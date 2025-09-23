Nukleáris támadás készül Oroszország ellen? + videó

Hanno Pevkur észt védelmi miniszter kijelentette, hogy országa kész fogadni a brit F–35A vadászgépeket, amelyek képesek atomfegyverek hordozására. Nagy-Britannia azonban úgy véli, hogy ez inkább provokáció lenne, mint elrettentés Oroszországgal szemben – írja a The Telegraph cikkére hivatkozva a ZN,UA.

Hanno Pevkur észt védelmi miniszter a nukleáris képességre koncentrál Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

A NATO vezetői felülvizsgálják az együttműködési szabályokat, miután három orosz MiG–31-es vadászgép megsértette az észt légteret a múlt héten, és 12 percig ott is maradt. Egyes szövetségesek a NATO légterét megsértő orosz repülőgépek lelövésére szólítanak fel, míg mások óvatosabb megközelítést javasolnak.

Amikor a The Telegraph arról kérdezte, hogy Észtország hajlandó lenne-e a jövőben befogadni a brit nukleáris fegyverekkel felszerelt F–35A vadászgépeket, Pevkur így válaszolt:

Mindig nyitott vagyok. Az ajtó mindig nyitva áll a szövetségesek előtt.

Keir Starmer brit miniszterelnök korábban bejelentette, hogy az Egyesült Királyság 12 darab hatodik generációs repülőgépet vásárol, a szállítások pedig az évtized végére megkezdődnek.