a két incidens között.

 A dán rendőrség korábban arról számolt be, hogy két-három nagyméretű drónt láttak a koppenhágai repülőtér környékén.

A FlightRadar járatkövető weboldal szerint körülbelül 50 járatot irányítottak át alternatív repülőterekre. A repülőtér szóvivője közölte, hogy a rendőrség folyamatosan dolgozik a drónok azonosításán, de a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva további részleteket nem kívánt megosztani.

Lapunknak nyilatkozta az oslói repülőtér kommunikációs vezetője.

Az oslói repülőtér feletti légteret éjfél után közvetlenül lezárták egy drónészlelés miatt. A járatokat a legközelebbi repülőtérre irányították át. Az incidens 14 járatot érintett, és az átirányítások következményeként ma néhány járat törlésre vagy késésre kényszerült. A rendőrség vezeti az intézkedéseket, további információért hozzájuk kell fordulni

 – magyarázta Monica Iren Fasting.

„Nem tudtuk száz százalékig megerősíteni, hogy drón volt a levegőben” – mondta Gisle Sveen, a Keleti Rendőrség műveleti vezetője kedden reggel a norvég VG nevű hírportálnak. A rendőrség egész éjszaka kutatta a területet, de nem tudták megállapítani, hogy volt-e drón a levegőben a tiltott zónán belül. „A rendőrség fokozott készültséggel van jelen Gardermoen környékén” – tette hozzá Sveen. 

Azzal foglalkozunk, hogy információkat gyűjtsünk, és kivizsgáljuk, történt-e repülőgép-észlelés vagy más hasonló eset

 – mondta Pal Bjelland, a Keleti Rendőrkerület műveleti vezetője az NTB hírügynökségnek. 

A drónok nagy károkat okozhatnak a repülőgépekben, ezért is olyan szigorúak a drónreptetés szabályai

 – hangsúlyozta Fasting.

Ozkan Uymaz és családja a drónészlelések miatt az Antalyából érkező Norwegian-járatuk helyett, aminek kedd hajnali 2.05-kor kellett volna leszállnia Gardermoenben, végül Bergenben kötöttek ki. Uymaz elmondása szerint több mint másfél órán át ültek ott étel és ital nélkül, minden zárva volt, és nem tudtak senkivel kapcsolatba lépni.

Borítókép: Az oslói repülőtéren (Fotó: AFP)

