NATOveszélyPevkurF-35Aorosz-ukrán háborúÉsztországszövetséges

Nukleáris támadás készül Oroszország ellen? + videó

Észtország jelezte, hogy készen áll brit F–35A vadászgépek fogadására, amelyek atomfegyverek hordozására is képesek, bár az amerikai engedély szükséges lenne a nukleáris képesség bevetéséhez. A döntés a NATO légvédelmi missziójának részeként történik, miután múlt héten orosz MiG–31-esek sértették meg az észt légteret. A szövetség vezetői óvatos, arányos választ javasolnak a helyzet kezelésére.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 10:20
F-35-ös repülőgép (Fotó: AFP) Fotó: LUKAS KABON Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hanno Pevkur észt védelmi miniszter kijelentette, hogy országa kész fogadni a brit F–35A vadászgépeket, amelyek képesek atomfegyverek hordozására. Nagy-Britannia azonban úgy véli, hogy ez inkább provokáció lenne, mint elrettentés Oroszországgal szemben – írja a The Telegraph cikkére hivatkozva a ZN,UA.

nukleáris
Hanno Pevkur észt védelmi miniszter a nukleáris képességre koncentrál Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

A NATO vezetői felülvizsgálják az együttműködési szabályokat, miután három orosz MiG–31-es vadászgép megsértette az észt légteret a múlt héten, és 12 percig ott is maradt. Egyes szövetségesek a NATO légterét megsértő orosz repülőgépek lelövésére szólítanak fel, míg mások óvatosabb megközelítést javasolnak.

Amikor a The Telegraph arról kérdezte, hogy Észtország hajlandó lenne-e a jövőben befogadni a brit nukleáris fegyverekkel felszerelt F–35A vadászgépeket, Pevkur így válaszolt: 

Mindig nyitott vagyok. Az ajtó mindig nyitva áll a szövetségesek előtt.

Keir Starmer brit miniszterelnök korábban bejelentette, hogy az Egyesült Királyság 12 darab hatodik generációs repülőgépet vásárol, a szállítások pedig az évtized végére megkezdődnek.

Az Egyesült Államok gyártja ezeket a repülőgépeket, ahogy az F–35A által hordozott B61-es atombomba is az Egyesült Államok tulajdonában van. Ez azt jelenti, hogy Washingtonnak beleegyezését kell adnia bármilyen nukleáris csapáshoz. Ahogy a kiadvány megjegyzi, Oroszország valószínűleg erőszakosan fog reagálni minden olyan tervre, amely nukleáris fegyverek telepítésére irányul a határai közelében.

– fogalmaz a lap.

A NATO balti légvédelmi missziójának részeként, amely Lettországot és Litvániát is lefedi, régóta állomásoznak brit F–35-ös vadászgépek az észtországi Amari légibázison. A három balti állam egyikének sincs saját vadászgépe.

A Brit Királyi Légierő (RAF) Typhoon vadászgépeket is küldött Lengyelországba a NATO Keleti Őrszem (Eastern Watch) missziójának részeként, amelyet a hónap elején jelentettek be, miután több tucat orosz drón megsértette a légterét.

Pevkur a közelmúltban a helyi sajtónak azt nyilatkozta, hogy „készen állunk elfogadni szövetségeseinket”, még akkor is, ha vadászgépeik „kettős nukleáris képességgel is rendelkeznek”.

Ennek ellenére az Egyesült Királyság dönthet úgy, hogy nem küld F–35A-kat Észtországba, amikor azok megkezdik a hadműveletet. Egy, a brit hadsereghez kötődő forrás a The Telegraphnak elmondta, hogy „nincs szükség stratégiai erők taktikai pozícióban tartására Észtországban”. Az F–35A, „nem annyira elrettentésként, mint inkább provokátorként fog működni”. Ezenkívül, ahogy a forrás hozzátette, ezek a repülőgépek Észtországban „fokozott veszélynek” lesznek kitéve egy orosz csapás esetén.

A NATO a héten konzultációkat folytatott a következő lépéseiről, miután Észtország 4. cikkely szerinti konzultációkat kezdeményezett az orosz légtér megsértése miatt. Várható egy közös nyilatkozat is. Úgy tűnik, a szövetség elutasítja azokat a felhívásokat, hogy ösztönösen lőjenek le minden orosz vadászgépet, amely a határain belülre repül.

Egy tallinni sajtótájékoztatón Pevkur azt mondta, hogy a NATO válaszának „arányosnak” kell lennie, és „eseti alapon” kell dönteni. Hozzátette, hogy az orosz MiG–31-es vadászgépek „nem a fővárosunk felé repültek”, és nem hordoztak olyan fegyvereket, amelyek „komoly veszélyt jelentenének szuverenitásunkra és nemzetbiztonságunkra”. Ha a gépek veszélyt jelentenének, Észtország – mondta a miniszter – habozás nélkül lelőné őket. 

A Kreml ugyanakkor tagadja a légtérsértést, sőt Tallinnra hárítja a felelősséget. Dmitrij Peszkov szóvivő „üres és megalapozatlan” vádakról beszélt, amely szerinte csak az észt kormány feszültségkeltő politikáját tükrözi.

Borítókép: F–35-ös repülőgép (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Oroszország tárgyalna, Zelenszkij és a háborúpárti erők kibúvót keresnek

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu